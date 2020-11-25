Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Під час спецоперації Служба безпеки України викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії на передачі спецслужбам РФ відомостей у сфері оборони нашої держави.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, український військовослужбовець у 2019 році був завербований представниками ГУ Генштабу ЗС РФ. За завданням кураторів, агент збирав інформацію щодо надання міжнародними партнерами військової допомоги підрозділам Нацгвардії та діяльності іноземних інструкторів. Також російську розвідку цікавили схеми розташування українських військових об’єктів.
У ході проведення невідкладних слідчих дій за місцем служби і проживання фігуранта отримано докази його протиправної діяльності.
Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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може з'ясуватися, що цей командир просто припинив якусь контрабанду, наприклад, його за це і пов'язали
Бывший сотрудник МВД Украины из Крыма Николай Федорян во время задержания на КПВВ «Каланчак» на административной границе между Крымом и Херсонской областью просил о помощи главу Национальной гвардии Украины Николая Балана.
Николай Балан с 2010 по 2014 годы был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. 18 апреля 2014 года указом президента Украины был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины. С начала мая 2019 года исполнял обязанности командующего Нацгвардии.
ВОТ ОБЪЯСНИТЕ , почему именно из Крыма , да ещё из команды Янека , назначали на руководящие должности в Украине в войну?
Или Семочко к примеру ?
Потом ещё удивляются быстрому реваншу
Раз его "просил о помощи бывший сотрудник МВД", значит, он тоже предатель, потому, что "из Крыма"?!
Предателей и не "из Крыма" хватает, Ермак, например.
В жтот период Крымом управлял друг Янека Джарты.
Вас не удивляет назначение из команды Янека руководителем нацгвардии ? А меня удивляет
А ПОЧЕМУ не с западной Украины все руководители ? Или фсб все же рулит кадрами ?
Надо провести очистку власти от агентов кгб
Бо поміняють на таксиста з Донецька, якого заарештували іудо-обдроченци, за те, що не хотів виручкою ділиться.
После второго расстрела обязательно накормят и наградят
медведчук в открытую ходит и летает к врагам, что он там рассказывает.
его же инструктируют там постоянно.
P.S.и помните что политех никому ума не дал равно как и мой универ они дают только образование.