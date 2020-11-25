УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15376 відвідувачів онлайн
Новини Фото Політика України
5 209 19
соціальні мережі (409) Гриценко Олексій (34) Юрченко Олександр (102)

Нардеп Юрченко, що вийшов під заставу, видаляє несхвальні коментарі під своїм дописом про зустрічі з виборцями. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Виключений зі "Слуги народу" нардеп Олександр Юрченко, який був раніше затриманий детективами НАБУ за підозрою в корупції, заарештований і випущений під заставу, не хоче, щоб люди залишали негативні коментарі в нього на сторінці у фейсбуці.

Про це повідомив активіст Олексій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.

Так, Гриценко залишив коментар під постом Юрченка про зустрічі з виборцями, написавши, що "замість цього лицемірства", він "має сидіти у в'язниці". Але Юрченку цей коментар не сподобався і він його видалив.

Нардеп Юрченко, що вийшов під заставу, видаляє несхвальні коментарі під своїм дописом про зустрічі з виборцями 01
Нардеп Юрченко, що вийшов під заставу, видаляє несхвальні коментарі під своїм дописом про зустрічі з виборцями 02

Дивіться також: Підозрюваний у хабарництві нардеп Юрченко не збирається здавати мандат: У жодному разі. Мене обрали люди. ВIДЕО

На момент публікації новини під постом Юрченка є лише два коментарі.

Нардеп Юрченко, що вийшов під заставу, видаляє несхвальні коментарі під своїм дописом про зустрічі з виборцями 03

Також дивіться: Береза ​​про причини бійки в Раді: Юрченко назвав Лероса "деу ланосом" і сказав, що його справжнє ім'я "Мухаммед або щось таке". ВIДЕО

Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.

15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".

Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.

Також читайте: ВАКС заарештував майно нардепа Юрченка, - ЗМІ

Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.

В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.

17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.

Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.

Також читайте: "Слугу народу" Юрченка в 2009-му спіймали на крадіжці 4 пляшок пива, потім спрацював "соціальний ліфт", - Бутусов

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.

Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.

18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.

21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.

25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.

Нардеп Юрченко, що вийшов під заставу, видаляє несхвальні коментарі під своїм дописом про зустрічі з виборцями 04

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
Есть такие, которые не удаляют?
Сотнями удаляют, банят не только за нелестные комментарии, но и за неудобные вопросы "правдорубы-правдоборцы" Гриценко, Семенченко, Сергеи Ивановы и тьма тьмущая других борцунов.
показати весь коментар
25.11.2020 11:23
+2
Серьезное событие, какой-то мдудила в каких-то социальных сетях удаляет коментарии. Зачем такое внимание этой швали...
показати весь коментар
25.11.2020 11:22
+1
Когда там время залога кончается, шоб новый занес? Вышедший под залог нардеп Юрченко удаляет нелестные комментарии под своим постом о встречах с избирателями - Цензор.НЕТ 6746
показати весь коментар
25.11.2020 11:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Когда там время залога кончается, шоб новый занес? Вышедший под залог нардеп Юрченко удаляет нелестные комментарии под своим постом о встречах с избирателями - Цензор.НЕТ 6746
показати весь коментар
25.11.2020 11:20 Відповісти
Серьезное событие, какой-то мдудила в каких-то социальных сетях удаляет коментарии. Зачем такое внимание этой швали...
показати весь коментар
25.11.2020 11:22 Відповісти
Есть такие, которые не удаляют?
Сотнями удаляют, банят не только за нелестные комментарии, но и за неудобные вопросы "правдорубы-правдоборцы" Гриценко, Семенченко, Сергеи Ивановы и тьма тьмущая других борцунов.
показати весь коментар
25.11.2020 11:23 Відповісти
О, а Гриценко, оказывается как раз и обижен, что его коммент удалил Юрченко.
Сам же недавно хвастал, что рука устала после банов, в которые он отправил сотни комментаторов под своим постом в фб.
показати весь коментар
25.11.2020 11:26 Відповісти
А кто такой этот Гриценко? Какая-то известная личность?
показати весь коментар
25.11.2020 11:31 Відповісти
Алексей Гриценко сын Анатолия Гриценко.
показати весь коментар
25.11.2020 11:33 Відповісти
Уточнение, банит сотнями отец Алексея Анатолий Гриценко.
Как ведет себя в фб Алексей не знаю.
показати весь коментар
25.11.2020 11:32 Відповісти
Хммм..А что этот зэбил на встречах с избирателями проводит тренинги по выносу 4-х бутылок пива из магазина не привлекая внимания охраны? Вышедший под залог нардеп Юрченко удаляет нелестные комментарии под своим постом о встречах с избирателями - Цензор.НЕТ 3423
Вышедший под залог нардеп Юрченко удаляет нелестные комментарии под своим постом о встречах с избирателями - Цензор.НЕТ 2945
показати весь коментар
25.11.2020 11:50 Відповісти
Какие у него честные глазы Нардеп Юрченко, що вийшов під заставу, видаляє несхвальні коментарі під своїм дописом про зустрічі з виборцями - Цензор.НЕТ 6747
показати весь коментар
25.11.2020 11:57 Відповісти
Зеленский: Юрченко обязательно сядет в тюрьму./ Кто зону не топтал тот жизни не знает. А статья у Юрченко хорошая, правильная. Взятка-не групповое изнасилование как у депутата Иванисова. Отстоит на одной ноге как отстоял депутат Рабинович. Юрченко по УДО выйдет и уважаемым человеком в ВР вернётся.Героем- пиво он воровал в знак протеста против режима Порошенко.
показати весь коментар
25.11.2020 12:20 Відповісти
Криса зеленая.
показати весь коментар
25.11.2020 12:40 Відповісти
Юрченко и зеленский - братья акробатья
на месте Байдена я бЫ не приглашал клоуна
показати весь коментар
25.11.2020 13:25 Відповісти
Всех коррупционеров на необитаемый остров и пусть жрут друг друга , а деньги в казну.
показати весь коментар
25.11.2020 13:51 Відповісти
 
 