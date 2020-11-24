Голова селищної ради на Донеччині вимагала 100 тис. грн "відкату" за отримання тендера на ремонт дитсадка, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Донецькій області поліцейські викрили у хабарництві голову селищної ради. Жінка отримала 100 тисяч гривень "відкату" за проведення ремонту комунального закладу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Нацполіції, протиправну діяльність голови селищної ради викрили оперативники управління стратегічних розслідувань у Донецькій області, слідчі слідчого управління поліції області під процесуальним керівництвом Донецької обласної прокуратури.

"За сприяння в перемозі у тендері на виконання ремонтних робіт із подальшим підписанням договорів та актів про виконання підприємці повинні були платити 10 відсотків "відкату" від суми договору", - уточнюють у поліції.

24 листопада поліцейські затримали голову селищної ради відразу після одержання 80 тисяч гривень - другої частини хабаря.

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Раніше було задокументовано факт отримання 20 тисяч гривень, які мали стати гарантією підписання необхідної документації і подальшої безперешкодної оплати проведених робіт із капітального ремонту закладу дошкільної освіти.

Фігурантку затримали в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомленні їй підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.





