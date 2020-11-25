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У Києві учасники перформансу "Знищимо насильство" розбили крижаний кулак. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

25 листопада Київський міський Центр гендерної рівності, запобігання та протидії насильству за підтримки КМДА провів тематичний льодовий перформанс "Знищимо насильство".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 01

У рамках заходу учасники розбили льодову скульптуру - кулак, який символізує насильство. "Головна ідея акції - донести до людей те, що подолати насильство можна тільки спільними зусиллями", - пояснили організатори.

У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 02
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 03
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 04

У заході взяли участь заступниця голови КМДА Марина Хонда; представник Представництва Фонду народонаселення ООН Павло Замостьян; керівник проєкту ООН Жінки Нургуль Асілбекова, фронтмен групи "СКАЙ" Олег Собчук.

У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 05
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 06
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 07
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 08

У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 09
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 10
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 11
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 12
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 13
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 14
У Києві учасники перформансу Знищимо насильство розбили крижаний кулак 15

Фото і відео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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Топ коментарі
+15
Чим би дитя не тішилось....
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25.11.2020 17:48
+10
Угу, а хто проти ненасильства, розстріляємо.
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25.11.2020 17:53
+7
Мы люди мирные, а если ты с нами не согласен, то мы тебе голову отрежем
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25.11.2020 17:57
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Чим би дитя не тішилось....
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25.11.2020 17:48 Відповісти
Нашому поколінню цього не зрозуміти, та й кулак гарно виглядав.
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25.11.2020 18:01 Відповісти
річ не в поколіннях. Є західні контори які розподіляють гранти на "боротьбу за права жінок", "боротьбу проти насілля" та т.п.
Гроші треба засвоїти - зробити якийсь перфоманс та фоточки викласти у пейсбуці.
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25.11.2020 20:00 Відповісти
"при поддержке КГГА".
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25.11.2020 20:06 Відповісти
значит КГГА получила грант от Европы, и наняли за 5 копеек студентов "отработать".
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25.11.2020 20:09 Відповісти
На дурню гроші витратили.
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25.11.2020 20:10 Відповісти
більшість грантів від західних ідіотів витрачається на дурню.
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25.11.2020 22:53 Відповісти
А,то кулак специально сделанный...думала уже,что и эти сказились)))
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25.11.2020 17:49 Відповісти
Весь мир насилия мы разрушим до основанья, а затем...... А затем установим диктатуру ненасилия.
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25.11.2020 17:52 Відповісти
Угу, а хто проти ненасильства, розстріляємо.
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25.11.2020 17:53 Відповісти
Мы люди мирные, а если ты с нами не согласен, то мы тебе голову отрежем
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25.11.2020 17:57 Відповісти
А присутня на заході поліція штрафи виписала учасницям та учасникам, які були без масок? Персони перелічені...
В мероприятии приняли участие заместитель председателя КГГА Марина Хонда; • Павел Замостьян - представитель Представительства Фонда народонаселения ООН Павел Замостьян; руководитель проекта ООН Женщины Нургуль Асилбекова, фронтмен группы "СКАЙ" Олег Собчук . Источник: https://censor.net/ru/p3233229
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25.11.2020 17:53 Відповісти
Знакомая психотерапет делилась как то, что у нас в Украине огромное количество женщин с мазохисткими установками, что и немудренно в православной стране.. Нормальную женщину не надо защищать от домашнего насилия она его просто не допустит.
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25.11.2020 17:53 Відповісти
"Знищимо насиллям насильство"! В Киеве участники перформанса "Уничтожим насилие" разбили ледяной кулак - Цензор.НЕТ 6617 В Киеве участники перформанса "Уничтожим насилие" разбили ледяной кулак - Цензор.НЕТ 8913
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25.11.2020 17:55 Відповісти
эти акции явный пример самовыпячивания и поиска
дополнительного дохода, либо списания уже потраченых
денег. Одним словом -МАРАЗМ !!!
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25.11.2020 17:55 Відповісти
Для быдлоты, считающей что избивать свою жену - в порядке вещей, это не довод.
Никаких разговоров с социальными работниками и психологами, быдло не воспринимает.
А вот если отлупить такого "главу семьи" велосипедной цепью, это будет хорошим уроком.
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25.11.2020 17:56 Відповісти
Битися велосипедним ціпком треба вміти- бо можна і себе покалічити.
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25.11.2020 18:03 Відповісти
Это касается любого оружия.
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25.11.2020 18:07 Відповісти
Погоджуся. Та велосипедний ціпок все ж не є зброєю та функціонально має недоліки як зброя.
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25.11.2020 18:12 Відповісти
У него есть одно несомненное достоинство: в отличии от всяких там кастетов, дубинок, нунчак и тд, велосипедную цепь ни один эксперт-криминалист не назовет холодным оружием.
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25.11.2020 18:16 Відповісти
Це да. Як і мої руки.
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25.11.2020 18:52 Відповісти
Шиза.
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25.11.2020 17:59 Відповісти
Грант від европейських маніхеїв, а не шиза.
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25.11.2020 18:51 Відповісти
Потом ребята планируют "Остановим изнасилования!" в ходе акции спилят деревянную елду.
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25.11.2020 18:07 Відповісти
Насилля все одно буде.Щоб зменшити домашнє насилля,потрібно знаходити собі нормальну людину.А якщо брати не тільки домашнє насилля.а й взагалі.то тут ще важче боротися.Тому що на телебаченні і в інтернеті.йде пропаганда його.Ми з дитинства дітей вчимо до вбивства.
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25.11.2020 18:18 Відповісти
так само йде пробаганда усілякого блеатства, яке точно не скріплює сім'ї
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26.11.2020 06:03 Відповісти
Не ,ну взяли и разбили творение художника.
На следующей акции будут сауны палить, под благовидным
предлогом. Не живите степи кто вас бьет!
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25.11.2020 18:22 Відповісти
беззаботні будні маргіналів.
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25.11.2020 18:30 Відповісти
Боротьба проти насильства буде такою, що каменя на камені не залишиться.
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25.11.2020 18:50 Відповісти
Панове, в кого є статистика щодо причин насильства? Цікавить насильство від Ору - пиляння. Кажуть допомагає полоскання роту ромашкою, коли чоловік приходить...
Також цікавить насильство від п'яниць, бо вона не тверезого взяла, а "культурника" (культурно травиться), а в нього природна непереносимість до алкоголю...

Пропоную перфоманс: залити свинцем лужону металеву глотку
У Києві учасники перформансу "Знищимо насильство" розбили крижаний кулак - Цензор.НЕТ 5007
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25.11.2020 19:52 Відповісти
Оце і є справжні грантоїди.
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25.11.2020 20:01 Відповісти
Чомусь я не бачив цих борців за гендерні права, наприклад на так званних "конкурсах краси" , які фактично є пошук дівок для ринку дорогих путан на замовлення грошовитих і зайнятих олігархів. Такі акції їм не проплачують чомусь соросята, і чомусь, ці жіночі організації тримають язик в дупі як, до речі і профспілки, і цей маразм колись відбувався у різних державних структурах , не називаючі речі своїм іменем. Тобто, країна патологічно хвора на олігофренію. Для боротьби з бандитизмом і насильством потрібно піднімати економіку і індустрію, відбирати нормальних службовців і управліннців, дозволти мати зброю громадянам як її мають в США, а не ходити з молотками по паркам з льодяними перфоменсами.
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25.11.2020 20:57 Відповісти
символизм и культы карго - это на всё что способна Украина.30 лет нищеты и снова пустая казна.
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25.11.2020 21:21 Відповісти
Я так розумію, що це жіночий кулак, бо в ньому якась зброя. Це жіноча тактика, використовувати підручні засоби як то пательня чи скалка. Чоловіки використовують голі кулаки, і це зрозуміло, бо вони сильніші. Але про що ж я, згідно ******** догматам жінки щонайменше не слабкіше за чоловіків.
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26.11.2020 06:07 Відповісти
фестиваль дыбилов для дыбилов на грантовык деньги ..
ну и чего они добились?
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26.11.2020 13:20 Відповісти
а потім ********** перехожих?
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26.11.2020 14:42 Відповісти
с каким удовольствием и профессионализмом куярят мусора ...фото № 15...
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26.11.2020 15:44 Відповісти
 
 