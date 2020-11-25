Керівника підрозділу "Укрзалізниці" спіймали на хабарі в 100 тис. грн. ФОТОрепортаж

Чоловік вимагав з бізнесменів хабаря за підключення їхніх електроустановок до мереж "УЗ". Тепер його можуть посадити на 10 років.

Про це повідомляє пресцентр СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловіка затримали під час одержання від одного з бізнесменів хабаря в розмірі 100 тис. грн.

"Зараз перевіряється інформація про отримання зловмисниками хабарів від десятків суб'єктів господарювання, підключених до електромереж через цей підрозділ "Укрзалізниці"", - сказано в повідомленні.

Керівника підрозділу "УЗ" затримали і збираються повідомити йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

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Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.











