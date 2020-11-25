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Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Автомобіль чорного кольору в середу вранці врізався у ворота відомства федеральної канцлерки в Берліні.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє таблоїд Mirror із посиланням на очевидців.
За інформацією видання, на одній стороні машини білою фарбою було написано "Зупиніть політику глобалізації", а на іншій - "Ви - кляті вбивці дітей і людей похилого віку".
На місці події перебували десятки поліцейських і пожежна машина.
Також поки невідомі подробиці про водія.
Топ коментарі
+5 Frol Fedoroff
показати весь коментар25.11.2020 12:27
+3 ALEX SUROVV
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https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/aus-wut-*****-corona-politik-auto-faehrt-in-tor-des-bundeskanzleramts-74125998.bild.html
Из москвы или Джохара(Грозного).
"Юстас - Глистасу. Многоходовочка по принуждению фройлян к северному потоку прошла успешно."
Ответ гласил : -
"Глистас - Юстасу.Сегодня в полночь,на телепомойке "Раша Тудоян" для вас исполнят "Подмосковные вечера"
Вашей семье в Мухосранске правительство выделит охапку валежика и канистру стекломоя из стратегических запасов энергетическо сверхдержавы"