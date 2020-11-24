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У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

В Об'єднаних силах провели тренування з відбиття умовної атаки на польові артилерійські склади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади 01

В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" відбулося інструкторсько-методичне заняття з начальниками служб РАО, польових артилерійських складів військових частин, служб пожежної безпеки та командирами пожежних підрозділів військових частин щодо порядку утримання, організації охорони та оборони, а також заходів вибухопожежобезпеки польових артилерійських складів.

У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади 02
У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади 03

Читайте також: На Донбасі підрозділи ООС провели навчання з ліквідації ворожого десанту. ФОТОрепортаж

У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади 04

До заходу залучались також підрозділи Національної поліції України, Національної гвардії України та Військової служби правопорядку ЗС України, зі складу Об’єднаних сил.

Під час заняття були відпрацьовані питання відбиття нападу диверсійно-розвідувальної групи і дії приданого підрозділу ППО при виявленні безпілотного літального апарату. Після цього військові пожежники однієї з механізованих бригад спільно з підрозділами ДСНС провели тренування з ліквідації вогнища займання.

У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади 05

У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади 06

Також читайте: Під керівництвом жінки-командира артилеристи провели навчання зі знищення ворожих танків. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади 07
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Топ коментарі
+3
Я побачив там БРДМ без протукумулятивного екрану, це просто смішно! Один РПГ і від цього БРДМ нічого не лишиться. Навіщо такі смішні навчання? Де справжня бронетехніка?
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24.11.2020 18:33
+2
Это диагноз. Очередная тупая и примитивная показуха а ля совок украинского пошиба обр. 2020 - слоники бегут, едут на БРДМ (куда?), катают пожарные рукава, "тушат" кирпичную стену, старший указует, как "тушить"... А как же главное - борьба с "путинскими" дронами? Не продемонстрирована "работа" "присланного подразделения ПВО". Надо полагать, это что-то секретное, скрытое от глаз. Расчёт ржавого ДШКМ на станке? Или нерабочая и некомплектная ЗУ-23?
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24.11.2020 20:43
+1
так Гриценко все продал.. ты что не знал?!
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24.11.2020 18:40
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Я побачив там БРДМ без протукумулятивного екрану, це просто смішно! Один РПГ і від цього БРДМ нічого не лишиться. Навіщо такі смішні навчання? Де справжня бронетехніка?
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24.11.2020 18:33 Відповісти
Де, де звісно де....
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24.11.2020 18:35 Відповісти
так Гриценко все продал.. ты что не знал?!
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24.11.2020 18:40 Відповісти
То надувний БРДМ. Для понту. В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады - Цензор.НЕТ 2220
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24.11.2020 18:52 Відповісти
Почитай фабулу навчань. Яку ти хочеш побачити бронетехніку? Вони ж не в наступ ідуть.
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24.11.2020 20:52 Відповісти
Хочу бачити MRAP бронемашини з протикумулятивними екранами які можуть подавити вогневу активність терористів і знищити їх або взяти в полон! Для цієї місії підходить бронемашина Козак яка витримує вибух протитанкової міни під колесом та кузовом. Кілька таких машин можуть забезпечити охорону та оборону арсеналу, при умові облаштування грунтових доріг навколо арсеналу.
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24.11.2020 20:57 Відповісти
"...состоялось инструкторско-методическое занятие с начальниками служб РАО, полевых артиллерийских складов воинских частей, служб пожарной безопасности и командирами пожарных подразделений воинских частей о порядке содержания, организации охраны и обороны, а также мероприятий взрывопожаробезопасности полевых артиллерийских складов.Источник: https://censor.net/ru/p3232992"
Які MRAP бронемашини, який Козак, активність яких терористів подавляти, кого брати в полон? Чому вчить український досвід зі спаленими складами та арсеналами? Необхідні ******* автоматизовані інженерно-технічні засоби охорони, системи спостереження та дієвого прикриття з повітря (якщо на те вже пішло), належна організація служби, що унеможливить диверсії на подібних об'єктах, відповідальність начальників.
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24.11.2020 21:26 Відповісти
До речі, в минулому році під Авдіївкою Краз Спартан НГУ наїхав таки на ТМ-62 і достойно це переніс. За Козак не чув, чи витримує він на практиці подібне.
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24.11.2020 21:53 Відповісти
В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады - Цензор.НЕТ 6682 Як завжди прикольно... Так по хлопчачому. В зоне проведения ООС прошли учения по отражению атаки на полевые артиллерийские склады - Цензор.НЕТ 6990
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24.11.2020 18:34 Відповісти
Воин, ты хоть автомат от хрена отличить можешь, или только ля-ля.
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24.11.2020 18:48 Відповісти
А зачем здесь автомат? Чем он поможет? Вспомни ещё и тапик. Долбо@б ходит под забором с автоматом, а група таких же едет его "усилять". Клоунада да и только.
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24.11.2020 20:46 Відповісти
Тоже уклонист?
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25.11.2020 18:29 Відповісти
Кто? Я? Конечно. Я боюсь. А вы где служили/служите, если не военная тайна? Воюете небось? Я с уважением отношусь к ветеранам войны - учасникам боевых действий и не позволяю себе оскорблений в их адрес, если уж на то пошло.
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25.11.2020 19:55 Відповісти
Сейчас уже не воюю, а трепачей не люблю.
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25.11.2020 21:02 Відповісти
Тем более интересно услышать ваше мнение по поводу обсуждаемого отчёта о проведённых учениях. Насколько качественно и эффективно, по вашему мнению, была организована служба по охране и обороне складов РАО вашей бригады/полка/отд.бата в полевых условиях, была ли обеспечена их взрывопожаробезопасность? Если вы конечно соприкасались с тылами.
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25.11.2020 22:02 Відповісти
Походу ты и есть знаменитый "воин" и трепач. Где ты "воевал"? Какие склады охранял с автоматом?
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26.11.2020 07:18 Відповісти
Agent Skuns ПНХ, дебил!!!
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26.11.2020 18:06 Відповісти
Альо, Миноборони, відеокамера на стовпі, із інфрачервоним діапазоном коштує чуть більше 100 баксів !!!;
Це в сотні разів дешевше і безпечніше, ніж гоняти вартового цілодобово.
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24.11.2020 19:17 Відповісти
Камера не зможе збрехати, якщо побачить "путінських" диверсантів чи підпалювачів.
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24.11.2020 21:28 Відповісти
Немецкие пожарники помогали тушить?
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24.11.2020 19:55 Відповісти
Нет, продемонстрирована бесплатно переданная ВСУ гуманитарка. Как доказательство партнёрам, что пять комплектов в наличии и успешно применяются в показательных учениях.
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24.11.2020 20:50 Відповісти
Это диагноз. Очередная тупая и примитивная показуха а ля совок украинского пошиба обр. 2020 - слоники бегут, едут на БРДМ (куда?), катают пожарные рукава, "тушат" кирпичную стену, старший указует, как "тушить"... А как же главное - борьба с "путинскими" дронами? Не продемонстрирована "работа" "присланного подразделения ПВО". Надо полагать, это что-то секретное, скрытое от глаз. Расчёт ржавого ДШКМ на станке? Или нерабочая и некомплектная ЗУ-23?
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24.11.2020 20:43 Відповісти
Это диагноз. Очередная тупая и примитивная показуха а ля совок украинского пошиба обр. 2020 - слоники бегут, едут на БРДМ (куда?), катают пожарные рукава, "тушат" кирпичную стену, старший указует, как "тушить"... А как же главное - борьба с "путинскими" дронами? Не продемонстрирована "работа" "присланного подразделения ПВО". Надо полагать, это что-то секретное, скрытое от глаз. Расчёт ржавого ДШКМ на станке? Или нерабочая и некомплектная ЗУ-23?
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25.11.2020 02:12 Відповісти
А зачем вы меня копировали?
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26.11.2020 07:14 Відповісти
коммент топчег У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади - Цензор.НЕТ 1331
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26.11.2020 11:51 Відповісти
В смысле хороший коммент? Благодарю за оценку. Вы разве не согласны со мной? Более того, правда ещё "веселее" и печальнее. Вы представляете себе то "приданное подразделение ПВО"?
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27.11.2020 03:46 Відповісти
 
 