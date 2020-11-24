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Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн "відкату" за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Донецькій області поліцейські викрили у хабарництві голову селищної ради. Жінка отримала 100 тисяч гривень "відкату" за проведення ремонту комунального закладу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, протиправну діяльність голови селищної ради викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Донецькій області, слідчі слідчого управління поліції області під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

"За сприяння в перемозі у тендері на виконання ремонтних робіт із подальшим підписанням договорів та актів про виконання підприємці повинні були платити 10 відсотків "відкату" від суми договору", - уточнюють у поліції.

24 листопада поліцейські затримали голову селищної ради відразу після одержання 80 тисяч гривень - другої частини хабаря.

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Раніше було задокументовано факт отримання 20 тисяч гривень, які мали стати гарантією підписання необхідної документації і подальшої безперешкодної оплати проведених робіт із капітального ремонту закладу дошкільної освіти.

Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні їй підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн відкату за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція 01
Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн відкату за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція 02
Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн відкату за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція 03
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Топ коментарі
+7
це відповідь чому у нас ідуть у "владу"....
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24.11.2020 18:03
+2
Женщина просто очень любит деньги. Что ж ее, за любовь эту, садить нужно?
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24.11.2020 18:03
+2
Тое есть председтелю поселкового совета было не важно отремонтировать детский садик. Важно было получить 100 000 гривен отката.
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24.11.2020 18:04
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це відповідь чому у нас ідуть у "владу"....
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24.11.2020 18:03 Відповісти
Женщина просто очень любит деньги. Что ж ее, за любовь эту, садить нужно?
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24.11.2020 18:03 Відповісти
Можно простить , но с одним условием : в каждой комнате детсада её фото и описание её "подвига" . Детки вырастут , и тогда ...
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24.11.2020 18:09 Відповісти
Заразна...)))
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24.11.2020 18:26 Відповісти
Тое есть председтелю поселкового совета было не важно отремонтировать детский садик. Важно было получить 100 000 гривен отката.
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24.11.2020 18:04 Відповісти
Це давня практика ,ще з совкових часів !!))
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24.11.2020 18:07 Відповісти
Зрозуміти та пробачити!!В неї ж діти,а можливо і онуки !!)))
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24.11.2020 18:06 Відповісти
Понять и простить...
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24.11.2020 18:07 Відповісти
Глава поселкового совета на Донетчине требовала 100 тыс. грн "отката" за получение тендера на ремонт детсада, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3397
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24.11.2020 18:20 Відповісти
Таку пику тількив Феофанії мона "налікувати" ...))))
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24.11.2020 18:28 Відповісти
Боюсь ошибиться, но по моему это Волноваха.
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24.11.2020 18:24 Відповісти
Дневная зарплата чиновника не самого высшего ранга всего лишь Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн "відкату" за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9352 Усё нормализуется за пару дней даже не будут беспокоить прокурора и все останутся довольны и в плюсе как всегда Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн "відкату" за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3286
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24.11.2020 18:54 Відповісти
Ну і чого дивуватись? Вотчина ригів завжди ТАК рІшала вАпроси.
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24.11.2020 18:56 Відповісти
Порошенко и Зеленский даже до сих пор ни чего не знают про данный случай , так что оставьте их обоих пожалуйста в покое они точно не при делах Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн "відкату" за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3639
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24.11.2020 19:02 Відповісти
Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн "відкату" за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4574
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24.11.2020 19:25 Відповісти
Сільский голова-ХЛІБНЕ міцє!!! Ось чому в цьому році на голову сільради було вісім кандидатів. "Переміг" грошовий лантух...... Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн "відкату" за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1705
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24.11.2020 19:27 Відповісти
 
 