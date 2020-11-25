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Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За кордоном

Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні. ФОТОрепортаж

Автомобіль чорного кольору в середу вранці врізався у ворота відомства федеральної канцлерки в Берліні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє таблоїд Mirror із посиланням на очевидців.

За інформацією видання, на одній стороні машини білою фарбою було написано "Зупиніть політику глобалізації", а на іншій - "Ви - кляті вбивці дітей і людей похилого віку".

Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні 01
Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні 02

На місці події перебували десятки поліцейських і пожежна машина.

Також поки невідомі подробиці про водія.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Какие гансы? Африканские дети-сироты Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні - Цензор.НЕТ 158
Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні - Цензор.НЕТ 6992
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25.11.2020 12:27
+3
Террорист насмотрелся Раша-ТВ
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25.11.2020 12:28
+1
Ганси бунтують.
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25.11.2020 12:20
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Ганси бунтують.
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25.11.2020 12:20 Відповісти
Какие гансы? Африканские дети-сироты Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні - Цензор.НЕТ 158
Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні - Цензор.НЕТ 6992
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25.11.2020 12:27 Відповісти
Кадыровского происхождения.
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25.11.2020 13:13 Відповісти
прикол в том,что этот же автомобиль уже таранил те же ворота в 2014 году,только лозунги были другие.. Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні - Цензор.НЕТ 232
https://www.bild.de/politik/inland/politik-inland/aus-wut-*****-corona-politik-auto-faehrt-in-tor-des-bundeskanzleramts-74125998.bild.html
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25.11.2020 12:22 Відповісти
Водила не кричал - "Алла! Я в бар!" ?
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25.11.2020 12:23 Відповісти
Антиглобалисты это обычно белая левая молодежь.
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25.11.2020 12:44 Відповісти
Террорист насмотрелся Раша-ТВ
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25.11.2020 12:28 Відповісти
Либо получил четкий приказ.
Из москвы или Джохара(Грозного).
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25.11.2020 13:14 Відповісти
фігня то, секретарка припаркувалася.
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25.11.2020 12:51 Відповісти
Штирлиц сидел в темном подвале берлинского притона "посольство рф" и закатав рукава ватника 2 пальцами херачил по Азбуке Морзе -
"Юстас - Глистасу. Многоходовочка по принуждению фройлян к северному потоку прошла успешно."
Ответ гласил : -
"Глистас - Юстасу.Сегодня в полночь,на телепомойке "Раша Тудоян" для вас исполнят "Подмосковные вечера"
Вашей семье в Мухосранске правительство выделит охапку валежика и канистру стекломоя из стратегических запасов энергетическо сверхдержавы"
Автомобіль протаранив паркан канцелярії Меркель у Берліні - Цензор.НЕТ 7685
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25.11.2020 14:53 Відповісти
 
 