Керівника підрозділу "Укрзалізниці" спіймали на хабарі в 100 тис. грн. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Чоловік вимагав з бізнесменів хабаря за підключення їхніх електроустановок до мереж "УЗ". Тепер його можуть посадити на 10 років.
Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Чоловіка затримали під час одержання від одного з бізнесменів хабаря в розмірі 100 тис. грн.
"Зараз перевіряється інформація про отримання зловмисниками хабарів від десятків суб'єктів господарювання, підключених до електромереж через цей підрозділ "Укрзалізниці"", - сказано в повідомленні.
Керівника підрозділу "УЗ" затримали і збираються повідомити йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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