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Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Під час спецоперації Служба безпеки України викрила командира одного з підрозділів Національної гвардії на передачі спецслужбам РФ відомостей у сфері оборони нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, український військовослужбовець у 2019 році був завербований представниками ГУ Генштабу ЗС РФ. За завданням кураторів, агент збирав інформацію щодо надання міжнародними партнерами військової допомоги підрозділам Нацгвардії та діяльності іноземних інструкторів. Також російську розвідку цікавили схеми розташування українських військових об’єктів.

У ході проведення невідкладних слідчих дій за місцем служби і проживання фігуранта отримано докази його протиправної діяльності.

Наразі зловмиснику оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ 01
Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ 02
Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ 03
Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ 04
Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ 05
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Топ коментарі
+37
И не удивительно
Бывший сотрудник МВД Украины из Крыма Николай Федорян во время задержания на КПВВ «Каланчак» на административной границе между Крымом и Херсонской областью просил о помощи главу Национальной гвардии Украины Николая Балана.

Николай Балан с 2010 по 2014 годы был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. 18 апреля 2014 года указом президента Украины был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины. С начала мая 2019 года исполнял обязанности командующего Нацгвардии.
ВОТ ОБЪЯСНИТЕ , почему именно из Крыма , да ещё из команды Янека , назначали на руководящие должности в Украине в войну?

Или Семочко к примеру ?

Потом ещё удивляются быстрому реваншу
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25.11.2020 15:54
+20
Кругом предательство да измена. И некому чистить эти конюшни,набитые ватным гавном. Клерка для галочки поймают,а кацапские прихвостни дружно смеются на мертвечуковских каналах.
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25.11.2020 16:01
+15
Розмтріляти нах щура !
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25.11.2020 15:48
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Жукова на него нету
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25.11.2020 15:47 Відповісти
Там і командуючий НГУ Алеров був агентом ФСБ, тому нічого дивного немає! І Аваков агент путіна.
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25.11.2020 15:54 Відповісти
стикаючись з нашими правоохоронними органами не можна бути ні в чому впевненними на 100 відсотків!
може з'ясуватися, що цей командир просто припинив якусь контрабанду, наприклад, його за це і пов'язали
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25.11.2020 15:57 Відповісти
або не погодився підписати співпрацю з ФСБ
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26.11.2020 06:20 Відповісти
А зеленский и Ермак , чей ? А этого гниду - расстрелять , по закону военного времени
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25.11.2020 16:02 Відповісти
Янелох з дєрмаком на постійній основі працюють проти інтересів держави і все сходить з рук. Після Вагнергейту очевидно що сбу філія фсб
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25.11.2020 19:53 Відповісти
.....*******...
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25.11.2020 16:02 Відповісти
Розмтріляти нах щура !
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25.11.2020 15:48 Відповісти
не будет ему расстрела, отпустят в мордор со временем
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26.11.2020 12:06 Відповісти
Та знаю... але помріяти ж можно )
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26.11.2020 12:11 Відповісти
И не удивительно
Бывший сотрудник МВД Украины из Крыма Николай Федорян во время задержания на КПВВ «Каланчак» на административной границе между Крымом и Херсонской областью просил о помощи главу Национальной гвардии Украины Николая Балана.

Николай Балан с 2010 по 2014 годы был начальником управления Крымского территориального командования внутренних войск МВД Украины. 18 апреля 2014 года указом президента Украины был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины. С начала мая 2019 года исполнял обязанности командующего Нацгвардии.
ВОТ ОБЪЯСНИТЕ , почему именно из Крыма , да ещё из команды Янека , назначали на руководящие должности в Украине в войну?

Или Семочко к примеру ?

Потом ещё удивляются быстрому реваншу
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25.11.2020 15:54 Відповісти
Странная у вас логика.
Раз его "просил о помощи бывший сотрудник МВД", значит, он тоже предатель, потому, что "из Крыма"?!
Предателей и не "из Крыма" хватает, Ермак, например.
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25.11.2020 16:43 Відповісти
С 2010 - 2014 руководитель в Крыму

В жтот период Крымом управлял друг Янека Джарты.

Вас не удивляет назначение из команды Янека руководителем нацгвардии ? А меня удивляет
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25.11.2020 16:45 Відповісти
И назначение Семочко удивляет
А ПОЧЕМУ не с западной Украины все руководители ? Или фсб все же рулит кадрами ?
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25.11.2020 16:47 Відповісти
А мене вже нічого не дивує, після того, як поміняли всіх командирів у ЗСУ.
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25.11.2020 18:24 Відповісти
то й що, що поміняли?
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25.11.2020 19:55 Відповісти
Если страной управляет сын КГБэшника Ермак с русскими родственниками, а сепар Демченко возглавляет комитет Рады по разведке, также то уже ничего более удивительного и быть не может
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25.11.2020 17:23 Відповісти
Это точно

Надо провести очистку власти от агентов кгб
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25.11.2020 17:25 Відповісти
Если даже на таком уровне полно шпионов и предателей, то что говорить за верхи?
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25.11.2020 16:00 Відповісти
уровень этого чмура- ком.отделения... в китае такому быдлу - сразу 9гр. .. а тут 5-ку, - и на обмен..(((
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25.11.2020 22:29 Відповісти
тю, в депутатском корпусе их вон сколько, и ничего - живут и радуются
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26.11.2020 12:08 Відповісти
Кругом предательство да измена. И некому чистить эти конюшни,набитые ватным гавном. Клерка для галочки поймают,а кацапские прихвостни дружно смеются на мертвечуковских каналах.
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25.11.2020 16:01 Відповісти
Та хрін що ти зробиш з тими зрадниками. Читав про те як ловили шпигунів в США ?! Раша витратила на це і продовжує витрачати величезні ресурси. А тепер уяви Україну. Де з дитинства не прищеплюють нічого. Ні честі, ні патріотизму. Хоча якщо чесно, це досить важко робити в бідній країні(хоча мабуть того і бідна). Ось навіть ви на 6-му році війни як більшість не вбачаєш нічого поганого в тому щоб писати та/або говорити на російський мові. А між іншим спец. служби московії витрачають на це значні кошти в Україні. Щоб ви забували усе українське. Щоб був "один народ". І у них виходить. А тепер уявіть що людині якій насрати на цю державу пропонують гроші за злив інформації...
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26.11.2020 10:03 Відповісти
Розстріл, по закону військового часу!
Бо поміняють на таксиста з Донецька, якого заарештували іудо-обдроченци, за те, що не хотів виручкою ділиться.
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25.11.2020 16:07 Відповісти
його розстріляють....????
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25.11.2020 16:12 Відповісти
Два раза. До обеда и после. Причем до обеда на голодный желудок
После второго расстрела обязательно накормят и наградят
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26.11.2020 01:06 Відповісти
Нацгвардія це мєнти, а не військові, думаю це щось да пояснює
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25.11.2020 16:19 Відповісти
В Кримнаш в 2014 році 90% СБУшників перейшло на сторону ворога. Це про щось вам говорить? Щось не чув про розпуск таких спецслужб чи грандіозну чистку
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25.11.2020 19:55 Відповісти
Просто в такі органи набирають місцевих... Повинна бути постійна ротація. Що ментів, що спец. призначенців. Як роблять в розвинутих країнах...
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26.11.2020 10:08 Відповісти
А військових скільки перейшло на сторону кацапів порівняно з ментами?
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26.11.2020 13:34 Відповісти
такі полномочія мають тільки Ермак з Зеленським. А то хотів задешево Родіну продать, ******!
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25.11.2020 16:23 Відповісти
Рыба по прежнему гниёт с головы.....
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25.11.2020 16:23 Відповісти
Треба смертна кара ,без права апеляції. Бо суд який працює на фсб відпусте, мусора вони завжди були зрадниками,в 2014 99%, а зараз трохи принишкли....
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25.11.2020 16:33 Відповісти
А що, найвищим справу "вагнерівців" зливати можна, а йому ні? Він же бере з вас приклад.
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25.11.2020 16:45 Відповісти
Во время войны расстрел или повешение. Жаль только не в Украине.
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25.11.2020 16:48 Відповісти
Покажите рожу этого упыря.
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25.11.2020 16:53 Відповісти
Таких ещё много.
медведчук в открытую ходит и летает к врагам, что он там рассказывает.
его же инструктируют там постоянно.
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25.11.2020 17:14 Відповісти
..кстати- как "нардеп" и глава фракции, эта мразь имеет полный доступ к секретной информации, включая ов (кто понимает...)(((
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25.11.2020 22:32 Відповісти
Вот чем должна заниматься СБУ, а не штурмовать бордели и прочей бытовухой.
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25.11.2020 17:17 Відповісти
Коли Баканов цілується взасос із Мертвечуком, який не вилазить із мацкви, а його жінка громадянка РФ до сих під є сумніви, що він чимсь займається крім рейдерства на користь банди зелених
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25.11.2020 19:52 Відповісти
и протрубил ватный гитлер и имя ему третий сатана по кличке ватник)
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25.11.2020 17:36 Відповісти
"Командир подразделения Нацгвардии" - гучно написано, підрозділом може бути і відділення і взвод, ....
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25.11.2020 17:46 Відповісти
Не трогайте пацана, все вопросы он согласовывал с аваковым, иначе будете иметь дело с авакорюкзаком.
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25.11.2020 17:47 Відповісти
Не помню кто из военного руководства в 2014 году сказал: " Если бы вы знали количество российских агентов в высшем руководстве ВСУ, вы бы ужаснулись." Так что стоит ли удивляться. А по законам военного времени высшая мера положена. А так дадут месяц условно или вообще отпустят.
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25.11.2020 18:07 Відповісти
о чем, мля, дальше говорить? Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 287
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25.11.2020 18:53 Відповісти
За Законом віськового часу!
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25.11.2020 19:18 Відповісти
Кроты задержали конкурента.
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25.11.2020 19:37 Відповісти
Вернуть высшую меру !
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25.11.2020 19:43 Відповісти
Депутати - зажопинці -************* мають допуск до топ таємниць України. І ніх..я. Спіймали якогось майора із мобільним телефоном і бонусними картками із супермаркета.
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25.11.2020 19:48 Відповісти
Невже не можна було вичисляти ублюдків раніше?! Того ж Сємочка, якого призначили в розвідку з родиною з рос. громадянством...
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25.11.2020 21:30 Відповісти
Шарій на мертвечукських каналах сьогодні "лічить" знов українців своїм їзиком, а де СБУ?!...
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25.11.2020 21:33 Відповісти
я этого предателя не защищаю, но командир подразделения и вдруг владеет стратегической информацией? вы чо офигели??? он кто главком или командувач вида войск или министр?
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25.11.2020 22:15 Відповісти
ну ты/вы и замахнулся!!тобой перечисленные(главком,командир и министр) если и сдаются!! то только в последнюю очередь!!а этот один из тех кого сливают тобой выше перечисленные(то есть это просто банальный ,,громоотвод") Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4088 Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 4204
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26.11.2020 00:39 Відповісти
кубик, меня на военке в политехе учили что в збройных силах есть 3 уровня : тактический, оперативный и высший стратегический. командир подразделения, этотуровень самый низший т.е. тактический. обясните мне дураку откуда товарищ командир тактического звена (взод, рота) мог знать стратегические секреты??? или журналисты врут или предатель был значительно выше тактического уровня. я именно про это? а ты про что? а кубик?
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26.11.2020 01:11 Відповісти
политехов не проходил(пришлось универом ограничиться)но кой чему тоже научили ,,я научился писать вы будь те любезны научитесь читать" (ответ был лёгким сарказмом в шутливой форме и не более) Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 1310 Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 5737

P.S.и помните что политех никому ума не дал равно как и мой универ они дают только образование.
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26.11.2020 09:59 Відповісти
знаешь кубик, я работаю именно по той специальности, которую получил в политехе - инженер связи. и очень благодарен вузу за полученное образование (когда учился очень старался и мне было учится действительно интересно). сейчас работаю в сфере мобильной связи , доволен и мной довольны. в АТО , когда через военкомат как офицера запаса меня призвали, тоже был связистом - командиром взвода связи. но это всё проза, если ты понял - я сделал акцент на военную сторону дела а не на свою политехническую инженерную освиту. и не надо меня подкалывать и стыдить. потому как не за что... не знаю чему там тебя учили в твоем универе и почему он тебе ума не дал, да и по правде говоря - не интересно мне это.....
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26.11.2020 14:46 Відповісти
с уважением к твоему образованию и рад твоим успехам(искренне)но повторюсь:высшая школа никому ума ещё не дала!!она даёт только образование(как вариант образованность но не ум!!) мой не глупый профессор всегда говорил:если человек пришел в универ тупым он таким отсюда и выйдет правда образованным.(но тупым заметь соответственно такое же происходит и с умным)а если ты делал акцент на ,,военной стороне"то не стоило приплетать образованность.я второй раз объясняю что был лёгкий сарказм и не более без какой либо цели кого либо обидеть или тем более унизить(так как у вас проблемы с этим то могу только извиниться за ваше непонимание)спасибо ответа не надо.
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26.11.2020 15:03 Відповісти
я все же объясню приплетание образования (как ты говоришь), мне это не трудно, дело не в универе и не в техническом вузе, и не в хвастовстве полученой освитой. дело в военной кафедре? она у тебя была ? если была то какой у тебя ВУС по её окончанию? это я к тому что если тебя этому на военке выучили то другие многого не знают. вот попробуй объясни просто солдату (пересичному громадянину не сталкивавшемуся с военным делом на уровне офицера пусть даже запаса) что такое тактика а что такое стратегия или оперативное искусство? вот об этом я и написал... ну не может владеть командир взвода стратегическими военными тайнами. согласен? вот такой вот сарказм.
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26.11.2020 17:49 Відповісти
в видео убила фразаточнее титры),,дбаємо про вашу безпеку СБУ"выглядит как издевательство!! Командир підрозділу Нацгвардії передавав стратегічну інформацію спецслужбам РФ, - військова контррозвідка СБУ - Цензор.НЕТ 9980
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26.11.2020 00:51 Відповісти
Славяне по своей природе -предатели...Предательство им передается с молоком матери
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26.11.2020 10:57 Відповісти
На гиляку-собаку!!!
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26.11.2020 11:00 Відповісти
а иудеи не предатели? а Анна? а англо-саксы или латиносы? а арабы?
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26.11.2020 17:53 Відповісти
 
 