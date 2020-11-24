Гарматний лафет часів козацтва знайшли на дні Дніпра в Запоріжжі. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У Запоріжжі представили унікальну гідроархеологічну знахідку, яку виявили на дні р. Дніпро - дубовий лафет. Про подібні знахідки не відомо в межах України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав археолог, співробітник національного заповідника Хортиця Валерій Нефьодов під час презентації знахідки.
"Попередньо, датування лафету - остання чверть 17 століття - початок 18 століття. Гармата великого калібру, яка використовувалася для штурму міст, фортеці, укріплень того часу. Калібр 24-32 фунти. Це польова гармата. Гармата мала надзвичайну артилерійську цінність. Сам лафет зроблений з дубу та окований залізом. Є залишки червоної фарби. Він - загальноєвропейської конструкції, але де саме зроблений, поки не знаємо", - сказав Нефьодов.
Гармати такого розміру стріляли на відстань до 7 км. Знахідка була на глибині 9,8 м трохи нижче Хортиці.
Археологи говорять, що спочатку подумали, що знайшли стародавній корабель чи інший плавзасіб.
"Довжина лафету приблизно 4,4 м, ширина майже 2,3 м. Вага - понад 1,2 тонни. Подібні знахідки не відомі в межах України. Одиниці схожих лафетів зберігаються в деяких музеях світу", - наголосили археологи.
Лафет добре зберігся, бо був занурений у мул. Колеса були зняті ще у 18 столітті.
Лафет перевезуть до реставраційного ангару.
Будь ласка, зачекайте...
А.Бабченко
Ну, что, погнали? (с)
Давайте ка я вам расскажу одну поучительную историю. Давным давно, в одна тысяча семьсот сорок шестом году, Австрия захватила Геную. Австрияки на оккупированных территориях вели себя, как говно. Обижали граждан, обложили их контрибуцией, и вообще грабили.
Пятого декабря 1746 года артиллерийский расчет тащил на телеге по улицам города мортиру. Улицы тогда были тоже как говно, и после прошедшего дождя телега застряла в грязи, завалилась на бок и мортира упала в грязь. Великодуховным австриякам впадлу было выковыривать мортирку из дерьма самим, и они начали просить сделать это генуэзцев, подкрепляя свои вежливые просьбы пинками, **********, кнутом и тростью офицера.
Генуэзцы в ответ вышли стотысячным маршем протеста, скандировали "мы здесь власть", снимали ботинки перед лавочками, засовывали австриякам цветы в аркебузы, создавали координационный совет оппозиции, писали на стенах "Габсбург зассал", и делали из рук сердечки.
Зачеркнуто.
Случилось небольшое столпотворение. Люди гудели и возмущались.
В этот момент некто Джован Баттиста Перассо, по прозвищу Балилла, одиннадцатилетний пацан, протиснулся сквозь толпу, поднял земли камень, и со словами «Ну, что, начинаем, что ли?» - запи...ячил им в лоб австрийскому офицеру.
Канониров погнали санными палками, мортирку отобрали, на следующий день восставшие захватили Арсенал, вырезали караулы и через пять дней ожесточенных баррикадных боев ********* австрияков из Генуи к чертям собачьим.
И, собственно, все. Никаких тебе восьми лет хождения по улицам с шариками, никаких обращений нобелевских лауреатов, никаких отравлений лидеров оппозиции «Новичком», никаких штабов в Вильнюсе. Одиннадцатилетний пацан, камень, «Ну что, погнали?», и привет. Средневековье. Дикие люди.
Кстати, вспомнилось:
«Гуманист и божий одуванчик, нобелевская лауреат по литературе, вышла вперед затихшей толпы, постояла немного, посмотрела на небо, затем сплюнула в пыль асфальта, почесала промежность, и с горловым воплем "Жги их, ссук!! За нашу флейтистку!!" разбежалась и ********* коктейлем Молотова в автозак. И понеслась».
Это я восьмого сентября написал. Я про Балиллу тогда ничего еще не знал. Я про него только пару дней назад прочитал у Павел Шехтман, который написал про него статью в Википедии. Но, все равно, до степени смешения, хоть и в прошлое, ага? Ваш дед Ванга.
Ух, сколько дерьма я тогда на себя получил… Один старый знакомый меня даже забанил.
Собственно, мораль.
Там, где находится свой Балилла, который выходит вперед - неважно кто, Парасюк ли, десятилетний пацан, нобелевская лауреат, «Правый сектор», неважно - и, сплюнув и почесав промежность, говорит «Ну, что, понеслась что ли?» - там только и есть шанс что-то изменить. Не факт, что изменится. Не факт, что победят. Не факт, что не проиграют. Но шанс есть только там.
А там, где не находится - или находится, но «лидеры оппозиции» оттаскивают такого человека со словами «провокатор, он хочет крови, он ведет нас под дубинки Омона, если самый умный приезжай и покажи» - там с маршами и цветочками ходят сначала сто дней, потом сто недель, потом сто лет.
А Баллила в Италии теперь национальный герой. Была проведена комиссия, установлено - да, одиннадцатилетний пацан, сын красильщика шелка, да, сказал, да, кинул.
Вот ему памятник на улицах Генуи.
В гимне страны есть строчка "Дети Италии зовутся Балилла".
А фраза «Ну, что, начинаем?» национальное достояние.
Не «Мы здесь власть». Не «Путин застал». И не «Лукашенко чорт».
А - «Ну, что, погнали?».
Почувствуйте разницу.
https://starshinazapasa.livejournal.com/1256673.html
Мы, славяне, в большинстве своём - добрые по своей сути люди, в отличие от кацапни. Поэтому и нужны нам в подразделениях те самые 5-10%"..з нахилом до критичної фази.."