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Ексснайпера "ЛНР" затримали в Харкові, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України викрила колишнього учасника терористичної організації "ЛНР", який воював проти сил антитерористичної операції на Луганщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Встановлено, що у 2015 році мешканець Харкова вступив до лав незаконного збройного формування і був призначений "командиром відділення 6 окремого мотострілкового козачого полку імені Платова". Потім за власним бажанням перевівся до розвідувальної роти, пройшов спеціальну снайперську підготовку й отримав посаду "розвідник-снайпер". З серпня 2015 до липня 2016 року складі диверсійних груп він виконував завдання уздовж лінії зіткнення. У складі снайперських пар бойовик вів прицільний вогонь по військовослужбовцям Збройних Сил України в районі міста Золоте.

Звільнившись зі "служби" у бойовиків, зловмисник повернувся до Харкова, де працював на тимчасових роботах, намагаючись не потрапляти у поле зору правоохоронців.

Колишньому бойовику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 110 та ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України, які передбачають відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканість України та участь у не передбачених законом збройних формуваннях.

Читайте також: Офіс Генпрокурора розслідує участь 250 іноземців у складі найманців РФ на Донбасі, - Мамедов

Ексснайпера ЛНР затримали в Харкові, - СБУ 01
Ексснайпера ЛНР затримали в Харкові, - СБУ 02
Ексснайпера ЛНР затримали в Харкові, - СБУ 03
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Топ коментарі
+28
Всё логично с позиции "русского мира" - сначала убивал украинцев, а потом к ним же и жить-работать приехал, не в Хабаровск и Воркуту же ломиться. Как там Правый сектор и "запрет" на русский язык не помешали этому карлику-снайперу проживать в Харькове?... Экс-снайпер "ЛНР" задержан в Харькове, - СБУ - Цензор.НЕТ 6856
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24.11.2020 17:12
+22
Не здивуюсь що це колишній правоохоронець який навчений за гроші української держави. І там таких сепаров-ментов та СБУшників хоч греблю гати.
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24.11.2020 17:26
+18
Это тоже на блокпосту стояло и проверяло документы (дистанционно, с 600-800 метров)
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24.11.2020 17:09
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Не здивуюсь що це колишній правоохоронець який навчений за гроші української держави. І там таких сепаров-ментов та СБУшників хоч греблю гати.
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24.11.2020 17:26 Відповісти
Обміняємо на таксиста.
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24.11.2020 17:31 Відповісти
Портновські суди ще ніхто не відміняв. На жаль.
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24.11.2020 17:40 Відповісти
101% згоден з Вами: за звичай "снайперів у полон не беруть"!
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24.11.2020 17:43 Відповісти
Хай падло живе...,но медленнно таки ****,дуже повільно.
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24.11.2020 17:44 Відповісти
Это тоже на блокпосту стояло и проверяло документы (дистанционно, с 600-800 метров)
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24.11.2020 17:09 Відповісти
нє, окопи копало (примусово)...
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24.11.2020 17:20 Відповісти
**** православная
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24.11.2020 17:10 Відповісти
А скаже, що на блок-посту стояв і отримає 2 роки умовно!
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24.11.2020 17:10 Відповісти
Раніше писали, що це показуха від СБУ- а що зараз напишуть?
А СБУ респект, як і завжди!
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24.11.2020 17:11 Відповісти
Лизнув гарно. От тільки таку шушару вони ловлять в перервах між кришуванням горішників та медведчуковської кодли. Респект. Ексснайпера "ЛНР" затримали в Харкові, - СБУ - Цензор.НЕТ 5770
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24.11.2020 18:31 Відповісти
Як кацап- так про якісь лизання. І звідки ви сюди всі лізете...
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24.11.2020 18:38 Відповісти
а зараз напишемо що тількі солі на хвоста йому насипать ви з СБУ можете, і умовно засудити, ну да ! це ж не трава якась виросла у когось на подвір"ї - от тоді можно було б вишака дати - як дєди давали
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25.11.2020 00:01 Відповісти
Та пиши- можеш навіть погудіти.)))
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25.11.2020 00:05 Відповісти
та куди мені до вас СБУ , ви то гудіти вмієте краще
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25.11.2020 00:07 Відповісти
Стрелял по банкам и варил кашу. Отпустить.
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24.11.2020 17:11 Відповісти
Реинтегрировать по-полной . Экс-снайпер "ЛНР" задержан в Харькове, - СБУ - Цензор.НЕТ 3693
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24.11.2020 17:13 Відповісти
Всё логично с позиции "русского мира" - сначала убивал украинцев, а потом к ним же и жить-работать приехал, не в Хабаровск и Воркуту же ломиться. Как там Правый сектор и "запрет" на русский язык не помешали этому карлику-снайперу проживать в Харькове?... Экс-снайпер "ЛНР" задержан в Харькове, - СБУ - Цензор.НЕТ 6856
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24.11.2020 17:12 Відповісти
Хорошо бы ему пожизненное, чтоб имел время подумать
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24.11.2020 17:13 Відповісти
Чем думать ?
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24.11.2020 17:15 Відповісти
Там думать нечем.
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24.11.2020 17:16 Відповісти
А леша арестовичь вещает,что все убегут на рассию с Донбасса,как только он перейдет назад в Украину.Ну чисто все.Точно.
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24.11.2020 17:15 Відповісти
Слабенькие статьи, а где соучастие в умышленных убийствах? Или в этот период никто не погиб? Как-то благородненько и гуманенько, так глади и оправдают в суде.
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24.11.2020 17:16 Відповісти
Тварь ущербная, отдали бы его мне, на опыты. Ексснайпера "ЛНР" затримали в Харкові, - СБУ - Цензор.НЕТ 3646
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24.11.2020 17:16 Відповісти
и шо ты с ним бы делал? тебе б статьи пошли тяжелые.
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24.11.2020 17:31 Відповісти
Опыты типа "дать нажраться и не дать похмелиться"? Ну ты и садист, чистый доктор Менгеле!
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24.11.2020 18:36 Відповісти
Понять і отпустіть. Це ж вам не страшна терористка дитяча хірургиня.
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24.11.2020 17:19 Відповісти
Ну все, с нашими судами конечно же гниду отпустят и еще будем компенсацию платить.
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24.11.2020 17:19 Відповісти
не могу понять. Почему он приперся в Украину? Дурак? Диверсант? Или на рашке еще хуже? И главное привлекать вражеского снайпера по этим статья, все равно что наказывать угонщика за нарушение ПДД. Статья должна быть "Умышленное убийство"
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24.11.2020 17:21 Відповісти
В рашці ще гірше. І це не жарт.
У них же є "прописка". Тобто без житла все що йому б світило це життя десь в мухосранську із російською мінімалкою в 12 тисяч рублів.
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24.11.2020 21:20 Відповісти
Сколько ещё такой лугандонской грязи таскается по Украине... Надо переходы закрывать, надо прекращать шатания туда - сюда колорадских выродков....А судье, отпустившей(отпустившему) этого урода под честное слово, желаю получить от подобного террориста серьёзное увечье с последующей инвалидностью...
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24.11.2020 17:22 Відповісти
Скажет ватным судьям, что подметал блок пост и получит 3 года условно.
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24.11.2020 17:23 Відповісти
Везунчик. Тепер його обміняють на 2-х лугандонських проституток, або 3-х ДНРівських таксистів. Обмін візьме під особистий контроль сам говнокомандувач ЗЕленський.
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24.11.2020 17:31 Відповісти
На кол цю потвору.)))))))
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24.11.2020 17:35 Відповісти
А как же "при попытке к бегству"? Он же на фото пытался оказать сопротивление. Почему не застрелили?
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24.11.2020 17:45 Відповісти
снайперов вроде в плен не берут, не?
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24.11.2020 17:46 Відповісти
Обычная байка.
Один придумал, что бы выглядеть спецом, другой повторил и готово дело.
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24.11.2020 20:02 Відповісти
В интернете полно роликов что с ними делают, в той же Сирии.
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26.11.2020 12:21 Відповісти
В интернете есть фильм про войну в Бельгийском Конго.
Там описываются случаи, когда победители перекусили побежденными.
Это будет свидетельством того, что пленных едят?
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26.11.2020 17:14 Відповісти
а что толку, я думаю, что обменяют его еще до суда, на какого нибудь лугандоновского ларечника, который сидел на подвале за то что в сепарскую казну податки не платил и с директором донецкого центрального рынка прибылью не делился....вспомните как осужденных на пожизненное харьковских подрывников террористов по телефонному звонку обменяли на лугандоновских таксистов и свидетелей йоговых....
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24.11.2020 17:51 Відповісти
Для подобных не должно быть "обмена" , если его деятельность как снайпера на службе оккупантов будет доказана, то для этой категории нужно вводить смертную казнь.(или как минимум пожизненное заключение без права на амнистию, не нравится слово " пожизненное" тогда как в США, дайте ему лет 120, хотя и 50 хватит.,. но лучше бы первый вариант без всяких нюансов). А сегодня еще один украинский солдат погиб вот от такого же урода снайпера с "той стороны", а мы их потом поменяем на схваченного где то в Донецке алкаша, который до этого кричал " путин приди" и набранного просто для количественного обмена оккупантами..
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24.11.2020 18:06 Відповісти
ничего личного - но на войне снайперов в плен не берут.
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24.11.2020 18:07 Відповісти
Чесно?
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25.11.2020 13:54 Відповісти
одразу цій творюці потрібно яйця було вирізати!
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24.11.2020 18:18 Відповісти
Чому він ще живий?? Навірно тому що снайпером невбитий ні один родич ні одного судді.
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24.11.2020 18:47 Відповісти
Да ладно вам. Сейчас Лугандонские суды отпустят с пометкой он простостоялнаблокпосту и переводил бабушек через дорогу.
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24.11.2020 18:59 Відповісти
та він же, мабуть, вів не прицільний вогонь. призначте йому матеріальну допомогу по безробіттю.
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24.11.2020 19:21 Відповісти
Взяти лобзік, старе полотно і просто пиляти цю паскуду під фуги І.С.Баха..
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24.11.2020 19:23 Відповісти
При попытке к бегству лупоните его.Но для начало в камеру к самым ярым .
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24.11.2020 19:41 Відповісти
СНайперов в плен не берут...
Если уж взяли, то все пальцы дверью переломать
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24.11.2020 19:47 Відповісти
Адекватнее всего было бы выколоть ему глаза и поотрезать пальцы. И что бы жил долго сволочь
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24.11.2020 19:48 Відповісти
Почему бы не так : экс снайпер "ЛНР" выпрыгнул с девятого этажа при задержании ...
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24.11.2020 19:49 Відповісти
точно - а еще, чтоб прихватил при этом престарелых папу и маму, жену и детей.
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24.11.2020 21:08 Відповісти
На кол гниду!
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24.11.2020 19:58 Відповісти
Одеть этого анику- воина в форму ВСУ, и, выставить на линию огня, в даунбасе, вот и увидим, какие у них снайперы.
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24.11.2020 20:11 Відповісти
Як ловушку для антиснайперскої боротьби. Двпх снайперів одним махом можно знешкодити.
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25.11.2020 13:52 Відповісти
Народ видит - Государство работает ! Народ читает Цензор ! Ексснайпера "ЛНР" затримали в Харкові, - СБУ - Цензор.НЕТ 8100 Приемлимо!
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25.11.2020 00:05 Відповісти
Зря...Можно было закопать прямо во дворе...Ой зря...
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25.11.2020 09:45 Відповісти
Окрім дрібних бандитів і обдурених найманців було б непогано прибирати з державних установ портнових, тупицьких та інших подібних прихильників президента-зека і кремлівського агента Януковича.
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25.11.2020 11:17 Відповісти
Чому на х#й не застрелили падлу?!
Може у СІЗО Патріоти "привіт" йому передадуть!
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25.11.2020 13:50 Відповісти
 
 