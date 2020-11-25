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ДТП (4211) маршрутки (290) Одеса (4029) патрульна поліція (1400)

Автокран протаранив стрілою маршрутку в Одесі, постраждали 3 пасажири. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Водій автокрану врізався ззаду в маршрутку, з якої виходили пасажири. Стріла розбила заднє скло і відірвала частину даху.

ДТП сталася вранці 25 листопада на вул. Середньофонтанській, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на одеське видання "Думська".

У результаті аварії зазнали травм двоє людей. Їх доставили в лікарню. Ще одна постраждала жінка від госпіталізації відмовилася.

На місці ДТП працює слідча група. Унаслідок аварії на Середньофонтанській утворився великий затор.

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Автокран протаранив стрілою маршрутку в Одесі, постраждали 3 пасажири 01
Автокран протаранив стрілою маршрутку в Одесі, постраждали 3 пасажири 02
Автокран протаранив стрілою маршрутку в Одесі, постраждали 3 пасажири 03
Автокран протаранив стрілою маршрутку в Одесі, постраждали 3 пасажири 04

Автор: Наталя Джума
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то ли маршрутки высокие,то ли краны низкие...
то ли водятлы дубоватые.
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25.11.2020 11:03 Відповісти
Підрихтував. Автокран протаранил стрелой маршрутку в Одессе, пострадали 3 пассажиров - Цензор.НЕТ 8243
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25.11.2020 11:03 Відповісти
таировская ското быдло возок... до центра....
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25.11.2020 11:55 Відповісти
Когда уже уберут маршрутки из Одессы!
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25.11.2020 15:48 Відповісти
 
 