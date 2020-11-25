Суд у Маріуполі ухвалить вирок банді експоліцейських: вимагали гроші від наркозалежних, збували психотропи. ФОТОрепортаж

У Донецькій області судитимуть організоване злочинне угруповання, до складу якого входили командир взводу, інспектор і двоє поліцейських роти тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції в Донецькій області. Їх затримали 9 липня 2020 року в Маріуполі під час одержання неправомірної вигоди від наркозалежних осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що 26-річний поліцейський став ініціатором створення організованої групи з метою одержання неправомірної вигоди від наркозалежних осіб. Правоохоронці неодноразово незаконно проникали до об’єктів приватної власності осіб, застосовували насильство та сльозогінний газ, вилучали знайдені там наркотики.

За непритягнення таких осіб до кримінальної відповідальності правоохоронці вимагали та отримували від них грошові кошти, а психотропи збували місцевим мешканцям.

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Слідством задокументовано декілька фактів привласнення правоохоронцями амфетаміну в особливо великому розмірі, а також незаконного зберігання та збуту боєприпасів (бойових патронів калібру 9 мм).











