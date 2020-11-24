У зоні проведення ООС відбулися навчання з відбиття атаки на польові артилерійські склади. ФОТОрепортаж

В Об'єднаних силах провели тренування з відбиття умовної атаки на польові артилерійські склади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" відбулося інструкторсько-методичне заняття з начальниками служб РАО, польових артилерійських складів військових частин, служб пожежної безпеки та командирами пожежних підрозділів військових частин щодо порядку утримання, організації охорони та оборони, а також заходів вибухопожежобезпеки польових артилерійських складів.





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До заходу залучались також підрозділи Національної поліції України, Національної гвардії України та Військової служби правопорядку ЗС України, зі складу Об’єднаних сил.

Під час заняття були відпрацьовані питання відбиття нападу диверсійно-розвідувальної групи і дії приданого підрозділу ППО при виявленні безпілотного літального апарату. Після цього військові пожежники однієї з механізованих бригад спільно з підрозділами ДСНС провели тренування з ліквідації вогнища займання.

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