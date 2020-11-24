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Житомир (399) замовне вбивство (145) Нацполіція (13937) Правоохоронні органи (2660)

У Житомирі підприємець намагався замовити вбивство біснес-партнера за 15 тис. дол., - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Житомирські поліцейські попередили замовне вбивство підприємця та затримали замовника

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції.

У Житомирі підприємець намагався замовити вбивство біснес-партнера за 15 тис. дол., - Нацполіція 01

Близько місяця тому поліцейські отримали оперативну інформацію про готування особливо тяжкого злочину - вбивства. За наявними відомостями, один із житомирських підприємців планував усунути свого партнера по бізнесу, замовивши його кілеру. Чоловік мав загинути у результаті нібито нещасного випадку. Після виконання замовлення замовник обіцяв сплатити виконавцю 15 тис. дол.

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24 листопада правоохоронці затримали 41-річного жителя обласного центру після передачі ним завдатку для виконання замовлення.

У Житомирі підприємець намагався замовити вбивство біснес-партнера за 15 тис. дол., - Нацполіція 02

Зловмисника затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про оголошення йому підозри за ст. 15, п. п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів на замовлення) КК України. Замовнику вбивства загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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Хотелось бы по конкретнее кто и кого ,может кто больше знает о данном преступлении пожалуйста напишите
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24.11.2020 19:37 Відповісти
Это тайна следствия. В Житомире предприниматель пытался заказать убийство биснес-партнера за 15 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 9938
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24.11.2020 19:39 Відповісти
Да я не к следствию обращаюсь , а к житомирянам, как говорится с города по нитке ,сам тут живу поэтому хочу знать В Житомире предприниматель пытался заказать убийство биснес-партнера за 15 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7296
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24.11.2020 19:44 Відповісти
Предприниматель..? В Житомире предприниматель пытался заказать убийство биснес-партнера за 15 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4451 В Житомире предприниматель пытался заказать убийство биснес-партнера за 15 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 4451 В Житомире предприниматель пытался заказать убийство биснес-партнера за 15 тыс. долл., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8280
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24.11.2020 19:50 Відповісти
ФОП? потратился. 8тыс. ему в помошь.
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24.11.2020 22:00 Відповісти
вбивство біснес-партнера
********
біснес!???
Сайта новостя чукча пісаль однако?

У Житомирі підприємець намагався замовити вбивство біснес-партнера за 15 тис. дол., - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8593
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25.11.2020 01:59 Відповісти
 
 