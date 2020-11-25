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викуп (20) викрадення (772) прокуратура (3174) цигани (92) роми (21)

Колишній зек із подільниками збиралися викрасти харківського "циганського барона". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Зловмисники збиралися викрасти лідера ромської громади з Харкова і вимагати у його родичів 100 тис. доларів. Їх випередили силовики: вони інсценували викрадення і затримали змовників.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури, інформує Цензор.НЕТ.

"Раніше судимий 22-річний мешканець м. Бровари Київської області, діючи за попередньою змовою з іншими особами, спланував викрадення та незаконне позбавлення волі мешканця м. Харкова, який є лідером ромської громади. Для реалізації плану фігуранти залучили ще одного чоловіка, який мав викрасти та утримувати зазначену особу", - сказано в повідомленні.

24 листопада силовики інсценували викрадення. Вони зняли відео, на якому лідер ромської громади просить передати "викрадачам" 100 тис. доларів. Відео відправили замовникам викрадення, а ті переслали його синові лідера ромської громади і додали, що якщо він не заплатить - батька вб'ють або скалічать.

Також дивіться: Три жінки на Хрещатику намагалися пограбувати бізнес-експерта Еріка Наймана, а вагітна жінка не змогла відбитися: "Кого ще мають пограбувати, щоб їх посадили?" - активіст Бондар. ФОТО

"Того ж дня двох замовників викрадення затримано в порядку ст. 208 КПК України на території м Київ. Зараз вирішується питання про повідомлення ним про підозру і обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - додали в прокуратурі.

Колишній зек із подільниками збиралися викрасти харківського циганського барона 01
Колишній зек із подільниками збиралися викрасти харківського циганського барона 02
Колишній зек із подільниками збиралися викрасти харківського циганського барона 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+6
Ромы крутые пока за них не берутся серьезно. Когда им болгары в Измаиле люлей выписали и Правый сектор в Киеве, так пошли жалобы в Европейский суд по правам человека.
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25.11.2020 16:52
+4
Их сдал тот, кого привлекли к участию, это уже понятно с текста. Никаких там заслуг у силовиков нет
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25.11.2020 16:06
+4
cиловики не привлекли, а спровоцировали
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25.11.2020 16:19
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Губа не дура, аж целого цыганского барона выкрасть !🤑
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25.11.2020 16:06 Відповісти
С козырей зашли! Бывший зэк с подельниками собирались похитить харьковского "цыганского барона" - Цензор.НЕТ 8732
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25.11.2020 16:34 Відповісти
Их сдал тот, кого привлекли к участию, это уже понятно с текста. Никаких там заслуг у силовиков нет
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25.11.2020 16:06 Відповісти
cиловики не привлекли, а спровоцировали
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25.11.2020 16:19 Відповісти
заслуги есть, но сомнительные. организация и соучастие
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25.11.2020 16:21 Відповісти
А Кернеса не они выкрали?
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25.11.2020 16:25 Відповісти
С потустороннего мира как на Дону возврата нету.
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25.11.2020 17:17 Відповісти
Долго бы не прожили. Ромы найдут и за барона голову оторвут. Они знают всё и вся.
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25.11.2020 16:41 Відповісти
Ромы крутые пока за них не берутся серьезно. Когда им болгары в Измаиле люлей выписали и Правый сектор в Киеве, так пошли жалобы в Европейский суд по правам человека.
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25.11.2020 16:52 Відповісти
Как то лет двадцать назад посмотрел фильм "Короли самоубийства". Там народ украл главу местной мафии и тоже денег требовал.
Закончилось тем что он их всех заставил работать на себя,сами освободили и нашли заказчика.
Так и тут.долго бы не держали
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25.11.2020 17:38 Відповісти
Дилетанти голодні і обірвані, за харківського барона мінімум 1млн.$ треба було вимагати, мож на таку здобич і знайшлися б профі.
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25.11.2020 17:41 Відповісти
Да не цыганского барона, а лидера ромской общины. Раньше это был главарь неработающей, промышляющей продажей наркоты и мошенничеством шайки тунеядцев, а сейчас - лидер общины! Ну, чем не лорд?
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25.11.2020 18:11 Відповісти
Циганського барона - місцевого бандита та наркоторговця не шкода. Хай би випатрали, але ж він та його родина утримують мєнтів і за свої "30 срібреників" мєнти авакова матір рідну продадуть. Тут все просто - кришують циган. Ми ж всі прекрасно розуміємо що будь яка "ромська громада" це звичайна банда багатоликих (багатопаспортних) злодіїв, сутенерів, бандитів, нахабних жебраків та наркоторговців.
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25.11.2020 18:17 Відповісти
Эх, жаль "робингудов"...
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25.11.2020 18:23 Відповісти
Дожилися,вже циган крадуть.
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25.11.2020 19:50 Відповісти
"Спрячь за высоким забором цыгана, выкраду вместе с забором!" Колишній зек із подільниками збиралися викрасти харківського "циганського барона" - Цензор.НЕТ 3807
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25.11.2020 20:32 Відповісти
 
 