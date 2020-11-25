Журналісти знайшли коханку Путіна: Світлана Кривоногих - мультимільйонерка, у якої є дочка, схожа на президента РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Російські журналісти виявили в Путіна коханку - мультимільйонерку Світлану Кривоногих. Вона є співвласницею банку "Росія" і має дочку, схожу на президента РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування "Проекту".

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Зазначається, що Світлана Кривоногих, яка народилася в бідній родині, в 90-х залишила пітерську комуналку і стала власницею найелітнішого житла, яке тільки може побажати петербуржець, а зараз, за ​​підрахунками "Проекту", родині Кривоногих належить житлової нерухомості в Петербурзі, Москві та Сочі майже на 1,1 млрд рублів. "Двоє сусідів по Гороховій на запитання про джерела несподіваного багатства Кривоногих згадали, що у Світлани в 90-х з'явився забезпечений чоловік. Один зі співрозмовників згадав, що це був "чиновник уряду Петербурга", інший – образливо і просто назвав його "папіком"", - йдеться в матеріалі.

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На початку "нульових" вчорашня студентка входить у капітал відразу декількох компаній, серед яких вирізняється петербурзький банк "Росія", який швидко розвивається. Станом на початок 2019 року у Кривоногих було приблизно 2,8%, або майже 800 млн рублів, з огляду на ринкову вартість банку.

"Росія" - банк, що злетів за президента Путіна і завдяки йому. Створений ленінградськими партійними функціонерами наприкінці перебудови, до 2000 року він працював виключно на північному заході і відкрив офіс у столиці лише після обрання Путіна президентом. Потім банк став набухати від активів, які йому діставалися від належного державі "Газпрому".

Світлана Кривоногих

Світлані Кривоногих також належить улюблений Путіним гірськолижний курорт "Ігора" на півночі Ленінградської області. У неї зараз - 75% у компанії "Озон", яка управляє "Ігорою", володіє землею під нею і її торговою маркою. У соратника Путіна Юрія Ковальчука з дружиною зараз - лише 25%, хоча саме належний йому банк був ключовим інвестором курорту, виручка якого в 2019 році перевищила пів мільярда рублів.

Курорт "Ігора"

За підтримки "Росії" Кривоногих стала власницею із часткою у 75% ще одного об'єкта дозвілля - "Ленінград центру" прямо в Таврійському саду в Петербурзі.

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"Проекту" причину зльоту Кривоногих обізнані люди пояснили так: вона була близька з президентом Путіним. Їхнє знайомство почалося ще в 90-х, до обрання Путіна президентом, і продовжилося на початку нульових. Ближче до кінця минулого десятиліття ці відносини, за даними "Проекту", найімовірніше, завершилися. Двоє знайомих Путіна по 90-х на питання про Кривоногих відреагували багатозначно - не заперечуючи, що знають, про кого йдеться, вони категорично відмовилися розмовляти про неї: "Можливо, і чув [про Кривоногих], але говорити не стану" і "на цю тему я говорити не буду".

Причина такої таємничості може полягати в тому, що у Кривоногих є дочка, яка народилася 2003 року, в той момент, коли Путін починав підготовку до перших у своїй кар'єрі перевиборів. У копіях документів, з якими ознайомився "Проект", батька Єлизавети Кривоногих не вказано, відомо тільки її батькові - Володимирівна.

Уже кілька років Єлизавета живе під іншим прізвищем і веде акаунти в соціальних мережах під вигаданим ім'ям. Як видно з портретних знімків, які є в розпорядженні "Проекту", вона феноменально схожа на президента Росії. Такого ж висновку дійшов професор Хассан Угайл - директор центру візуального аналізу університету Бредфорда, Велика Британія. Проведений ним комп'ютерний аналіз показав, що схожість Путіна та молодшої Кривоногих - 70,44%, при тому, що схожість вище 75% означає, що на знімках – одна й та сама особа. "З цього можна зробити висновок про можливу спорідненість [між ними]", - йдеться у висновку, виконаному професором на замовлення редакції.

Єлизавета Кривоногих

"Проект" не публікує портрет неповнолітньої дочки Кривоногих з етичних міркувань. Після того як Світлана Кривоногих отримала питання редакції, її дочка видалила зі свого аккаунта більшість знімків, на яких можна роздивитися її обличчя.

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Кривоногих допомагав і інший друг Путіна - віолончеліст, хрещений його доньки Марії і міноритарний акціонер банку "Росія" Сергій Ролдугін. З "Панамського досьє" відомо: в 2011 році пов'язана з віолончелістом фірма з Британських Віргінських островів переказала керуючій компанії "Ігори" дві позики на суму приблизно 200 млн рублів під суперпільговий відсоток 1% річних. На той момент власник основної частки в "Ігорі" був захований за анонімним кіпрським офшором, але, найімовірніше, він мав стосунок до Кривоногих. Справа в тому, що через цей же офшор Світлана стала власницею 37-метрової яхти Al'doga, яку щонайменше один раз бачили пришвартованою в яхт-клубі "Лагуна" Юрія Ковальчука на Ладозькому озері. Нині вартість такої яхти - приблизно $5,4 млн.

Усе майно і бізнес-активи сім'ї Кривоногих, виявлені "Проектом", можна оцінити в 7,7 млрд рублів, або приблизно $100 млн.