Журналісти знайшли коханку Путіна: Світлана Кривоногих - мультимільйонерка, у якої є дочка, схожа на президента РФ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Російські журналісти виявили в Путіна коханку - мультимільйонерку Світлану Кривоногих. Вона є співвласницею банку "Росія" і має дочку, схожу на президента РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування "Проекту".
Зазначається, що Світлана Кривоногих, яка народилася в бідній родині, в 90-х залишила пітерську комуналку і стала власницею найелітнішого житла, яке тільки може побажати петербуржець, а зараз, за підрахунками "Проекту", родині Кривоногих належить житлової нерухомості в Петербурзі, Москві та Сочі майже на 1,1 млрд рублів. "Двоє сусідів по Гороховій на запитання про джерела несподіваного багатства Кривоногих згадали, що у Світлани в 90-х з'явився забезпечений чоловік. Один зі співрозмовників згадав, що це був "чиновник уряду Петербурга", інший – образливо і просто назвав його "папіком"", - йдеться в матеріалі.
Комплекс на 2-й Березовій алеї - один з найелітніших у Петербурзі
На початку "нульових" вчорашня студентка входить у капітал відразу декількох компаній, серед яких вирізняється петербурзький банк "Росія", який швидко розвивається. Станом на початок 2019 року у Кривоногих було приблизно 2,8%, або майже 800 млн рублів, з огляду на ринкову вартість банку.
"Росія" - банк, що злетів за президента Путіна і завдяки йому. Створений ленінградськими партійними функціонерами наприкінці перебудови, до 2000 року він працював виключно на північному заході і відкрив офіс у столиці лише після обрання Путіна президентом. Потім банк став набухати від активів, які йому діставалися від належного державі "Газпрому".
Світлана Кривоногих
Світлані Кривоногих також належить улюблений Путіним гірськолижний курорт "Ігора" на півночі Ленінградської області. У неї зараз - 75% у компанії "Озон", яка управляє "Ігорою", володіє землею під нею і її торговою маркою. У соратника Путіна Юрія Ковальчука з дружиною зараз - лише 25%, хоча саме належний йому банк був ключовим інвестором курорту, виручка якого в 2019 році перевищила пів мільярда рублів.
Курорт "Ігора"
За підтримки "Росії" Кривоногих стала власницею із часткою у 75% ще одного об'єкта дозвілля - "Ленінград центру" прямо в Таврійському саду в Петербурзі.
"Проекту" причину зльоту Кривоногих обізнані люди пояснили так: вона була близька з президентом Путіним. Їхнє знайомство почалося ще в 90-х, до обрання Путіна президентом, і продовжилося на початку нульових. Ближче до кінця минулого десятиліття ці відносини, за даними "Проекту", найімовірніше, завершилися. Двоє знайомих Путіна по 90-х на питання про Кривоногих відреагували багатозначно - не заперечуючи, що знають, про кого йдеться, вони категорично відмовилися розмовляти про неї: "Можливо, і чув [про Кривоногих], але говорити не стану" і "на цю тему я говорити не буду".
Причина такої таємничості може полягати в тому, що у Кривоногих є дочка, яка народилася 2003 року, в той момент, коли Путін починав підготовку до перших у своїй кар'єрі перевиборів. У копіях документів, з якими ознайомився "Проект", батька Єлизавети Кривоногих не вказано, відомо тільки її батькові - Володимирівна.
Уже кілька років Єлизавета живе під іншим прізвищем і веде акаунти в соціальних мережах під вигаданим ім'ям. Як видно з портретних знімків, які є в розпорядженні "Проекту", вона феноменально схожа на президента Росії. Такого ж висновку дійшов професор Хассан Угайл - директор центру візуального аналізу університету Бредфорда, Велика Британія. Проведений ним комп'ютерний аналіз показав, що схожість Путіна та молодшої Кривоногих - 70,44%, при тому, що схожість вище 75% означає, що на знімках – одна й та сама особа. "З цього можна зробити висновок про можливу спорідненість [між ними]", - йдеться у висновку, виконаному професором на замовлення редакції.
Єлизавета Кривоногих
"Проект" не публікує портрет неповнолітньої дочки Кривоногих з етичних міркувань. Після того як Світлана Кривоногих отримала питання редакції, її дочка видалила зі свого аккаунта більшість знімків, на яких можна роздивитися її обличчя.
Кривоногих допомагав і інший друг Путіна - віолончеліст, хрещений його доньки Марії і міноритарний акціонер банку "Росія" Сергій Ролдугін. З "Панамського досьє" відомо: в 2011 році пов'язана з віолончелістом фірма з Британських Віргінських островів переказала керуючій компанії "Ігори" дві позики на суму приблизно 200 млн рублів під суперпільговий відсоток 1% річних. На той момент власник основної частки в "Ігорі" був захований за анонімним кіпрським офшором, але, найімовірніше, він мав стосунок до Кривоногих. Справа в тому, що через цей же офшор Світлана стала власницею 37-метрової яхти Al'doga, яку щонайменше один раз бачили пришвартованою в яхт-клубі "Лагуна" Юрія Ковальчука на Ладозькому озері. Нині вартість такої яхти - приблизно $5,4 млн.
Усе майно і бізнес-активи сім'ї Кривоногих, виявлені "Проектом", можна оцінити в 7,7 млрд рублів, або приблизно $100 млн.
Будь ласка, зачекайте...
то не всё так однозначно.
Ще одна кацапська байка про царя - пєдофіла
на неї ляже великим тягарем.
Боже врятуй її душу!
альфа-самец епта...
валадимєр валадимєравич...?)
А чого так поважно?) це про ботоксне пуйло? про Сцарька з паРаші?)
сказки для тупого лохтората,а то ********-вОнюшки узнают правду,что их Сцарек-лысогном это в реальности заднеприводное чмо ещё с питерской молодости и возбуждается токмо на мальчиков,а вовсе не альфа-самец всея паРаши с отвислыми сиськами,как они прежде думали, непорядок...
сиськи-масиськи,пАнимашь...
«Активный борец с гомосексуализмом оказался никем иным, как одним из них», - пишет американский журналист Эндрю Александр в своем блоге на популярной американской блогоплатформе ontoplist.com.
По словам автора, опубликовать факты о тайной жизни Владимира Владимировича Путина его побудил разговор с уволенной прислугой Президента Российской Федерации, которая сейчас проживает в США, однако в период с 2004 - 2006 работала в резиденции Владимира Владимировича Путина, информирует enovosty.com/news.
Автор отмечает, что его собеседница в 2009 году переехала жить в США. Сейчас женщина живет в штате Калифорния.
Далее прямая речь:
«Я читал много материалов о тайной жизни Владимира Владимировича Путина и всегда задавался вопросом, почему Владимира Владимировича всегда окружают подтянутые, красивые мужчины и почему Владимир Владимирович, будучи когда-то женатым, даже на официальные встречи иногда забывал свою жену дома.
В российской блогосфере я нашел множество интересных мыслей и информации об интимной жизни Президента России, однако никаких фактов.
Мне бесконечно повезло побывать в Якутии. Я провел незабываемое время в России и именно по приезде в Калифорнию я начал рассказывать своим друзьям и читателям моих блогов о жизни в России, о традициях… и никак не мог обойти вопрос о грозных русских мужчинах, которым за мысли о гомосексуализме готовы голову отрубить.
Оказалось, что это сплошной бред. В России я с легкостью нашел себе партнера прямо в отеле, и об этом открыто писал на калифорнийских форумах и в своем блоге.
Однажды мне в ответ на это пришло довольно интересное письмо. В нем было написано одно предложение: «Вам интересно, как живет Президент России?» Я конечно ответил, что интересно. С адресанткой письма мы встретились неподалеку Luggage Room Pizzeria. Я сразу понял, что женщина из России и понял, что будет жарко.
Женщина представилась Аленой. Моему удивлению не было предела, когда эта приятная дама представилась экс-горничной Владимира Владимировича. Она не стала тянуть и сразу начала говорить: «В России показывают открытую борьбу с гомосексуализмом потому, что верхушка Кремля сама запутана в нетрадиционных отношениях. Будучи горничной в резиденции В.В. Я практически ни разу не видела там его жены. Однако крайне часто Владимир Владимирович приезжал с молодыми ребятами, которых никак не назовешь политиками. Они выходили из машины и направлялись в комнату для гостей или в тренажерный зал, который находится неподалеку от гаражей.
Мы не видели когда они выходилы оттуда, поскольку после того как готовили ужин и убирали дом к приезду Владимира Владимировича, через черный вход мы шли в дом для горничных, который находится у открытого бассейна, а это почти конец территории резиденции. Я больше чем уверена, что это так называемые «мальчики» по вызову.
Также однажды я была свидетелем того, что Людмила, жена В.В. сильно кричала на него, что его разоблачат и эти ребята все расскажут. Владимир очень нервничал после чего бил ее.
Моя подруга, которая также там работала (я даже не знаю где она сейчас), рассказывала нам, что она лично слышала мужские стоны из кабинета Владимира Владимировича после которых оттуда выходили молодые "политики" мужского пола в издерганном виде.
Мы неоднократно слышали, что охранники В.В. вызвали «мальчиков по вызову», когда в бане отдыхал их шеф с очень близким окружением. И таких случаев было множество! Я также знаю, что Кабаева нужна Владимиру Владимировичу для прессы. Чтобы те постоянно держали его в тонусе, будто он российский молодой жеребец. Однако то, что я видела, свидетельствует, что Владимиру Владимировичу нравятся не женщины … У меня нет доказательств, поскольку их и не может быть, но я уверена, что если Владимир Владимирович прочитает Ваш блог, он поймет … Сразу начнутся интрижки с подставными симпатичными девушками вроде Кабаевой.
Кстати, Кабаева появилась после того, как они развелись с Людмилой, поскольку мой шеф боялся, что его прекрасная Людмила расскажет о его ориентации», - закончила моя собеседница.
Конечно я не берусь утверждать, что это именно так, однако российское правительство во время президентства Путина значительно отличается от тех предыдущих, которые были до него.
Кстати, американские коллеги, которые часто посещают Москву с официальными визитами, также говорили, что в Кремле очень горячо.
Хочу обратить внимание моих читателей на сообщение Калугина который утверждал следущее:
«Предатель Калугин утверждает, что беглого чекиста Литвиненко и журналиста Боровика убили из-за гомосексуальных связей президента РФ. Бывший шеф В. Путина, которого нынешний премьер назвал «предателем», рассказывает всякие истории, кое-что путает, но нет без дыма без огня. В частности, поминает и геевскую историю, рассказывает о появлении материалов Александра Литвиненко о гомосексуализме Владимира Путина. Запись сделана в Нью-Джерси, 13 декабря 2009 года. Оказалось, что Путина не взяли во внешнюю разведку из-за того, что было установлено, что он страдает гомосексуализмом. Как рассказали знающие люди, об этом его половом недуге узнали не сразу, а незадолго до окончания КАИ. Естественно, что времени на изучение Путина было недостаточно, а доложить на самый верх о том, что кадровики не досмотрели, и в недрах советской разведки завелся гомосексуалист, руководство КАИ побоялось.
Таких сообщений множество, однако российские СМИ и блоггеры боятся это освещать», - Эндрю Александр.
Он же педофил. А возможно и просто ****...
Для англосаксов POO TEEN означет какающий мальчик, возможно, Никита.
Из школьного фольклора:
в бассейне возле поручика Ржевского всплывает пятно спермы.
- Поручик, вы что, кончили?
- Нет, просто пёрнул.