Фалос і зірка: у Новосибірську заливають новорічний каток незвичної форми. ФОТО

У Новосибірську другий рік поспіль розміщують на головній площі каток, схожий на чоловічий статевий орган.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, проєктом макету в Facebook поділилася віцемерка міста Ганна Терешкова.

Вона зазначила, що в цьому році святкування в місті відбудуться "нетипово".

На Терешкову вже скаржилися в поліцію через каток схожої форми в 2019 році. Тоді чиновниця, щоб відбутися жартами на претензії місцевих жителів про дивну схожість катка з пенісом, заявила: "Справжнє мистецтво має збуджувати".

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Очевидно, Новий рік-2021 Новосибірськ зустріне за такою само схемою, оскільки каток провокаційний: кути ще більше округлили, проте обриси, над якими хихотіла країна, нікуди не поділи.

Одна зі сторін катка виходить, згідно з планом, на міську ялинку з великою червоною зіркою.

Скриншот з презентаційного ролика.