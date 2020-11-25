Правоохоронці в Миколаєві викрили сім'ю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Миколаєві мати, дочка і зять вербували дівчат для надання сексуальних послуг. На фігурантів працювали сім повій, які приносили 10 000 гривень прибутку за день, з якого самі отримували 50 відсотків. Сутенери забезпечували підлеглих житлом і місцем для надання інтимних послуг, охороною, транспортом та іншими необхідними умовами.

Про це повідомляє ГУНП у Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.

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23 листопада слідчі слідчого управління, оперативники відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, управління карного розшуку і криміналісти в супроводі бійців роти поліції особливого призначення затримали трьох жителів м. Миколаїв, серед яких дві жінки і чоловік 26, 34 і 49 років. Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили 10 мобільних телефонів, комп'ютерну техніку, гроші, банківські та сім-картки, чорнові записи, документи, 8 скретч-карт, флеш-накопичувачі і предмети інтимного характеру.

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"Відомо, що мати з дочкою і її співмешканцем організували сімейний бізнес. Про надання платного сексуального сервісу зловмисники розміщували оголошення в мережі інтернет із фотографіями, іменами повій і вартістю їхніх послуг, а це приблизно 1300 гривень за одну годину. Для забезпечення функціонування свого бізнесу спеціально орендували квартири. Також повії могли працювати за адресами, які вказували клієнти: квартири, готелі, сауни. З отриманих коштів сутенери залишали собі 50 відсотків, а решту віддавали повіям", - повідомили в поліції.











Обов'язки між собою розділили таким чином: функцію організатора виконувала молодша жінка. Вона здійснювала контроль за повіями, забезпечувала їх житлом і місцем, де надавалися інтимні послуги, а також займалася розподілом грошових коштів і безпосередньо вербуванням дівчат. Чоловік був водієм і охоронцем повій у місцях надання платних сексуальних послуг. 49-річна місцева жителька здійснювала функцію адміністратора і приймала замовлення від клієнтів.







Всіх трьох фігурантів правоохоронці затримали в порядку статті 208 КПК України, слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинені за попередньою змовою групою осіб".

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Розслідування за вказаним кримінальним провадженням здійснюється під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області.

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