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Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Нардепка "Опозиційною платформи - За життя" Антоніна Славицька, яка є членом групи парламенту щодо виходу з конституційної кризи, відвідала вчора мітинг проти "зовнішнього управління" під посольством США.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, її присутність там підтверджується скрин з відео, який опублікував глава "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін.

"Наприклад, праворуч на фото - депутатка від ОПЗЖ Антоніна Славицька. Я б не писав про цей трешняк, якби Славицька не була членом робочої групи Разумкова щодо виходу з конституційної кризи. Людина, яка в інтересах країни-агресора влаштувала вчорашню клоунаду, вирішує конституційну кризу в Україні", - пише Шабунін.

Учорашній шабаш під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін 01

"Мені важко уявити більш очевидні докази: повну неспроможність українських політиків і СБУ (на чолі з Бакановим), неприйнятність "напрацювань" групи в Раді", - додає глава ЦПК.

Шабунін також нагадує, що Славицька - співавторка конституційної кризи, тому що є одним і підписантів подань у КСУ щодо скасування відповідальності за брехню в деклараціях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Робоча група ВР щодо подолання конституційної кризи засекретила попередні домовленості, - "слуга народу" Совгиря

Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.

Учорашній шабаш під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін 02

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+34
У Кивы рожа всё шире и шире становится - видно, что борьба с внешним управлением окупается
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25.11.2020 12:01
+25
Даун-Дрочила Кива с бандой кацапских скотов, выполняют тупую заказуху Вовки-Окурка.
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25.11.2020 12:07
+25
кива приперся конролировать дикие вопли своих титушек или подрочить на публике?
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25.11.2020 12:10
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У Кивы рожа всё шире и шире становится - видно, что борьба с внешним управлением окупается
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25.11.2020 12:01 Відповісти
кива приперся конролировать дикие вопли своих титушек или подрочить на публике?
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25.11.2020 12:10 Відповісти
Если дрочить, то это к киве ! Он спец !
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25.11.2020 12:20 Відповісти
надо было пороху пересажать этих тварей,а то все люлюкали, но время еще прийдет, паровоз под парами,что бы вести эту погань на кацапию
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25.11.2020 13:55 Відповісти
думаю от имени Госдепа ЦРУ поступило Зеленскому большое спасибо! что шабашники враги США засветились САМИ!!! Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 390 перед камерами Посольства и не надо тратить гроши американского нариду для выявления ублюдков....
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25.11.2020 13:27 Відповісти
"Я бы не писал об этом трешняке, если бы Славицкая не была членом рабочей группы Разумкова повыходу из конституционного кризиса.
Человек, который в интересах страны агрессора устроил вчерашнюю клоунаду, решает конституционный кризис в Украине", - пишет Шабунин."

Источник: https://censor.net/ru/p3233109

И эти зелено + рыговские члены ЗАСЕКРЕТИЛИ то, что они обсуждают, "нарабатывают" в своей рабочей группе. Об этом сообщалось вчера.
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25.11.2020 12:01 Відповісти
Усіх документувати, коли буде наша влада - на депортацію
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25.11.2020 12:02 Відповісти
"коли буде наша влада" - это кто?
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25.11.2020 13:22 Відповісти
Даун-Дрочила Кива с бандой кацапских скотов, выполняют тупую заказуху Вовки-Окурка.
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25.11.2020 12:07 Відповісти
Шабунин! Ты ...опу рвал на выборах, призывая голосовать за "перемену власти"! Не строй из себя стороннего наблюдателя, ты и тебе подобные привели ОПЗЖ к власти на "досрочных выбарах", которые ты и тебе подобные так хотел!
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25.11.2020 12:10 Відповісти
👏👏👏👏👏👏👏
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25.11.2020 12:20 Відповісти
Не бреши, кацапська наволоч
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25.11.2020 12:39 Відповісти
Ой, какой хвост то у тебя красивый вырос! Пружинишь?
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25.11.2020 12:58 Відповісти
Сотник бреше.

Віталій Шабунін: "З політичного погляду, Порошенко - ворог страшніший за Януковича".

https://lb.ua/news/2016/04/03/331893_vitaliy_shabunin_s_politicheskoy.html
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25.11.2020 12:59 Відповісти
Как там погода в Расчлененграде? Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2693
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25.11.2020 13:02 Відповісти
Може це сам Шабунін?)
Віз зараз дуже завзято відкрещується від того, що "мочив" Порошенко.
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25.11.2020 13:04 Відповісти
человек который все сделал для прихода зеленой плесени к власти критикует создавшееся положение Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 6833
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25.11.2020 12:11 Відповісти
Гыг! Ты что не понял. Карлсон хотел быть премьером, а Зеля его кинул, как и несколько миллионов других лохов Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 9238. Вот он воздух гоняет и дерьмом швыряется
Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 114
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25.11.2020 15:03 Відповісти
От нехер зараз ображену пику робити, треба було в лютому 2014р цих потвор ригоанальних або садити на 10-15р, або позбавляти громадянства України !
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25.11.2020 12:12 Відповісти
это один из самых серьезных просчетов Порошенко. Вместо того чтобы жестко давить пятую колонну он затеял судебную реформу. Последствия мы видим
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25.11.2020 12:19 Відповісти
Да, вместо этого он воскресил Медведчука из политического забытья и расчистил под него рынок сжиженного газа. Порохоботы, я понимаю, что вам платят, но, уже давно понятно, что Порошенко не на стороне украинского народа, как и все предыдущие президенты, кроме Ющенко (и то, местами). Да и нынешний уже показал себя во всей красе. Перед выборами обещают одно, а как только дорываются до корыта - что свиньи, не до народа им.
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25.11.2020 14:21 Відповісти
Ты лучше расскажи каких ты мастей? И что хорошего сделали для Украины Янукович, Зеленский. А то как-то за Ющенко вспомнил, а про этих ни слова. А что до "СГ" Медведчука. Генеральная прокурорва Венидиктова навозбуждала кучу дел против Пети, а по сжиженному газу -0 .И у зебила язык в анусе. Почему? Объяснить можешь?
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25.11.2020 14:58 Відповісти
Порошенко был однозначно лучшим президентом чем Зеля, но его ошибки сделали его токсичным, хватит на него молиться, в его партии, что нет новых, достойных лидеров ?
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25.11.2020 14:58 Відповісти
"Странные" эти опожоповцы. Сами на поклон к ***** летают, про оккупированный рашкой Крым не вспоминают, на деньги путера телеканалы скупают, но Украина, по их-нему, оказывается под управлением США Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 7593. Огромное спасибо американцам, что Украина под их "внешним управлением", а не колония вонючей Московии.
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25.11.2020 12:16 Відповісти
Я за внешнее влияние, они против самогона ни, ни. Шабунину, конечно, не до самогону, ВИСКАРИК, дорогой. Но, как говорится, на без рыбье и рак рыба. ОПЗЖ в ........................, нам Джони подавай, но стара ..................,
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25.11.2020 12:16 Відповісти
Партия опЗЕ!же - во всей красе Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1083
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25.11.2020 12:19 Відповісти
Среди этих гнид явно нехватает жирика-дауна и сучки-поклонской.
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25.11.2020 12:19 Відповісти
Самое уливительное, что пропутинская, украинофобская опзжо хорошо понимает, что они преступники, но антиукраинская власть относится к ним лояльно, и тем самым провоцирует их на провокации.
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25.11.2020 12:19 Відповісти
Цирк. ОПЗАЖОПНІ кловуни.
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25.11.2020 12:21 Відповісти
Есть человек-паук, есть человек-амфибия, а есть кива - человек-ананист. 🤪
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25.11.2020 12:24 Відповісти
МЕНЯ УДИВЛЯЕТ ДРУГОЕ ПОЧЕМУ НАЦКОРПУС И ДРУГИЕ ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ НЕ ПРОЯВЛЯЮТ АКТИВНОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭТИМ УБЛЮДКАМ ?!
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25.11.2020 12:32 Відповісти
Відповідь лежить на поверхні. Зазначені "організації" були створені кремлем для розсіювання електорату між справжніми патріотичними силами і вище зазначеними, як наприклад нацкорпус і Ко.
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25.11.2020 13:58 Відповісти
Потому что организации бесплатно не существуют, то есть за противодействие позажопникам оплата не поступала
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25.11.2020 14:06 Відповісти
Так они там тоже присутствуют. Завтра напялят свои курточки, флажок в руки и превратятся в патриотов. Им всё равно от кого деньги получать.
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25.11.2020 15:16 Відповісти
Как можно было в рабочую группу по преодолению конституционного кризиса включать тех, чьи действия и привели к возникновению этого кризиса??? Люди же явно идут в группу для саботажа!
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25.11.2020 12:38 Відповісти
зажоп, як зажоп. Правда, я щось не припоминаю щоб вони це робили за Трампа, а тепер вже можна.
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25.11.2020 12:55 Відповісти
она бореться в ВР с последствиями своего заявления в КС,то есть сама с собой. она пришлапод посольство США а не РФ. гадаййте, на кого оно работает?
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25.11.2020 13:15 Відповісти
Сторонники ОПЗЖ в упор не видят прямое внешнее управление Украиной из Кремля через пророссийских депутатов, но при этом не приводят примеров внешнего управления Украиной из Белого Дома. Хотелось бы узнать, в чём проявляется это управление, кроме имевшей когда-то место раздачи печенек. Не является ли плачевное состояние украинской экономики доказательством отсутствия как раз какого-либо американского экономического влияния на украинскую власть?
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25.11.2020 13:22 Відповісти
Та коли ми це зовнішнє управління США побачимо, а то надоїли "дружні обьятія расії".
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25.11.2020 13:26 Відповісти
Учорашній "шабаш" під посольством США відвідала нардепка ОПЗЖ Славицька - член групи ВР з подолання конституційної кризи, - Шабунін - Цензор.НЕТ 2348
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25.11.2020 13:30 Відповісти
Шабунін такаж мерзота як і опзж,і їх вибирали прокацапське населення.
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25.11.2020 13:29 Відповісти
Тю! Я би взагалі розігнав всю прокуратуру і суди в Україні і запросив би на контрактній основі суддів і прокурорів з Америки і Канади! На десять років! Закрити всі кафедри права в Украіні і посилати вчитись га захід в різні країни, щоб не утворювали клани. Провести повну люстрацію прокуратури і судів! Всіх, хто має навіть далеке відношення до сімей-заборона займати посади! Ось це і є зовнішнє правління, яке може спасти Україну! А іпанутий зоофіл, котрий керує судами Україну скоро знищить разом із клоунами.
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25.11.2020 14:09 Відповісти
Повторюся. Демонстративні витівки п'ятої колони в Україні, відбуваються, через злочинно імпотентну владу на Банковій, яка де факто, їй підігрує. Вони спрямовані на зростання недовіри до нашої країни з боку західних партнерів, і в першу чергу, США, а також зміну курсу нашої країни в бік москви.
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25.11.2020 14:12 Відповісти
ЧТО БЫ БЫЛО С ТАКОЙ ЖИВОТИНКОЙ В 44- ГОДУ В ПАРИЖЕ. ПРАВИЛЬНО...
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25.11.2020 14:41 Відповісти
Автомайдан с Шабуниным протестовали возле дома главы КСУ. Но они не выступали против аферы века - дерибана украинской земли.
Вывод - автомайдан с Шабуниным это шавки Коломойского. Они помогают КО+ЗЕ в попытках заменить сулей КСУ на "честных юристов" Коломойского. учетом того, что этот состав КСУ собирается определить дерибан земли неконституционным.
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26.11.2020 08:46 Відповісти
цим кАзлам ************ подобається зовнішнє управління від ***** з **********, та вже не вийде у цієї медведчуківської мразоти повернути нашу країну до **************** мордору!
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26.11.2020 09:47 Відповісти
 
 