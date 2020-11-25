Нардеп Юрченко, що вийшов під заставу, видаляє несхвальні коментарі під своїм дописом про зустрічі з виборцями. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Виключений зі "Слуги народу" нардеп Олександр Юрченко, який був раніше затриманий детективами НАБУ за підозрою в корупції, заарештований і випущений під заставу, не хоче, щоб люди залишали негативні коментарі в нього на сторінці у фейсбуці.
Про це повідомив активіст Олексій Гриценко, передає Цензор.НЕТ.
Так, Гриценко залишив коментар під постом Юрченка про зустрічі з виборцями, написавши, що "замість цього лицемірства", він "має сидіти у в'язниці". Але Юрченку цей коментар не сподобався і він його видалив.
На момент публікації новини під постом Юрченка є лише два коментарі.
Нагадаємо, низка українських ЗМІ з посиланням на джерела оприлюднили інформацію, що НАБУ нібито викрило на отриманні хабаря помічника народного депутата від "Слуги народу" Олександра Юрченка Івана Фіщенка. Відповідну інформацію також оприлюднив нещодавно виключений з фракції СН народний депутат Гео Лерос.
15 вересня НАБУ опублікувало оперативні матеріали, на яких нардеп "Ю" і детектив НАБУ під прикриттям обговорюють можливість внесення правок до законопроєкту в обмін на "допомогу екології" та "плюшки".
Також 15 вересня помічнику нардепа Юрченка повідомлено про підозру у пособництві в отриманні народним депутатом неправомірної вигоди.
Антикорупційний суд відправив помічника нардепа Юрченка Фіщенка, який погорів на хабарі, під арешт з альтернативою 1,5 млн грн застави.
В Офісі Президента заявили, що сподіваються на співпрацю Юрченка з НАБУ та Офісом Генпрокурора.
17 вересня генеральний прокурор України Ірина Венедіктова підписала підозру народному депутату "Слуги народу" Олександру Юрченку.
Також 17 вересня Юрченко вийшов із фракції.
Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, Юрченко прибув на допит у НАБУ, йому вручено підозру ОГП і САП. Пізніше Офіс Генпрокурора підтвердив, що йому вручили підозру.
Пресслужба САП повідомила, що Юрченкові вручили підозру. Прокурори проситимуть суд відправити його в СІЗО з альтернативою застави в сумі 6,5 млн грн.
18 вересня Юрченко не з'явився на засідання Вищого антикорупційного суду щодо обрання йому запобіжного заходу.
21 вересня ВАКС обрав для підозрюваного у хабарництві народного депутата Олександра Юрченка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 3 млн грн.
25 вересня стало відомо, що за народного депутата "Слуги народу" Олександра Юрченка внесли заставу в розмірі 3 мільйони гривень.
Будь ласка, зачекайте...
Сотнями удаляют, банят не только за нелестные комментарии, но и за неудобные вопросы "правдорубы-правдоборцы" Гриценко, Семенченко, Сергеи Ивановы и тьма тьмущая других борцунов.
Сам же недавно хвастал, что рука устала после банов, в которые он отправил сотни комментаторов под своим постом в фб.
Как ведет себя в фб Алексей не знаю.
на месте Байдена я бЫ не приглашал клоуна