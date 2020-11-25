На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Прикордонники Чернівецького загону запобігли контрабанді партії сигарет на ділянці відділу "Селятин".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.
"Учора пізно ввечері один з нарядів виявив у прикордонні місце накопичення тютюнових виробів. Поряд перебувала одна особа, яка намагалася втекти від прикордонного наряду. Попереджувальні постріли переконали втікача зупинитися. Він виявився 17-річним жителем райцентру Путила", - сказано в повідомленні.
У сховку контрабандистів прикордонники нарахували 20 ящиків, в яких було 9950 пачок сигарет "Марбл".
Правопорушника та сигарети доставлено до прикордонного підрозділу. На молодика складено протокол адміністративного порушення за ч.1 ст. 204-1 КУпАП, справу скеровано до суду. Тютюнові вироби встановленим порядком будуть передані співробітникам ДФС.
Вилучені цигарки будуть передані співробітникам Державної фіскальної службі в установленому порядку.
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в крови мешает "айнене" (с)
Знову ромале вирішили підзаробити трохи грошей?
в главной роли: Дмитриу Сыгареску.. роль второго плана: Джейсон Стетхом..
докажите, что сам ото пёр? просто мимо проходил ))) ночью))))
Відстрілювати треба вату аля любімсрашку.