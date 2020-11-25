УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12710 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж
6 354 39
Миколаїв (1338) Нацполіція (13940) проституція (144)

Правоохоронці в Миколаєві викрили сім'ю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Миколаєві мати, дочка і зять вербували дівчат для надання сексуальних послуг. На фігурантів працювали сім повій, які приносили 10 000 гривень прибутку за день, з якого самі отримували 50 відсотків. Сутенери забезпечували підлеглих житлом і місцем для надання інтимних послуг, охороною, транспортом та іншими необхідними умовами.

Про це повідомляє ГУНП у Миколаївській області, передає Цензор.НЕТ.

23 листопада слідчі слідчого управління, оперативники відділу по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, управління карного розшуку і криміналісти в супроводі бійців роти поліції особливого призначення затримали трьох жителів м. Миколаїв, серед яких дві жінки і чоловік 26, 34 і 49 років. Під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили 10 мобільних телефонів, комп'ютерну техніку, гроші, банківські та сім-картки, чорнові записи, документи, 8 скретч-карт, флеш-накопичувачі і предмети інтимного характеру.

Також дивіться: Поліція викрила мережу борделів у Львові і Дніпрі. ФОТО

"Відомо, що мати з дочкою і її співмешканцем організували сімейний бізнес. Про надання платного сексуального сервісу зловмисники розміщували оголошення в мережі інтернет із фотографіями, іменами повій і вартістю їхніх послуг, а це приблизно 1300 гривень за одну годину. Для забезпечення функціонування свого бізнесу спеціально орендували квартири. Також повії могли працювати за адресами, які вказували клієнти: квартири, готелі, сауни. З отриманих коштів сутенери залишали собі 50 відсотків, а решту віддавали повіям", - повідомили в поліції.

Правоохоронці в Миколаєві викрили сімю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день 01
Правоохоронці в Миколаєві викрили сімю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день 02
Правоохоронці в Миколаєві викрили сімю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день 03
Правоохоронці в Миколаєві викрили сімю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день 04
Правоохоронці в Миколаєві викрили сімю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день 05

Обов'язки між собою розділили таким чином: функцію організатора виконувала молодша жінка. Вона здійснювала контроль за повіями, забезпечувала їх житлом і місцем, де надавалися інтимні послуги, а також займалася розподілом грошових коштів і безпосередньо вербуванням дівчат. Чоловік був водієм і охоронцем повій у місцях надання платних сексуальних послуг. 49-річна місцева жителька здійснювала функцію адміністратора і приймала замовлення від клієнтів.

Правоохоронці в Миколаєві викрили сімю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день 06
Правоохоронці в Миколаєві викрили сімю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день 07
Правоохоронці в Миколаєві викрили сімю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день 08

Всіх трьох фігурантів правоохоронці затримали в порядку статті 208 КПК України, слідчі повідомили їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України "Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією, вчинені за попередньою змовою групою осіб".

Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі. Розслідування за вказаним кримінальним провадженням здійснюється під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Від 1000 до 2 500 тис. за дівчину: у центрі Києва накрили кілька борделів, замаскованих під масажні салони, - поліція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+14
Мусора уже коррупцию победили, раскныли все убийства, ширка больше не продается в телеграм каналах, а мертведчуки-ахметовы уже давно сидят?
Поэтому проституция должна быть легализирована, как и порнография, и торговля канабисом. Пускай мусора занимаются более важными вещами чем бегают за телками, которые нарабатывают себе денег на жизнь.
показати весь коментар
25.11.2020 17:42
+9
Вбивають національного виробника!
показати весь коментар
25.11.2020 17:32
+5
Легалізувати треба давно, від цого, ні один закон не спасе.
А от відняти годівницю в ментів та їх конкурентів, а гроші підуть в бюджет. Ну, а хто буде бюджет дерибанити, той і ^дамках^)
показати весь коментар
25.11.2020 17:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вбивають національного виробника!
показати весь коментар
25.11.2020 17:32 Відповісти
А що вони виробляють, я вибачаюсь?
показати весь коментар
25.11.2020 17:46 Відповісти
валовый внутренний продукт, макроэкономический показатель, отражающий рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг , произведённых за год во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства
показати весь коментар
25.11.2020 18:21 Відповісти
Вполне возможно, что создают собственный контент.
показати весь коментар
25.11.2020 18:21 Відповісти
Извиняюсь, а что "выробляе" певец, или танцор? Что "выробляе" шахматист? А уж бегун на 100 метров такое "выробляе", страшно подумать, хуже пловчих по синхронному плаванию!!!
показати весь коментар
25.11.2020 20:50 Відповісти
Питайте в автора першого коменту. Я знаю що.
показати весь коментар
25.11.2020 20:56 Відповісти
Дрочишь? Перестань, между пальцами волосы вырастут.
показати весь коментар
25.11.2020 21:06 Відповісти
Мабуть, тобі видніше.)))
показати весь коментар
25.11.2020 21:09 Відповісти
Виднее, виднее, я лечу таких как ты.
показати весь коментар
26.11.2020 04:25 Відповісти
Дурнів всюди вистачає. Як і божевільних. Лікуйтеся.
показати весь коментар
26.11.2020 04:49 Відповісти
Послуги.
показати весь коментар
25.11.2020 23:54 Відповісти
Семь проституток пожаловались в профсоюз ?
показати весь коментар
25.11.2020 17:35 Відповісти
в податкову Правоохоронці в Миколаєві викрили сім'ю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день - Цензор.НЕТ 7043
показати весь коментар
25.11.2020 20:55 Відповісти
Вам не подобається законодавство- це одне. Та проституція і сутенерство в нас цим законодавством караються- це інше.
Добивайтеся змін законодавства- за це давно вже мова в суспільстві.
показати весь коментар
25.11.2020 17:45 Відповісти
Легалізувати треба давно, від цого, ні один закон не спасе.
А от відняти годівницю в ментів та їх конкурентів, а гроші підуть в бюджет. Ну, а хто буде бюджет дерибанити, той і ^дамках^)
показати весь коментар
25.11.2020 17:52 Відповісти
В Николаеве мать, дочь и зять вербовали девушек для предоставления сексуальных услуг. На фигурантов работали семь проституток, которые приносили до 10 000 гривен прибыли в день

Правоохоронці в Миколаєві викрили сім'ю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день - Цензор.НЕТ 3624

==================
Ось і казочці кінець...Казочка була про сім курочок що несли золоті яйця у вигляді банкнот.
показати весь коментар
25.11.2020 20:57 Відповісти
Курочки це робили це примусово? Якщо ні, то провина тільки в неуплаті податків.
показати весь коментар
26.11.2020 07:33 Відповісти
ФОПы? помощь Зеленского в 8 тыс.им!работу ж потеряли
показати весь коментар
25.11.2020 17:40 Відповісти
Мізерний заробіток.
показати весь коментар
25.11.2020 17:41 Відповісти
Мусора уже коррупцию победили, раскныли все убийства, ширка больше не продается в телеграм каналах, а мертведчуки-ахметовы уже давно сидят?
Поэтому проституция должна быть легализирована, как и порнография, и торговля канабисом. Пускай мусора занимаются более важными вещами чем бегают за телками, которые нарабатывают себе денег на жизнь.
показати весь коментар
25.11.2020 17:42 Відповісти
Эти попроститутки были против сутенерства?
Отож.
показати весь коментар
25.11.2020 17:43 Відповісти
Сімейний падряд
показати весь коментар
25.11.2020 17:45 Відповісти
Борьба с ветреными мельницами.
показати весь коментар
25.11.2020 17:47 Відповісти
Декримининализация проституции лишит бабла сабаковцев и прочую прокурорско-сбушную шваль!
показати весь коментар
25.11.2020 17:56 Відповісти
Це самий тяжкий злочин в Україні. Розкрадання на "великому крадівництві" 32 мільярди - мелочьовка!
показати весь коментар
25.11.2020 18:08 Відповісти
В принципе все очень честно, за суммы, меньше 150 000 в месяц нужно снять пару квартир, оплачивать постель, износ мебели, транспорт, рекламу и охрану, так и прибавочной стоимости не останется.
показати весь коментар
25.11.2020 18:12 Відповісти
пора это все б^ядство легализовать, а налоги в бюджет..., отлично ж все организовано и работники не жалуются, не бизнес, а сказка...
показати весь коментар
25.11.2020 18:12 Відповісти
Половина от 10 000 в день, минус квартира, охрана, телефон, реклама. Выходит нищеброды какие-то. Тут бы государству помочь предпринимателям, или хотя бы не мешать. Давно пора легализовать, деньги в бюджет, а мусора пусть настоящей работой займутся.
показати весь коментар
25.11.2020 18:16 Відповісти
а Вы как хотели? семья позарилась на святое, на сугубо ментовский бизнес. бабла не отстегивали, клиентов перебили, получите и распишитесь. наете сколько нелегальных обменников? уйма. тоже под ними. никто не трогает. но попробуй открой свой и без силовиков, будут люди зырить на такую же картинку как с тими проститутками.. давно надо легализовать све это но......... кто же отдаст хорошую, дойную корову?
показати весь коментар
25.11.2020 18:17 Відповісти
"сутенеры оставляли себе 50 процентов, а остальные отдавали проституткам"
Якісь дуже нормальні працедавці. Половину обороту на зарплату мало працедавців пропонують.
показати весь коментар
25.11.2020 18:20 Відповісти
если пошутить то получиться что проституток ущемляют. Вирастюк зарабативает мышцами, шахматисты головой, легкоатлеты руками и ногами. вообще, все люди зарабативают разными частями человечесского органима, .....зда что, не часть тела. долой геноцид!!!!!!!!!
показати весь коментар
25.11.2020 18:26 Відповісти
да, забыл. президент тоже торговал своим ....балом и мозгами..........
показати весь коментар
25.11.2020 18:28 Відповісти
От про мізки ви сильно помиляєтися, скоріше е. та хлє.балом)
показати весь коментар
26.11.2020 07:37 Відповісти
спрос и предложение шагают вместе...
Работа головой, руками?
Что вы!
Лишь в брутальном смысле этих слов.
Давно пора это узаконить, ибо, набрав в гугле соответствующий запрос, найдете 100500 предложений.
А мусора?
А они в доле Правоохоронці в Миколаєві викрили сім'ю сутенерів: збирали по 10 тис. грн за день - Цензор.НЕТ 26
показати весь коментар
25.11.2020 19:00 Відповісти
Ну ладно, забрали полицейские телефоны, деньги, карты и прочее.
А ЧТО ОНИ БУДУТ ДЕЛАТЬ С РАЗЛИЧНЫМИ ИНТИМНЫМИ ПРЕДМЕТАМИ??????
показати весь коментар
25.11.2020 20:40 Відповісти
Застосують на підконтрольних їм об^єктах!
показати весь коментар
26.11.2020 07:39 Відповісти
на последнем фото - звезда салуна..)))
показати весь коментар
25.11.2020 23:08 Відповісти
 
 