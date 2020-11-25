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Маріуполь (2821) наркотики (1350) Донецька область (5707) ДБР (2567)

Суд у Маріуполі ухвалить вирок банді експоліцейських: вимагали гроші від наркозалежних, збували психотропи. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Донецькій області судитимуть організоване злочинне угруповання, до складу якого входили командир взводу, інспектор і двоє поліцейських роти тактико-оперативного реагування Управління патрульної поліції в Донецькій області. Їх затримали 9 липня 2020 року в Маріуполі під час одержання неправомірної вигоди від наркозалежних осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що 26-річний поліцейський став ініціатором створення організованої групи з метою одержання неправомірної вигоди від наркозалежних осіб. Правоохоронці неодноразово незаконно проникали до об’єктів приватної власності осіб, застосовували насильство та сльозогінний газ, вилучали знайдені там наркотики.

За непритягнення таких осіб до кримінальної відповідальності правоохоронці вимагали та отримували від них грошові кошти, а психотропи збували місцевим мешканцям.

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Слідством задокументовано декілька фактів привласнення правоохоронцями амфетаміну в особливо великому розмірі, а також незаконного зберігання та збуту боєприпасів (бойових патронів калібру 9 мм).

Суд у Маріуполі ухвалить вирок банді експоліцейських: вимагали гроші від наркозалежних, збували психотропи 01
Суд у Маріуполі ухвалить вирок банді експоліцейських: вимагали гроші від наркозалежних, збували психотропи 02
Суд у Маріуполі ухвалить вирок банді експоліцейських: вимагали гроші від наркозалежних, збували психотропи 03
Суд у Маріуполі ухвалить вирок банді експоліцейських: вимагали гроші від наркозалежних, збували психотропи 04
Суд у Маріуполі ухвалить вирок банді експоліцейських: вимагали гроші від наркозалежних, збували психотропи 05
Суд у Маріуполі ухвалить вирок банді експоліцейських: вимагали гроші від наркозалежних, збували психотропи 06

Автор: Наталя Джума
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Банда полицейских
Чёрные риэлторы
Пьяный полицейский
Взяточник судья
(рэпчик)
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25.11.2020 12:48 Відповісти
бабушка казала за 47 рик -кацапы понайихалы тюльку жрать забулы як голодом морылы в 33
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25.11.2020 12:57 Відповісти
Молодые борзые ублюдки! Надеюсь, там суды не совсем продажные и приговор не будет "условным сроком". Вернулись времена, когда ментовка снова стала тем местом, куда устраивались за бабки и точно знали, за какое время их "отобьют" и начнут "скирдовать" на себя. Ужас!!!
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25.11.2020 13:12 Відповісти
Зарплата мала
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25.11.2020 13:20 Відповісти
так приємно бачити мусорів, які смирненько лежать обличчям мордою на землі
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25.11.2020 13:23 Відповісти
в китае на это быдло = ..по 9 граммов на штуку... а тут через 2-3года восстановление на прибыльные места... тоска....(((
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25.11.2020 21:24 Відповісти
Честь человека в погонах ? - Какая честь у гавна ? ХАХАХА смешной анекдот ! Суд у Маріуполі ухвалить вирок банді експоліцейських: вимагали гроші від наркозалежних, збували психотропи - Цензор.НЕТ 7992
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26.11.2020 10:01 Відповісти
ничего необычного. продолжили заниматься тем чем занимались на работе в мусарне...
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26.11.2020 21:34 Відповісти
Фанернина на них нет!
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26.11.2020 22:08 Відповісти
 
 