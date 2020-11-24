Схему отримання хабарів за видачу посвідчення судноводія блоковано в Держслужбі морського і річкового транспорту, - прокуратура. ФОТОрепортаж

Столичні правоохоронці викрили схему вимагання та отримання хабарів при видачі посвідчень судноводіїв у Держслужбі морського і річкового транспорту України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури м.Києва.

Згідно з матеріалами слідства, посадові особи Державної служби морського та річкового транспорту України, залучаючи до протиправної діяльності представників приватних компаній, які здійснюють діяльність з навчання судноводіїв маломірних суден, організували схему отримання хабарів за здачу іспитів і видачу посвідчень судноводія.

Згідно з розподілом ролей, співробітник школи при здійсненні набору в навчальні групи повідомляв слухачам, що здача іспитів і видача посвідчень судноводія маломірного судна відбуватиметься в Київській державній академії водного транспорту, але успішне складання іспитів можливе тільки при наданні хабаря посадовим особам Держслужби морського та річкового транспорту України. У разі відмови надавати хабар, іспит здати буде неможливо.

24 листопада під час передачі хабаря в розмірі 10 тис. грн затримано співробітницю школи, яка зобов'язувалася забезпечити за зазначені кошти безперешкодну здачу іспитів і видачу посвідчень судноводія маломірного судна.

Також, під час проведення невідкладного обшуку у старшого державного інспектора відділу ведення Суднової книги України Департаменту надання адміністративних послуг Морської адміністрації вилучено частину грошових коштів, які раніше передавалися співробітникам школи.

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Зараз вирішується питання про повідомлення підозри вищевказаним особам та обрання їм запобіжного заходу. Крім того, в рамках слідства перевіряється причетність до злочину інших осіб.