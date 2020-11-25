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Держприкордонслужба (4344) контрабанда (1551) стрілянина (1680)

На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Прикордонники Чернівецького загону запобігли контрабанді партії сигарет на ділянці відділу "Селятин".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби України.

"Учора пізно ввечері один з нарядів виявив у прикордонні місце накопичення тютюнових виробів. Поряд перебувала одна особа, яка намагалася втекти від прикордонного наряду. Попереджувальні постріли переконали втікача зупинитися. Він виявився 17-річним жителем райцентру Путила", - сказано в повідомленні.

У сховку контрабандистів прикордонники нарахували 20 ящиків, в яких було 9950 пачок сигарет "Марбл".

На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба 01

Правопорушника та сигарети доставлено до прикордонного підрозділу. На молодика складено протокол адміністративного порушення за ч.1 ст. 204-1 КУпАП, справу скеровано до суду. Тютюнові вироби встановленим порядком будуть передані співробітникам ДФС.

Вилучені цигарки будуть передані співробітникам Державної фіскальної службі в установленому порядку.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Одещині зі стріляниною затримали контрабандистів цигарок, - Держприкордонслужба. ФОТО

На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба 02
На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба 03
На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба 04
На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба 05
На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба 06
На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба 07
Фото: сайт Госпогранслужбы

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
пацан на універ гроші видно збирав)))
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25.11.2020 12:57
+3
дубинеску алесандру - мама любит дачию
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25.11.2020 13:28
+1
та шо вы пристали... только нашел он... погранцам сдать хотел... да сам допереть не мог...
докажите, что сам ото пёр? просто мимо проходил ))) ночью))))
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25.11.2020 13:08
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пацан на універ гроші видно збирав)))
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25.11.2020 12:57 Відповісти
а останься он пастушком и подорвался бы на вражеской мине
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25.11.2020 13:26 Відповісти
вести оседльій образ жизни
в крови мешает "айнене" (с)
Знову ромале вирішили підзаробити трохи грошей?
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25.11.2020 12:58 Відповісти
Луйку Зобар.. На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 7061
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25.11.2020 12:59 Відповісти
New Ося Бендер На границе с Румынией со стрельбой задержали 17-летнего контрабандиста, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 8173
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25.11.2020 13:01 Відповісти
смотрите блокбастер "Переносчик 5.0"..
в главной роли: Дмитриу Сыгареску.. роль второго плана: Джейсон Стетхом..
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25.11.2020 13:04 Відповісти
дубинеску алесандру - мама любит дачию
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25.11.2020 13:28 Відповісти
Не дали пацану підзаробити.
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25.11.2020 13:05 Відповісти
Й не кажіть. Жалко їм що отруту з України вивозять...
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25.11.2020 13:41 Відповісти
та шо вы пристали... только нашел он... погранцам сдать хотел... да сам допереть не мог...
докажите, что сам ото пёр? просто мимо проходил ))) ночью))))
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25.11.2020 13:08 Відповісти
Перспективный мальчик.
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25.11.2020 13:09 Відповісти
Удучий депутат а той президент.
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25.11.2020 13:39 Відповісти
только массовый отстрел может приостановить массовую контрабанду. Там уже поколение выросло на контрабанде. Больше ничего делать не умеют. И дворцы между прочим стоят. На кордоні з Румунією зі стріляниною затримали 17-річного контрабандиста, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 1271
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25.11.2020 13:27 Відповісти
Тай хай везуть ту отруту з України.
Відстрілювати треба вату аля любімсрашку.
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25.11.2020 13:40 Відповісти
Не дають людям підзаробити... вони б бл#дь краще так спритно ловили тих хто везе лайно В Україну.
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25.11.2020 13:38 Відповісти
Ну так это победа! Из десятков (если не сотен) ежедневных пересечений, одного поймали. Медальки наряду.
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25.11.2020 13:51 Відповісти
дивлячись на фото з цигарками, то є підозри що він був не один, просто у нього не було в карманах бурштину для відкупу прикордонників)))
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25.11.2020 17:07 Відповісти
обычно ни у кого нет, потому что янтарь добывают не на границе
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14.04.2021 00:07 Відповісти
несовершеннолетний никуда не попал= нах с пляжа с таким протоколом..- неподсуден!!!)))
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25.11.2020 21:36 Відповісти
такое фуфло тока румыны и могут курить ****!
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26.11.2020 08:38 Відповісти
 
 