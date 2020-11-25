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Керівника підрозділу "Укрзалізниці" спіймали на хабарі в 100 тис. грн. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловік вимагав з бізнесменів хабаря за підключення їхніх електроустановок до мереж "УЗ". Тепер його можуть посадити на 10 років.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловіка затримали під час одержання від одного з бізнесменів хабаря в розмірі 100 тис. грн.

"Зараз перевіряється інформація про отримання зловмисниками хабарів від десятків суб'єктів господарювання, підключених до електромереж через цей підрозділ "Укрзалізниці"", - сказано в повідомленні.

Керівника підрозділу "УЗ" затримали і збираються повідомити йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Керівника підрозділу Укрзалізниці спіймали на хабарі в 100 тис. грн 01
Керівника підрозділу Укрзалізниці спіймали на хабарі в 100 тис. грн 02
Керівника підрозділу Укрзалізниці спіймали на хабарі в 100 тис. грн 03
Керівника підрозділу Укрзалізниці спіймали на хабарі в 100 тис. грн 04
Керівника підрозділу Укрзалізниці спіймали на хабарі в 100 тис. грн 05
Керівника підрозділу Укрзалізниці спіймали на хабарі в 100 тис. грн 06

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Волки пазорные совсем нюх потеряли. Повязали приличного штемпа.
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25.11.2020 16:42
+3
"Повязалі" це феня, блатний жаргон. Редакторам новин на Цензорі потрібно змінити роботу!
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25.11.2020 16:41
+3
Повязали, одели браслеты и кинули на кичу ) Ну и заголовки...
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25.11.2020 16:46
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"Повязалі" це феня, блатний жаргон. Редакторам новин на Цензорі потрібно змінити роботу!
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25.11.2020 16:41 Відповісти
Волки пазорные совсем нюх потеряли. Повязали приличного штемпа.
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25.11.2020 16:42 Відповісти
теж зауважив відразу
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25.11.2020 16:47 Відповісти
Ляшенко, предложи себя! Ты у нас "большой спец" во всех отраслях. Руководителя подразделения "Укрзализныци" повязали на взятке в 100 тыс. грн - Цензор.НЕТ 528 Хотя не уверен что "городской сумасшедший" подойдет Цензору!
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25.11.2020 16:49 Відповісти
Повязали, одели браслеты и кинули на кичу ) Ну и заголовки...
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25.11.2020 16:46 Відповісти
Пацан к успеху шёл☹☹☹
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25.11.2020 16:51 Відповісти
Хорошо, если бы посадили. Руководителя подразделения "Укрзализныци" повязали на взятке в 100 тыс. грн - Цензор.НЕТ 4752
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25.11.2020 16:52 Відповісти
Это невозможно. Не за что
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25.11.2020 18:08 Відповісти
Руководителя подразделения "Укрзализныци" повязали на взятке в 100 тыс. грн - Цензор.НЕТ 627
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25.11.2020 17:00 Відповісти
Сосунок, чиясь дитина, вихована на хабарях.Пора в Україну повертати смертну кару, бо інакше хабарництво не викорінити.
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25.11.2020 17:01 Відповісти
 
 