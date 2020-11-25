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У Києві учасники перформансу "Знищимо насильство" розбили крижаний кулак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж
25 листопада Київський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству за підтримки КМДА провів тематичний льодовий перформанс "Знищимо насильство".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У рамках заходу учасники розбили льодову скульптуру - кулак, який символізує насильство. "Головна ідея акції - донести до людей те, що подолати насильство можна тільки спільними зусиллями", - пояснили організатори.
У заході взяли участь заступниця голови КМДА Марина Хонда; представник Представництва Фонду народонаселення ООН Павло Замостьян; керівник проєкту ООН Жінки Нургуль Асілбекова, фронтмен групи "СКАЙ" Олег Собчук.
Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Топ коментарі
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Гроші треба засвоїти - зробити якийсь перфоманс та фоточки викласти у пейсбуці.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя КГГА Марина Хонда; • Павел Замостьян - представитель Представительства Фонда народонаселения ООН Павел Замостьян; руководитель проекта ООН Женщины Нургуль Асилбекова, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук . Источник: https://censor.net/ru/p3233229
дополнительного дохода, либо списания уже потраченых
денег. Одним словом -МАРАЗМ !!!
Никаких разговоров с социальными работниками и психологами, быдло не воспринимает.
А вот если отлупить такого "главу семьи" велосипедной цепью, это будет хорошим уроком.
На следующей акции будут сауны палить, под благовидным
предлогом. Не живите степи кто вас бьет!
Також цікавить насильство від п'яниць, бо вона не тверезого взяла, а "культурника" (культурно травиться), а в нього природна непереносимість до алкоголю...
Пропоную перфоманс: залити свинцем лужону металеву глотку
ну и чего они добились?