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56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Правоохоронці викрили злочинну діяльність чоловіка і повідомили йому про підозру в розбещенні неповнолітніх.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Встановлено, що 56-річний чоловік, який зареєстрований у місті Вишневе, розбещував неповнолітніх дівчат в автомобілі. Зокрема, 15-річну киянку, яку він привіз до Обухівщини, де в салоні авто вчинив щодо неї розпусні дії.

Крім того, чоловік упродовж кількох років вчиняв розпусні дії щодо 17-річної дівчини та інших невстановлених малолітніх дівчат на території Києва та Обухівщини.

Так, за місцем роботи та у столичній квартирі, які він винаймав спільно зі співмешканкою, працівники поліції провели три санкціоновані обшуки, де виявили та вилучили як речові докази ноутбуки, планшети, мобільні телефони, банківські картки, документи, які в подальшому будуть направлені на експертизу.

Також вилучено автівку його цивільної дружини, в якій підозрюваний вчиняв розпусні дії з неповнолітніми дівчатами.

За фактом розбещення неповнолітніх відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 156 Кримінального кодексу України.

Зловмиснику повідомлено про підозру і йому загрожує обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Запобіжний захід для нього обере суд.

Дивіться також: На Чернігівщині затримали чоловіка, який пропонував школяркам інтимні стосунки за гроші, - Нацполіція. ФОТО

56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція 01
56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція 02
56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція 03

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+29
Та блин "девушки" в таком возрасте, что наверное просто подрабатывали
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25.11.2020 12:30
+19
тоже мне новость. сейчас многие 15-летние кобылы на 20-25 выглядят. а за развращение 17-летней вообще ответственность не предусмотрена.
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25.11.2020 12:30
+18
Так сейчас ето новый бизнес проституток с мусорами. Малолетки соблазняют в клубах мужиков а потом заявляют что их совратили и вымогают деньги у мужиков. Прибыль делят пополам с мусорами.
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25.11.2020 12:42
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Та блин "девушки" в таком возрасте, что наверное просто подрабатывали
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25.11.2020 12:30 Відповісти
Так сейчас ето новый бизнес проституток с мусорами. Малолетки соблазняют в клубах мужиков а потом заявляют что их совратили и вымогают деньги у мужиков. Прибыль делят пополам с мусорами.
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25.11.2020 12:42 Відповісти
Этому "новому бизнесу" не одна тысяча лет
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25.11.2020 12:43 Відповісти
Цей бізнес був завжди.Знав одного дурня,влетів у 80-х на 10 тисяч рублів.
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25.11.2020 14:29 Відповісти
Неясно, кто кого развращал.
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25.11.2020 13:18 Відповісти
Они ему давали уроки сексуальноо воспитания.
Он в школе такого не проходил.
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25.11.2020 15:03 Відповісти
тоже мне новость. сейчас многие 15-летние кобылы на 20-25 выглядят. а за развращение 17-летней вообще ответственность не предусмотрена.
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25.11.2020 12:30 Відповісти
так мусора ж не читатели (уголовного кодекса), мусора - песатели
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25.11.2020 12:35 Відповісти
ну, за 15-летнюю все равно статья полагается. но пусть еще докажут что он знал, что ей меньше 16
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25.11.2020 12:36 Відповісти
у нас в стране не они должны доказать вину , а тот кто сидит на табуретке - доказать что он невиновен , вот так то ) 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1771
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26.11.2020 10:25 Відповісти
Бессмертная фраза героя Николсона в "Полет над гнездом кукушки"- "Выглядела она на сорок, говорила, что ей 25. Откуда я мог знать, что ей 16?"
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25.11.2020 13:59 Відповісти
пора уже возраст согласия снизить до 15 лет и не вешать уголовку людям, времена и нравы уже совсем другие!
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25.11.2020 12:31 Відповісти
В арабских странах кажись вообще 8 лет 56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1487
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25.11.2020 12:33 Відповісти
тут еще надо разграничивать согласие и наступление половой зрелости
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25.11.2020 12:35 Відповісти
Так раньше это было четко прописано в УК - "с лицом,не достигшем половой зрелости"
У некоторых она и в 12 лет наступает
Приходилось создавать медицинские комиссии
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25.11.2020 12:38 Відповісти
там разница была. при недостижении половой зрелости было по 155-й ук. а по 156-ой достаточно развратных действии в отношении особы возраста меньше 16 лет, что прямо прописано.
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25.11.2020 12:49 Відповісти
в половине стран европы вообще 14 лет
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25.11.2020 12:34 Відповісти
... и в Ватикане 12 лет (для старых шалунов-пердунов кардиналов!) 56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8052
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25.11.2020 12:36 Відповісти
В Ватикане признают божественную заповедь, запрещающую сексуальные отношения вне брака, реальный возраст согласия на сексуальные отношения, таким образом, должен равняться минимальному возрасту, при котором человек может дать согласие выйти замуж. Канонический закон устанавливает, что минимальный возраст, при котором можно вступить в законный брак составляет 16 лет для мужчин и 14 лет для женщин, и эти возраста можно считать истинным «возрастом согласия» в соответствии с законом Ватикана в законных сексуальных отношениях между двумя (замужними) людьми. 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1471
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25.11.2020 14:47 Відповісти
Возраст согласия в Германии составляет 14 лет, если человек в возрасте старше 21 года не использовал отсутствие у 14-15-тилетнего лица возможностей для сексуального самоопределения???, в этом случае привлечение физического лица, достигшего возраста 21 года требует подачи отдельной жалобы от младшим. Само состояние лица старше 21 года в сексуальных отношениях с несовершеннолетними в этом возрасте не признается преступлением.
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25.11.2020 14:50 Відповісти
Япония имеет В.С.13 лет и один из самых низких в мире уровней сексуальных преступлений, также полицейские , судьи, адвокаты имеют шиш с маком в смысле заработка на этой теме, печально, учитываю что в Японии все дорого, земля, жилье, услуги.Ума не приложу, какой смысл идти в Японии в силовики?
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25.11.2020 13:29 Відповісти
Ха, поймали еще одного адепта секты педофила шария.
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25.11.2020 12:33 Відповісти
"развращение" 17-летней - это в каком месте тут педофилия?
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25.11.2020 12:51 Відповісти
наверное называл её внучкой
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25.11.2020 13:14 Відповісти
"в течение нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки Источник: https://censor.net/ru/p3233118" - так ось він, секрет вічної молодості - декілька років пройшло, а їй все 17 )))
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25.11.2020 12:34 Відповісти
Как говорит один мой знакомый предподаватель ВУЗа: жены - стареют
Студентки второго курса - никогда! 56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 1957
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25.11.2020 12:39 Відповісти
Пусть женится на второкурснице, от проблема, с ничего !
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25.11.2020 13:30 Відповісти
100%. Но, наверное, не так, как хотелось...
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25.11.2020 13:15 Відповісти
Некоторые в 13 уже рожают
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25.11.2020 14:00 Відповісти
Дивно - як це без нього зедепутати обходяться у ВР... 56-летний мужчина развращал несовершеннолетних девушек на Киевщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8959
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25.11.2020 12:36 Відповісти
На наступні вибори обов'язково піде "слугою" )
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25.11.2020 12:37 Відповісти
девушки , а не девочки занимались с мужчиной оральным сексом - в чем тут криминал и новость , что аж на цензоре вывалили

через 2 дня девушки получив вознаграждение отзовут свои показания и скажут , что просто пошутили - в их возрасте за это ничего не будет
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25.11.2020 12:38 Відповісти
Когда снимаешь шмар , будь бдителен ,требуй пачпорт ! Вообще чисто мусарской разводняк , видно не захотел откупиться , вот для отчетности его и приняли !
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25.11.2020 12:49 Відповісти
Ось для чого менти лякали півроку "пІдофілами" страшними. Суворіше покарання - більше грошей будуть брати з таких бедолаг, під яких підклали юних шалав.
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25.11.2020 12:49 Відповісти
"Также изъят автомобиль его гражданской жены, в которой подозреваемый совершал развратные действия с несовершеннолетними девушками"
так то він в середині своєї співмешканки здійснював розбещені дії з неповнолітніми?
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25.11.2020 12:50 Відповісти
56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8271

56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 535
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25.11.2020 16:41 Відповісти
Тема "анал-табу" не раскрыта. 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4374
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25.11.2020 12:51 Відповісти
обошлись вербально... 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1840
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25.11.2020 21:00 Відповісти
Мабуть Шария зловили.
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25.11.2020 12:51 Відповісти
До 2018г было более рационально: "С лицом не достигшем половой зрелости".
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25.11.2020 12:53 Відповісти
А я бы подал встречный иск - за развращение мужика малолетней шлюхой.
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25.11.2020 12:59 Відповісти
...развращал несовершеннолетних девушек...
Это как? Пипиську показывал? Так это их личное дело, не хочет - не смотрит. Изнасиловал - так это реальнаястатья. А если по согласию - так это их личное дело.
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25.11.2020 13:03 Відповісти
Тема дійсно не розкрита. Чи він брав їх своїм шармом, чи за подарунки, чи може за гроші, чи може гіпнотизував?
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25.11.2020 13:03 Відповісти
Он их шантажировал деньгами. Говорил что не заплатит если она не посмотрит как он свою о пипиську дергает. Как в анекдоте 14-ти летняя школьница прибегает к подругам и рассказывает что за школой дядя показал ей член. Девки такие с интересом спрашивают, а что ето такое? Она: - Такой как х**** только в три раза меньше и висит
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25.11.2020 13:40 Відповісти
Так в мужика і банківські картки конфіскували.
Бо, гляди, ше в СІЗО почне склонять к разврату мєнтів. Фінансово стімуліруя їх ерогєнні зони. 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5886
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25.11.2020 16:47 Відповісти
сильные вещдоки- таблетки от сердца, виагра и презерватив
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25.11.2020 13:11 Відповісти
Развращал за вознаграждение?
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25.11.2020 13:16 Відповісти
Вознаграждал за развращение
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25.11.2020 13:20 Відповісти
мусора развлекаются как могут, ещ' и деньги капают ...
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25.11.2020 13:23 Відповісти
Он не насиловал 15-17 летних , он вылизывал после 15-17 летних парней . Знавал я такого "насильничка" ходил и просил у малолеток полизать , он даже с них силком ничего не снимал , одна похвасталась подруге , та маме , мама ментам , не знаю чем закончилось , но тот черт сейчас на свободе у старух лижет .
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25.11.2020 13:32 Відповісти
ваши фантазии не интересны никому...
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25.11.2020 14:13 Відповісти
Я вас умоляю !!!!
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25.11.2020 14:25 Відповісти
это шутка
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25.11.2020 14:26 Відповісти
мне тоже 56 , но я все больше на ОГОРОДЕ куражусь , там больше ЛЮБВИ и ВЕРНОСТИ !!! нет там понимаете той СЛИЗИ вытекающий с промежностей и вони !!! уже не ЦАРСКОЕ это дело ковыряться в .....де !!!
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25.11.2020 14:38 Відповісти
.....и чё я там не видел ешо с ТАБЛЕТКОЙ той ???
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25.11.2020 14:53 Відповісти
56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 8422
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25.11.2020 14:56 Відповісти
я еще в МОЛОДОСТИ подозревал , а сегодня УБЕДИЛСЯ , что женщина и только ЖЕНЩИНА провоцирует , чтоб у самца встал (природа ) , цветок чем ЯРЧЕ и ПЕСТРЕЕ на него больше пчел сядет !!! посмотрите на муз. канал М -1 там уже поют в БЕЛЬЕ , еще немного и бабы на весь экран начнут МАТКУ выворачивать и МИКРОФОН запихивать !!!
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25.11.2020 14:44 Відповісти
Вы вообще понимаете что пишете , этот чудак полный Козел , у него дома гражданская жена , а он на ее машине малолеток снимает 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3973 Общество морально деградировало 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9836
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25.11.2020 17:17 Відповісти
Так, може вони на нього самі вішались. )))

56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9593
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25.11.2020 17:29 Відповісти
Комсомолка питаєцца соблазніть с целью разврата тов. Сталина. 56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 258

56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 622
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25.11.2020 17:24 Відповісти
"Развращал неустановленных молодых девушек"... Это как?
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25.11.2020 18:33 Відповісти
Какой-то фоторепортаж говняненький. Без подробностей.
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25.11.2020 23:59 Відповісти
56-річний чоловік розбещував неповнолітніх дівчат на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4264
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26.11.2020 10:20 Відповісти
 
 