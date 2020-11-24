Гарматний лафет часів козацтва знайшли на дні Дніпра в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі представили унікальну гідроархеологічну знахідку, яку виявили на дні р. Дніпро - дубовий лафет. Про подібні знахідки не відомо в межах України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав археолог, співробітник національного заповідника Хортиця Валерій Нефьодов під час презентації знахідки.

"Попередньо, датування лафету - остання чверть 17 століття - початок 18 століття. Гармата великого калібру, яка використовувалася для штурму міст, фортеці, укріплень того часу. Калібр 24-32 фунти. Це польова гармата. Гармата мала надзвичайну артилерійську цінність. Сам лафет зроблений з дубу та окований залізом. Є залишки червоної фарби. Він - загальноєвропейської конструкції, але де саме зроблений, поки не знаємо", - сказав Нефьодов.











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Гармати такого розміру стріляли на відстань до 7 км. Знахідка була на глибині 9,8 м трохи нижче Хортиці.

Археологи говорять, що спочатку подумали, що знайшли стародавній корабель чи інший плавзасіб.

"Довжина лафету приблизно 4,4 м, ширина майже 2,3 м. Вага - понад 1,2 тонни. Подібні знахідки не відомі в межах України. Одиниці схожих лафетів зберігаються в деяких музеях світу", - наголосили археологи.

Лафет добре зберігся, бо був занурений у мул. Колеса були зняті ще у 18 столітті.

Лафет перевезуть до реставраційного ангару.