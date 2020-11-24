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Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Служба безпеки України викрила іноземного пропагандиста, який намагався створити в Чернігові осередок агітаторів за агресивну війну.

За даними досудового слідства, громадянин однієї з пострадянських країн, який проживав в нашій державі, поширював через інтернет заклики до протиправних дій, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ. Зловмисник розміщував на власній інтернет-сторінці матеріали щодо нібито домінування так званої "слов’янської держави" над іншими народами. Також він поширював дискримінаційні статті, де принижувалась честь і гідність представників однієї з національних меншин.

Встановлено, що фігурант належав до одного з радикальних угруповань, яке було створено на території РФ.

Оперативники спецслужби задокументували, що агітатор займався активним пошуком на території регіону спільників та однодумців для залучення до пропагандистських заходів.

Під час обшуків за адресами проживання та автомобілі зловмисника співробітники СБУ виявили комп’ютерну техніку та документальні матеріали із доказами протиправної діяльності. Також вилучено вогнепальну зброю без відповідних дозвільних документів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру та обрання судом міри запобіжного заходу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Інтернет-агітатора, який діяв за завданням російських кураторів, викрито в Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ст. 436 (пропаганда війни)Кримінального кодексу України, тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності інших осіб, ймовірно причетних до незаконної діяльності.

Перевіряється інформація про співробітництво фігуранта із спецслужбами РФ.

Заходи із викриття зловмисника проводились під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок словянської держави, - СБУ 01
Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок словянської держави, - СБУ 02
Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок словянської держави, - СБУ 03
Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок словянської держави, - СБУ 04
Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок словянської держави, - СБУ 05

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Топ коментарі
+30
Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку "славянского государства", - СБУ - Цензор.НЕТ 7408
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24.11.2020 19:30
+22
Я тоже знаю таких пропагандистов. Даю наводку - каналы ньюс ван, зик, 112, наш... Арестуйте и их!
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24.11.2020 19:47
+19
Можете мене заблокувати, але ви вже заїбали своєю їбучою толерантністю. "Іноземний пропагандист..." Із шкіри лізете щоб не скривдити московітів. Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 3027
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24.11.2020 19:46
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От питається- якого біса ця почвара робить в Україні? Як всі колоради до нас приїжджають?
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24.11.2020 19:26 Відповісти
Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) - не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской дружбы ,
вернуть Украине Крым , восток донбасса ,
Репарацыи ,
ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани , и т д..
.
.
.??????????????????????????????????????????????????????????????????????
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24.11.2020 22:05 Відповісти
А слабо створити таку республіку в Дагестані, чи Ічкерії? Якого ви лізете в Україну?
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25.11.2020 08:36 Відповісти
с каких это пор выродков кацапов мошканских болот называют пост советским государством.. опа там полная овна.. а не пост совок...
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24.11.2020 19:27 Відповісти
Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку "славянского государства", - СБУ - Цензор.НЕТ 7408
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24.11.2020 19:30 Відповісти
Параноїдальний шизофренік "Русского мира" !!!)))
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24.11.2020 19:30 Відповісти
Марсоход нашел на Марсе признаки древней жизни,рядом с кастрюлей находились фрагменты инструмента похожие на балалайку - газета "Мордовская Боярка"
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24.11.2020 19:39 Відповісти
Иностранный пропагандист хотел создать в Чернигове ячейку "славянского государства"

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очередной репоед-печенег. Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 9460 На шибеницю його! Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 9810
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24.11.2020 19:42 Відповісти
Можете мене заблокувати, але ви вже заїбали своєю їбучою толерантністю. "Іноземний пропагандист..." Із шкіри лізете щоб не скривдити московітів. Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 3027
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24.11.2020 19:46 Відповісти
А что ты хотел?!Что бы доказать что этот московит ,платный агент Кремля и ФСБ РФ-укр.силовым органам нужно время и желание!!! Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 3761А так всё по быстрому :...и дело сделано, и можно спокойно идти домой...премию пропивать!!! Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 5332Ты бы удивился сколько уголовных дел(у простых копов например) с поножовщиной и тяжкими телесными повреждениями переводиться в разряд "лёгкого хулиганства"-что бы побыстрее их закрыть!!! Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 5569 Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 5448НИКТО не хочет делать дополнительные усилия и кого то искать!!!
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25.11.2020 15:34 Відповісти
Я тоже знаю таких пропагандистов. Даю наводку - каналы ньюс ван, зик, 112, наш... Арестуйте и их!
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24.11.2020 19:47 Відповісти
Що невже агітував за "Финно-угорское славянское Государство"? Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 7168
Не знайшов бідолашний "финно-угров" в Чернігові серед "сіверян"? Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 6296
Ай яй яй!
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24.11.2020 19:51 Відповісти
У нас очень мало таких сумасшедших. Не переживайте за Чернигов. Тут зато очень много серой масы-куда ветер в Киеве, туда и они. В таких бедных городах больше думают о куске колбасы сегодня, чем о процветании завтра. К сожалению.
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24.11.2020 20:21 Відповісти
Консєрва фсбешна
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24.11.2020 20:04 Відповісти
Був би жорсткий візовий режим з *********** і ми б ніколи про таких чортів в Україні навіть не чули.
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24.11.2020 20:21 Відповісти
Такий режим необхідний але, в епоху інтернету він не дуже допоможе.
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25.11.2020 12:19 Відповісти
Є велика різниця між особистим прикладом та дистанційними закликами.
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25.11.2020 14:37 Відповісти
Розіп'яти та зґвалтувати!
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24.11.2020 20:56 Відповісти
Таких треба тихо анегіліровати
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24.11.2020 20:58 Відповісти
Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 265Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 2355Іноземний пропагандист хотів створити в Чернігові осередок "слов'янської держави", - СБУ - Цензор.НЕТ 9207
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24.11.2020 21:52 Відповісти
Почему такие ячейки ( ДРУЖБЫ НАРОДОВ ) - не создаються на России ? ..
С идиологией - славянсской дружбы , вернуть Украине Крым , восток донбасса , Репарацыи , ВОЗРОЖДЕНИЯ УКРАИНССКОГО ЯЗЫКА на Кубани , и т д..
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24.11.2020 22:00 Відповісти
Сумську обл вже підгребли, тепер на черзі Чернігівська...
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24.11.2020 22:17 Відповісти
Їх вистачає всюди. Самих агресивних совкодрочерів за Совка направляли, як раз у Львівську та Івано-Франківську області, а відставних офіцерів селили в Криму та на Закарпатті.
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25.11.2020 12:18 Відповісти
 
 