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Схему отримання хабарів за видачу посвідчення судноводія блоковано в Держслужбі морського і річкового транспорту, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Столичні правоохоронці викрили схему вимагання та отримання хабарів при видачі посвідчень судноводіїв у Держслужбі морського і річкового транспорту України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури м.Києва.

Схему отримання хабарів за видачу посвідчення судноводія блоковано в Держслужбі морського і річкового транспорту, - прокуратура 01

Згідно з матеріалами слідства, посадові особи Державної служби морського та річкового транспорту України, залучаючи до протиправної діяльності представників приватних компаній, які здійснюють діяльність з навчання судноводіїв маломірних суден, організували схему отримання хабарів за здачу іспитів і видачу посвідчень судноводія.

Згідно з розподілом ролей, співробітник школи при здійсненні набору в навчальні групи повідомляв слухачам, що здача іспитів і видача посвідчень судноводія маломірного судна відбуватиметься в Київській державній академії водного транспорту, але успішне складання іспитів можливе тільки при наданні хабаря посадовим особам Держслужби морського та річкового транспорту України. У разі відмови надавати хабар, іспит здати буде неможливо.

24 листопада під час передачі хабаря в розмірі 10 тис. грн затримано співробітницю школи, яка зобов'язувалася забезпечити за зазначені кошти безперешкодну здачу іспитів і видачу посвідчень судноводія маломірного судна.

Схему отримання хабарів за видачу посвідчення судноводія блоковано в Держслужбі морського і річкового транспорту, - прокуратура 02

Також, під час проведення невідкладного обшуку у старшого державного інспектора відділу ведення Суднової книги України Департаменту надання адміністративних послуг Морської адміністрації вилучено частину грошових коштів, які раніше передавалися співробітникам школи.

Схему отримання хабарів за видачу посвідчення судноводія блоковано в Держслужбі морського і річкового транспорту, - прокуратура 03

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Схему отримання хабарів за видачу посвідчення судноводія блоковано в Держслужбі морського і річкового транспорту, - прокуратура 04

Зараз вирішується питання про повідомлення підозри вищевказаним особам та обрання їм запобіжного заходу. Крім того, в рамках слідства перевіряється причетність до злочину інших осіб.
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Топ коментарі
+4
Только стрелять всё другое не спасёт какая бы власть не была и пофиг порох или зе расстрел за подобное по китайски
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24.11.2020 19:18
+3
Це зветься перерозподіл ринку...
З того часу, як ********* почала «боротись з корупцією» вартість морських документів вирісла вдвічі, а може й більше...
Скоро моряки почнуть оформляти документи за кордоном, хоч в тій Польщі, й ваші послуги просто не потрібні будуть...
За що не беруться, трускавецькі фахівці - все ізгавняють...
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24.11.2020 19:22
+3
Причем тут моряки)
Это за получение прав управления маломерным судном (лодки), а цена на порядок дороже и получить сложнее, чем на авто)
Вот и устроили черти кормушку
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24.11.2020 19:35
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Серьезная проблема в стране. У Зеленого голопупенка нет в бюджете денег. Он остановил финансирование всего, кроме зарплат и пенсий. Пробили дно и идем еще ниже до земного ядра.
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24.11.2020 19:11 Відповісти
Только стрелять всё другое не спасёт какая бы власть не была и пофиг порох или зе расстрел за подобное по китайски
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24.11.2020 19:18 Відповісти
таможно и конфискацию полную у обвиняемого и ближайших родственников если доказать не могут откуда взялось всё это.
шоб срались брать и придумывать схемы.
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24.11.2020 22:29 Відповісти
Не стоит тратить патроны. У нас все таки война. Веревки достаточно, она многоразовая
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25.11.2020 07:11 Відповісти
Це зветься перерозподіл ринку...
З того часу, як ********* почала «боротись з корупцією» вартість морських документів вирісла вдвічі, а може й більше...
Скоро моряки почнуть оформляти документи за кордоном, хоч в тій Польщі, й ваші послуги просто не потрібні будуть...
За що не беруться, трускавецькі фахівці - все ізгавняють...
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24.11.2020 19:22 Відповісти
Причем тут моряки)
Это за получение прав управления маломерным судном (лодки), а цена на порядок дороже и получить сложнее, чем на авто)
Вот и устроили черти кормушку
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24.11.2020 19:35 Відповісти
она существовала столько же сколько существуют эти права,и будет существовать дальше!
или ты как и прокуроры веришь в то что эта хрень только в столице?😁
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24.11.2020 19:58 Відповісти
Для жителей других регионов еще больший геморрой) экзамен принимают только в столице или Одессе)))
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24.11.2020 20:21 Відповісти
Тому, що це одне міністерство і схеми спільні... А в зелених апетити ростуть - хто був нічим весільним фотографом, зненацька став усім...
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24.11.2020 20:06 Відповісти
Такая же катастрофическая картина за слачу экзамена на права все тридцать лет независимой Украины, результаты мы все видим, каждый день погибают сразу от 2 до 5 человек ежедневнр, ну еще усугубляет картину мобилы, мало того, что права куплены, так еще одна рука занята мобтлой.
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24.11.2020 19:36 Відповісти
а при чём тут сдача экзаменов? если за рулём мерседеса, лексуса быдло - то сдавай экзамены, не сдавай - до жопы.
тут только штрафы. ты скотину как учишь порядку? насрал - носом в кучу. сделал что-то не потребное - палкой по горбу, сделал хорошее - прикормил. и скотина учится. тут прямая аналогия. пока по жопе давать не будут - будут делать, что хотят. ведь ты наверно в курсе что более 80% - это плебеи. и это не зависит от социального положения, уровня достатка, количества высшего образования(как и не имеет отношения интеллек к образованности).
нарушил - штраф. но только без избранных. любой нарушил - любой платит. а так мент - едет куда хочет, синим, под наркотой. кто ему чего скажет?
можем только узнать по факту, что синее тело влетело куда то там. а так - тишина.
и продолжают ездить депутаты, менты, прокуроры, судьи на красный. бакланить по телефону и прочее, прочее...
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24.11.2020 22:36 Відповісти
может, млять, нужно вообще отменить получение прав на резиновую лодку?! При совке всё боялись, что на веслах в Турцию народ повалит, а сейчас просто кормушка
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24.11.2020 19:59 Відповісти
какую какую лодку?маломерное судно это плавсредство с длинной корпуса до 24метров!
все как раз наоборот программа обучения практике вождения на Южанку с моторчиком Ветерок о 12лс а носятся ньюкапитаны на катерахвесом минимум пару тонн с движком за триста лси гидроциклах где на 2 кило массы идет 1лс....а тормоз есть только в голове судоводителя
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24.11.2020 20:36 Відповісти
Есть несколько видов: до 6метров, до 12м, и до 24
Плюс район плавания
Так что права на казанку для большого катера не подойдут)
Вопрос зачем на резинку права если отменили регистрацию до 4 метров с мотором до 10квт? Это как права пешеходу или велосипедисту)))
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24.11.2020 20:46 Відповісти
кого несколько видов? прав?И шо такое ты куришь?и причем здесь категории? я тебе о том что КУРСЫ на все категории одни,цена открытия ктегорий разная
а район каким боком? на ВВШ т.е на реке тебя лось за бубликом Бастера перепилит быстрее чем на ВМ т е в море.
И мажор наколядовавший на Бастер сорок штук еще штуку на все категории откыть найдет
и да ты забыл еще что на гидроциклы отдельная категория. вот как то так😁
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25.11.2020 23:43 Відповісти
Много курить здоровье не позволяет)))
Здесь проблема в том, что закон еще совдеповский)
Не было в сесере таких лодок и таких моторов
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26.11.2020 10:26 Відповісти
К стати да) в Европе маломерные суда (лодки) вообще за транспорт не считают)))
Но какая для чинуш кормушка, регистрация от 7т.грн + права от 7т.грн или штраф на месте)))
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24.11.2020 20:38 Відповісти
Права на лодку... Ну как де не нажиться
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25.11.2020 07:58 Відповісти
 
 