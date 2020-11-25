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Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
У будівлі Горохівського психоневрологічного інтернату обвалилася стіна. Інцидент стався в ніч на 25 листопада, на щастя, обійшлося без жертв.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Волинські новини".
Як зазначила заступниця керуючого справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради Мирослава Якимчук, підрядник виконував роботи з укріплення однієї стіни, натомість вночі обвалилась інша.
Обвал стався в тій частині, де розміщені санвузли, на щастя, обійшлося без жертв.
Топ коментарі
+6 Welt Schmerz
показати весь коментар25.11.2020 11:42
+3 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар25.11.2020 12:19
+3 Anatoliy A 006b9dda
показати весь коментар25.11.2020 13:45
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Будь ласка, зачекайте...
- так стена ж рухнула )))
...
- Так!
- У мене вкрали автомобіль!
- Це не до нас, це вам у поліцію...
- Ніт, мені саме до вас! Тільки повний вар'ят міг вкрасти горбатий "Запорожець"!..
- алло... это психушка?
- нет! это квартира... а в принципе...(прикрывая трубку рукой) - Софочка, тут или тебя или твою мамочку...
- Ты что, сдурел? Поставь стул на потолок и сиди спокойно!
В психушке один пациент подходит к другому и говорит:
- Слушай, я тут роман написал, хочешь почитаем?
Уединились они в палате и начали читать. Первый псих спрашивает:
- Ну как, понравилось?
- Классно, только сюжет запутанный и действующих лиц многовато.
Тут заходит врач и говорит:
- Так, признавайтесь, кто сп*здил телефоный справочник?..
тот очень неловкий момент, когда вся твоя семья и соседи радовались,
что у них будет личный доктор, а ты закончил универ и стал психиатром.
В сумасшедшем доме группа психов решилась на побег. На следующий день один из пациентов хмуро заявляет:
- Ничего не выйдет, забор снесли...