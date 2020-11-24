Медики і журналісти в Білорусі стали до стінки на знак протесту проти переслідування їхніх колег режимом Лукашенка. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Медики лікарні швидкої медичної допомоги в Мінську на знак солідарності зі своїм заарештованим колегою Артемом Сорокіним провели акцію "0 проміле", ставши руками до стінки.
Про це повідомляє "Радыё Свабода", інформує Цензор.НЕТ.
Затриманий лікар лікарні швидкої допомоги Артем Сорокін спростував слова влади про те, що активіст Роман Бондаренко був у нетверезому стані під час бійки на "Площі змін". Зараз медик перебуває в СІЗО КДБ.
Лікарі стали до стінки, піднявши руки з аркушами "0 проміле", на знак протесту проти кримінального переслідування свого колеги.
Вже п'яту добу в СІЗО КДБ перебуває також і журналістка TUT.BY Катерина Борисевич. Разом з лікарем Артемом Сорокіним вони є підозрюваними у ч. 3. ст. 178 - "розголошення лікарської таємниці, що спричинило тяжкі наслідки".
На TUT.BY був опублікований документ, який свідчить про те, що в крові побитого і померлого Романа Бондаренка не було алкоголю. СК і Олександр Лукашенко заявляли, що Роман був п'яний. При цьому за побиття Романа Бондаренка ніхто не затриманий, більш того - навіть не порушено кримінальну справу.
Нагадаємо, 11 листопада мінчанин Бондаренко спробував перешкодити невідомим, які знімали розвішані на подвір'ї його багатоповерхівки національні прапори. Хлопця сильно штовхнули, і він вдарився головою об гірку. Потім Романа відвезли у відділення міліції, і вже звідти у важкому стані доставили в лікарню.
Будь ласка, зачекайте...
Вашингтонский Обком
Стоимость суточного рациона для одной служебной собаки установлена Министерством финансов Республики Беларусь и в настоящее время составляет 4,14 руб., т.е. 125 рублей в месяц.
Одновременно с этим, размер бюджета прожиточного минимума для пенсионера - 193 рубля 92 копейки
Переселення росіян на Донбас
Заселення Донбасу росіянамиЗгідно з архівними документами, до Донецької (тоді поширювалася і на територію нинішньої Луганської області), Дніпропетровської (до якої частково належала і нинішня Запорізька область) і Харківської областей мали бути переселені колгоспники з Росії, а до Одеської (тоді поширювалася і на територію нинішніх Миколаївської та Херсонської областей) - із Білорусі та Росії. https://www.bbc.com/ukrainian/society/2015/06/150522_holodomor_donbass_russia_az
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Може і був би толк !
Законно выбрали того кого куйло приказал )).
Ты явно начитался соевых методичек.
У нас теж були такі етапи: дарували квіточки і на Першому Майдані, і на Другому.
Кожен народ підходить до проведення акцій протесту по-своєму, як він те бачить і відчуває у цих обставинах. Поради тут не підходять. Взагалі понад три місяці протестів при такому жорсткому реагуванні карателів - це неймовірно.
Знайте - не всі, хто тут під Українським Прапором критикує білоруський протест, ковтали гранатний дим барикад Майдану при тому, що ефективність репресивного апарату тодішньої України і нинішньої РБ не порівнюється. У вирішальну ніч із 18 на 19 лютого нас на Майдані взагалі жменя була. Зате в неті учителів "як правильно робити революції" завались.
"Вывести в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб, чтобы на всю жизнь запомнили, как бунтовать!"
Душой я с вами (с)
Светлана Алексиевич заявила, что не вернется в страну, пока у власти остается Александр Лукашенко. Об этом Нобелевский лауреат сказала в интервью Der Spiegel.
Мои поздравления, поняшки. Это вам пи...ец теперь. Это вам на Окрестина будут кости ломать, сажать тысячами - вы в курсе, что в Беларуси уже 30 000 прошли через аресты? - и убивать в автозаках. Ну, зато цветочки подарили и ботинки снимали.
Какое же у меня сейчас дежа-вю. То ли Минск двадцатого, то ли Болотная десятого. То ли русский Координационный совет оппозиции, то ли беларуский. Что-то у меня прям конспирология в голове образовалась, что один и то же учитель учил их все это делать. Вот прям как по стандарту. Вылезли впереди всех, поводили людей по улицам, распылили порыв, попили вискаря в мэрии, поорали "мы здесь власть", измазали говном всех, кто призывал к решительным действиям и опа - душою я с вами, на каторге в Сибири, но телом, к сожалению, в гостинице в Швейцарии.
И, главное, как ни посмотришь - все как один теперь замечательно устроены. На каких-нибудь Дойче Велле, Голосах Америки, Радио Свободах и прочих БиБиСи.
Вот, сто раз уже, казалось бы, говорили. Не можешь - не лезь.
Умеешь писать гениальные книги - пиши. Умеешь с умным ****** вещать на радио обо всем на свете - вещай. Но если не умеешь строить баррикады - не лезь, *****, и не мешай тем, кто строит. Делай свое дело. А мы сделаем свое.
Но нет. Разве удержаться. И вот вискарь, координационный совет, загон, шарики, белый квадрат, белый круг, проулки с писателями, ленточки, ботиночки у лавочки, опа, опа, нам *****, всем пока, буду присылать вам видосики из Вашингтона и Новой Зеландии.
Передайте там привет Сергею Пархоменко, Светлана Александровна. В Берлине найдите лидеров русской оппозиции. Их там битком. Полный Дойче Велле. В гостинице в Швейцарии. В Америке.
Вот прям классический вариант - все просрать, прое@ать силищу в триста тысяч человек на улицах, национальный подъем, зарождение гражданского общества, нации, растерянность власти, спустить все это в свисток, и...
Господи, какая же Украина невероятная. Что она не стала слушать всех этих Ганди с цветочками и сердечками, послала их нахер и пошла долбить брусчатку и жечь покрышки. А потом взяла в руки и оружие.
Ещё раз с днем рождения тебя, Майдан.
Твой террорист.