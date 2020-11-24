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мітинг (731) посольство (876) США (14488) Опозиційна платформа - За життя (467)

ОПЗЖ зібрала проплачений мітинг "проти зовнішнього управління" під посольством США в Києві. ВІДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство

Поліція і Нацгвардія від ранку оточили периметр посольства США в Києві у зв'язку з інформацією про проведення там мітингу. Як з’ясувалося, організатором заходу є "Опозиційна платформа - За життя".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЗМІ.

"Із самого ранку на вулиці, прилеглі до вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4, де міститься Посольство США в Україні, прибула колона техніки військовослужбовців Нацгвардії. У будівлі американського посольства чергують поліцейські, нацгвардійці, поліція діалогу, вибухотехніки", - повідомляє "Главком".

В цей же час, за інформацією "Киев. В городе"  недалеко від посольства, біля входу в парк "Нивки" біля станції метро "Берестейська", було помічено безліч людей.

У пресслужбі поліції Шевченківського виданню повідомили, що акція, запланована під посольством США, пройде сьогодні, 24 листопада, з 11:00 до 13:00. Брати участь у ній має близько 1,5 тисяч осіб. Оскільки організатори повідомили про неї офіційно, правоохоронці були в курсі і завчасно стягнули сили в місце її проведення. При цьому про тему і причини "мирного протесту" інформація в поліцію не надходила.

ОПЗЖ зібрала проплачений мітинг проти зовнішнього управління під посольством США в Києві 01
ОПЗЖ зібрала проплачений мітинг проти зовнішнього управління під посольством США в Києві 02ОПЗЖ зібрала проплачений мітинг проти зовнішнього управління під посольством США в Києві 03

Також читайте: Депутати з ОПЗЖ подали на мене заяву в СБУ, за "погрози державним діячам", - агент НАБУ Шевченко. ДОКУМЕНТ

Також стало відомо, що в понеділок, 23 листопада, в соцмережах наймали людей для участі в акції з 11:00 до 13:00. Згідно з оголошенням, потрібні були хлопці і дівчата від 14 років. За роботу обіцяли заплатити 60 грн за годину.

ОПЗЖ зібрала проплачений мітинг проти зовнішнього управління під посольством США в Києві 04

На цей момент відомо, що замість молоді на мітинг зібралися переважно люди пенсійного віку.

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Як повідомляє Telegram-канал "Політика країни", мітинг організували представники ОПЗЖ. Суть його в протесті проти зовнішнього управління Україною з боку США. Під посольством вже пройшов перформанс, в якому людина в масці Джорджа Сороса накидає ласо на дівчину в українському народному вбранні.

ОПЗЖ зібрала проплачений мітинг проти зовнішнього управління під посольством США в Києві 05

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+59
в цю погодку якраз з водометів гарно таке лайно змивається
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24.11.2020 13:41
+51
ОПЗЖ собрала проплаченный митинг "против внешнего управления" под посольством США в Киеве - Цензор.НЕТ 9239

зібрання оппо-зажопників
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24.11.2020 13:47
+49
КацапоЗАЖОПники пришли требовать не мешать оккупировать Украину.
Где закон о коллаборантах?
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24.11.2020 13:46
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почему рабиновича и других не повесят на дереве также просто..
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24.11.2020 15:30 Відповісти
лишить гражданства пенсий и зарплат их беззсрочно
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24.11.2020 15:32 Відповісти
а вот этих животных не жалко, можно и с пулемета.....
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24.11.2020 15:35 Відповісти
ну ми ж не варвари.. Краще з СВД, з глушаком.
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24.11.2020 16:08 Відповісти
Як що Україна не може сама себе захистити, то хто за неї це зробе?
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24.11.2020 15:45 Відповісти
а я слышал другое про США,они так и сказали раньше,что если Россия нападёт на Украину США не будут воевать.
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24.11.2020 17:55 Відповісти
А почему не под посольством "той стороны"?
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24.11.2020 15:56 Відповісти
Сказано и проверено уже неоднократно:
А сусід північний , то наш ворог вічний.
Прошли сотни лет ,а эти суки продолжают воевать с Украиной.
США НИКОГДА с нами не воевали!
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24.11.2020 15:59 Відповісти
Протистаяння Київа та Москви наближається до тисячиріччя !!))
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24.11.2020 17:03 Відповісти
Зежопники !
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24.11.2020 16:06 Відповісти
полийте їх з водометів, та дустом посипте !
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24.11.2020 16:06 Відповісти
ВСІ КРАЇНИ ЩО БУЛИ ПІД УПРАВЛІННЯМ США ДОБИЛИСЯ ВИСОКИХ РІВНІВ РОЗВИТКУ - ЦЕ ФРГ ЯПОНІЯ ФІЛІПІНИ І ІНШІ А ТІ ЩО БУЛИ ПІД УПРАВЛІННЯМ СРСР - РФ ЗАЧАХЛИ
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24.11.2020 16:36 Відповісти
Яскравий приклад-КНДР та Південна Корея !!!))
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24.11.2020 17:01 Відповісти
Що ти таке пишеш?! Філіпіни-це зовсім не багата країна!
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27.06.2023 15:35 Відповісти
А где, стесняюсь спросить, ********? А, под домом Пороха? Видать с одной руки кормятся?🤔
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24.11.2020 16:44 Відповісти
Чекают хто більше заплатить!! Вибори наближаються , настанут політичні жнива !!)))
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24.11.2020 17:05 Відповісти
Весь цей цирк на замовлення кремля, триватиме до тих пір, поки залізна рука не очистить Банкову від зеленої цвілі і "перекриє кисень" олігархічним кланам, які цей набрід привели до влади.
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24.11.2020 16:57 Відповісти
Кучмівське кубло гельмінтів-політиканів керують Україною з 1994 р.!!!)))
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24.11.2020 17:07 Відповісти
Зміни заїжджену пластинку від Симоненка або стряхни піджак від совкової лупи.
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24.11.2020 18:30 Відповісти
давно пора запретить пророссийские партии в Украине!
они -филиал ФСБ
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24.11.2020 16:58 Відповісти
І церква МП так саме, філія КГБ-ФСБ !!!))
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24.11.2020 17:04 Відповісти
Я за внешнее управление!!Наша элита уже показала свою неспособность управлять страной!1Хуже не будет точно!!И чем быстрее тем лучше!!
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24.11.2020 17:24 Відповісти
Так ведь работать заставят и за взятки в тюрьму посадят . Всех . Подумай хорошо .
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24.11.2020 23:31 Відповісти
Скот, он и есть скот )). Согнали трехкопеечное быдло )).
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24.11.2020 17:32 Відповісти
ОПЗЖ видно знає що сьогодні день постраждалих від голодомору, от і бісяться.
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24.11.2020 17:43 Відповісти
хй..ло видимо попросил провести акцию...опзжопистые обезьяны постарались..
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24.11.2020 17:48 Відповісти
ты это Зеленскому скажи, а то он уверен, что им управляет Коломойский с ФСБ-шным Ермаком. А политикой опзжоповцев руководит Кремль. И удавку на Украину закинула россия. Не США оттяпали Крым, не США убивают наших бойцов на Донбассе. И дай бог нам разуму, а США желания нам помочь выстоять против имперца-соседа.
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24.11.2020 21:40 Відповісти



Злой Одессит

@zloy_odessit

·6 ч

Прямо сейчас под посольством США происходит политическое извращение, под режесированием ОПЗЖ. А кто режиссирует само ОПЗЖ, мы прекрасно знаем. Собственно, понятно, что в ближайшее время нас ожидает серьезный медийный вал на тему "вакцина из России", коронавирус - мы все умрем...
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24.11.2020 18:11 Відповісти
А шо они без пилоток и какошников вышли...и кива подрочить должен был выйти прям перед посольством...
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24.11.2020 18:32 Відповісти
Прокацапське бидло визнає тільки гиляку.
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24.11.2020 19:14 Відповісти
Почему не запретить эту партию, как с комуняками.
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24.11.2020 19:26 Відповісти
водомети булиб їм до смаку і в додачу морозчику.
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24.11.2020 19:38 Відповісти
мрази кацапские.всю эту падаль опзж/шариев запретим в Украине.дело времени
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24.11.2020 20:14 Відповісти
Пі....си .
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24.11.2020 20:17 Відповісти
..."зовнішнє управліня"? ...мітинг під амбасадою США? ...ви жартуєте? ...чи просто 3.14здите бабки ОПЗЖ на "зовнішню агітацію"? ОПЗЖ зібрала проплачений мітинг "проти зовнішнього управління" під посольством США в Києві - Цензор.НЕТ 4134 наступного разу назвіть більш креативно... "пивний бунт № (такий то)"...все одно більш ні що для цих "активістів" не вистаче...ну може на чікушку....
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24.11.2020 21:25 Відповісти
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