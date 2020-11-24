Схему отримання хабарів за видачу посвідчення судноводія блоковано в Держслужбі морського і річкового транспорту, - прокуратура. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Столичні правоохоронці викрили схему вимагання та отримання хабарів при видачі посвідчень судноводіїв у Держслужбі морського і річкового транспорту України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури м.Києва.
Згідно з матеріалами слідства, посадові особи Державної служби морського та річкового транспорту України, залучаючи до протиправної діяльності представників приватних компаній, які здійснюють діяльність з навчання судноводіїв маломірних суден, організували схему отримання хабарів за здачу іспитів і видачу посвідчень судноводія.
Згідно з розподілом ролей, співробітник школи при здійсненні набору в навчальні групи повідомляв слухачам, що здача іспитів і видача посвідчень судноводія маломірного судна відбуватиметься в Київській державній академії водного транспорту, але успішне складання іспитів можливе тільки при наданні хабаря посадовим особам Держслужби морського та річкового транспорту України. У разі відмови надавати хабар, іспит здати буде неможливо.
24 листопада під час передачі хабаря в розмірі 10 тис. грн затримано співробітницю школи, яка зобов'язувалася забезпечити за зазначені кошти безперешкодну здачу іспитів і видачу посвідчень судноводія маломірного судна.
Також, під час проведення невідкладного обшуку у старшого державного інспектора відділу ведення Суднової книги України Департаменту надання адміністративних послуг Морської адміністрації вилучено частину грошових коштів, які раніше передавалися співробітникам школи.
Зараз вирішується питання про повідомлення підозри вищевказаним особам та обрання їм запобіжного заходу. Крім того, в рамках слідства перевіряється причетність до злочину інших осіб.
Будь ласка, зачекайте...
шоб срались брать и придумывать схемы.
З того часу, як ********* почала «боротись з корупцією» вартість морських документів вирісла вдвічі, а може й більше...
Скоро моряки почнуть оформляти документи за кордоном, хоч в тій Польщі, й ваші послуги просто не потрібні будуть...
За що не беруться, трускавецькі фахівці - все ізгавняють...
Это за получение прав управления маломерным судном (лодки), а цена на порядок дороже и получить сложнее, чем на авто)
Вот и устроили черти кормушку
или ты как и прокуроры веришь в то что эта хрень только в столице?😁
нічимвесільним фотографом, зненацька став усім...
тут только штрафы. ты скотину как учишь порядку? насрал - носом в кучу. сделал что-то не потребное - палкой по горбу, сделал хорошее - прикормил. и скотина учится. тут прямая аналогия. пока по жопе давать не будут - будут делать, что хотят. ведь ты наверно в курсе что более 80% - это плебеи. и это не зависит от социального положения, уровня достатка, количества высшего образования(как и не имеет отношения интеллек к образованности).
нарушил - штраф. но только без избранных. любой нарушил - любой платит. а так мент - едет куда хочет, синим, под наркотой. кто ему чего скажет?
можем только узнать по факту, что синее тело влетело куда то там. а так - тишина.
и продолжают ездить депутаты, менты, прокуроры, судьи на красный. бакланить по телефону и прочее, прочее...
все как раз наоборот программа обучения практике вождения на Южанку с моторчиком Ветерок о 12лс а носятся ньюкапитаны на катерахвесом минимум пару тонн с движком за триста лси гидроциклах где на 2 кило массы идет 1лс....а тормоз есть только в голове судоводителя
Плюс район плавания
Так что права на казанку для большого катера не подойдут)
Вопрос зачем на резинку права если отменили регистрацию до 4 метров с мотором до 10квт? Это как права пешеходу или велосипедисту)))
а район каким боком? на ВВШ т.е на реке тебя лось за бубликом Бастера перепилит быстрее чем на ВМ т е в море.
И мажор наколядовавший на Бастер сорок штук еще штуку на все категории откыть найдет
и да ты забыл еще что на гидроциклы отдельная категория. вот как то так😁
Здесь проблема в том, что закон еще совдеповский)
Не было в сесере таких лодок и таких моторов
Но какая для чинуш кормушка, регистрация от 7т.грн + права от 7т.грн или штраф на месте)))