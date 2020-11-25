Стіна психоневрологічного інтернату впала на Волині. ФОТОрепортаж

У будівлі Горохівського психоневрологічного інтернату обвалилася стіна. Інцидент стався в ніч на 25 листопада, на щастя, обійшлося без жертв.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Волинські новини".

Як зазначила заступниця керуючого справами, керівниця відділу з питань управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області та землями комунальної власності виконавчого апарату Волинської обласної ради Мирослава Якимчук, підрядник виконував роботи з укріплення однієї стіни, натомість вночі обвалилась інша.



Обвал стався в тій частині, де розміщені санвузли, на щастя, обійшлося без жертв.

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