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Волинь (650) обвалення (120) психлікарня (85)

Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У будівлі Горохівського психоневрологічного інтернату обвалилася стіна. Інцидент стався в ніч на 25 листопада, на щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Волинські новини".

Як зазначила заступниця керуючого справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради Мирослава Якимчук, підрядник виконував роботи з укріплення однієї стіни, натомість вночі обвалилась інша.

Обвал стався в тій частині, де розміщені санвузли, на щастя, обійшлося без жертв.

Також дивіться: Volkswagen зіткнувся з вантажівкою Renault на Волині: водій легкового автомобіля загинув, - поліція. ФОТОрепортаж

Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині 01
Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині 02
Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині 03
Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині 04
Фото читача Цензор.НЕТ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
За компанію з пацієнтами ********* стіна...
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25.11.2020 11:42
+3
- стой псих... куда бежишь?
- так стена ж рухнула )))
Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 355

...
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25.11.2020 12:19
+3
В Украине,благодаря мудрому,,нариду,, окончательно стерлись различия между ,,внутри психушки,, и действительностью на улице.
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25.11.2020 13:45
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За компанію з пацієнтами ********* стіна...
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25.11.2020 11:42 Відповісти
))) но крыша не поехала.
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25.11.2020 11:43 Відповісти
За окном шёл снег и рота красноармейцев....(с) Стена психоневрологического интерната обрушилась на Волыни, жертв нет - Цензор.НЕТ 4235
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25.11.2020 11:44 Відповісти
нє-а, офіс препіздента не постраждав
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25.11.2020 12:07 Відповісти
тубиков давно разогнали....сейчас еще психов распустят
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25.11.2020 12:19 Відповісти
Каналізація текла в підвал і підмило.
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25.11.2020 11:45 Відповісти
Багато через дірку втікло? Чи їх вже й до того всіх повипускали?
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25.11.2020 12:09 Відповісти
- стой псих... куда бежишь?
- так стена ж рухнула )))
Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 355

...
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25.11.2020 12:19 Відповісти
- Альо! Це психлікарня?
- Так!
- У мене вкрали автомобіль!
- Це не до нас, це вам у поліцію...
- Ніт, мені саме до вас! Тільки повний вар'ят міг вкрасти горбатий "Запорожець"!..
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25.11.2020 13:18 Відповісти
***
- алло... это психушка?
- нет! это квартира... а в принципе...(прикрывая трубку рукой) - Софочка, тут или тебя или твою мамочку...
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25.11.2020 13:30 Відповісти
Пациент психушки пытается усидеть на перевернутом вверх тормашками стуле, балансируя на его спинке. Подходит другой больной и говорит:
- Ты что, сдурел? Поставь стул на потолок и сиди спокойно!
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25.11.2020 14:36 Відповісти
Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 65 і оце улюблений тематичний анекдот.

В психушке один пациент подходит к другому и говорит:
- Слушай, я тут роман написал, хочешь почитаем?
Уединились они в палате и начали читать. Первый псих спрашивает:
- Ну как, понравилось?
- Классно, только сюжет запутанный и действующих лиц многовато.
Тут заходит врач и говорит:
- Так, признавайтесь, кто сп*здил телефоный справочник?..
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25.11.2020 14:41 Відповісти
***
тот очень неловкий момент, когда вся твоя семья и соседи радовались,
что у них будет личный доктор, а ты закончил универ и стал психиатром.
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25.11.2020 14:46 Відповісти
Ліл, знайшов у тему новини Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 1418

В сумасшедшем доме группа психов решилась на побег. На следующий день один из пациентов хмуро заявляет:
- Ничего не выйдет, забор снесли...
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25.11.2020 21:56 Відповісти
Навіть стіна не витримала впала, як довідалась від пацієнтів, що вся Волинь вибрара слуг Бені "за його майбутнє".
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25.11.2020 12:43 Відповісти
Звучит как тост,под этой новостью-"ну,за будущее!"
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25.11.2020 13:47 Відповісти
Прямая вина главврача и завхоза.Петушок прокукарекал давным давно .Водоотвод с крыши прямо под фудамент.Это здание простояло бы и сотни лет.А так фундамент от крышной воды дал осадку и угол отвалился.Отмостка и водоотвод подальше от фундамента.Делов было на 200 грн,а теперь надо фундамент усиливать.
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25.11.2020 13:00 Відповісти
"настоящих буйных мало" (с), но они сильны Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 4644
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25.11.2020 13:05 Відповісти
Если будете мочиться мимо унитаза, и то же будут делать Дарья Петровна и Зина, то и у вас в санузле рухнут стены.
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25.11.2020 13:17 Відповісти
Сидів на унітазі. обісрався, розшукується!Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 5724
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25.11.2020 13:18 Відповісти
Фу-у-у-ууу... Між іншим, я обідаю! Аж ґапетита псується! 🤡🤢🤮
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25.11.2020 13:39 Відповісти
Звиняйте.смачного!
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25.11.2020 13:48 Відповісти
Дуже дякую! Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 783
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25.11.2020 14:01 Відповісти
В Украине,благодаря мудрому,,нариду,, окончательно стерлись различия между ,,внутри психушки,, и действительностью на улице.
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25.11.2020 13:45 Відповісти
Это все из-за провокационных надписей на стенах палат...
Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині - Цензор.НЕТ 707
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25.11.2020 14:18 Відповісти
 
 