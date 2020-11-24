Фалос і зірка: у Новосибірську заливають новорічний каток незвичної форми. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
У Новосибірську другий рік поспіль розміщують на головній площі каток, схожий на чоловічий статевий орган.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, проєктом макету в Facebook поділилася віцемерка міста Ганна Терешкова.
Вона зазначила, що в цьому році святкування в місті відбудуться "нетипово".
На Терешкову вже скаржилися в поліцію через каток схожої форми в 2019 році. Тоді чиновниця, щоб відбутися жартами на претензії місцевих жителів про дивну схожість катка з пенісом, заявила: "Справжнє мистецтво має збуджувати".
Очевидно, Новий рік-2021 Новосибірськ зустріне за такою само схемою, оскільки каток провокаційний: кути ще більше округлили, проте обриси, над якими хихотіла країна, нікуди не поділи.
Одна зі сторін катка виходить, згідно з планом, на міську ялинку з великою червоною зіркою.
Скриншот з презентаційного ролика.
Будь ласка, зачекайте...
''Спящий Валера'' (холст, масло, 1510г.)
Тобто поклали хєр на червону зірку
В Новосибирске залили каток в виде имени действующего президента расии 😂
...
Як сказали б з цього приводу в античному Римі, per phallus ad astra (через хій до зірок) ☝🧐
Нам з молоком наших матерів передалось совкове "немає нам другої радості окрім того, що у когось горе". І якщо стати на кордоні між Росією та рідною ненькою та подивитись в одну та другу сторону, то досить швидко ми зрозуміємо, наше болото навіть не схоже на той каток, і набагато смердючіше.
Не подумайте, я не плюю в бік рідної держави, я намагаюсь жити краще разом з державою, краще від того що у нас добре а не від того що у когось гірше.
А з нашими зимами останніх років говорити про ковзанки сенсу нема- я вже років чотири на зимній риболовлі не був- які в біса ковзанки?
Нас повинно хвилювати що робиться у нас, і зовсім повинно бути начхати на те, що робиться у них.
Яке нам діло до того, в якій формі заливають каток "за порєбріком"?
А що до того що у нас теплі зими то навіть смішно стає, особливо як згадаєш які будують катки та снігові траси в жарі та пустелях Саудівської Аравії.
Про статки Аравії не потрібно нічого говорити, наша держава не бідніша, держава багата, народ бідний а держава оперує мільярдами доларів. Правда їх чомусь увесь час поїдає якась тля.
І тому серед чинників "чого ми так погано живемо" є і такий - ми часто розмовляємо не розуміючи один одного і воюємо не з ворогом а один з одним.
Бажаю Вам усього найкращого, сил здоров'я та наснаги.
Навзаєм.
Это знак.
Украина может сожалеть о том что НЕ сделала.
Обычное дело, наблюдать за соседом. Украинцы, почему мы такими стали? Почему нас интересует больше всего то что у соседа корова сдохла, чем то, а у нас хоть какие то катки заливают, пусть даже в форме писюна? Мне лично с земли этот писюн не был бы виден, катайся на здоровье...
Нам смех здоровье удлиняет,
И мы за рашкой ежий день
В бенокль подзорный наблюдаем -
Поржать с неё как слон не лень!
Блинами с каменной лопаты
Взашей там кормят крепостных,
Валежник там цветёт песдатый,
Шо аж захватывает дых!
И стадо петухов якутских
Вздыбает скульптор в неба ввысь...
Паси, россия, в общем гуся -
От нас истошно отъе*ись!