Група шахраїв купила базу особистих даних і взяла кредитів на інших людей на 400 тисяч гривень, - поліція Чернігівщини. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події
Співробітники Чернігівського відділу протидії кіберзлочинності, Управління карного розшуку та Слідчого Управління ГУНП в Чернігівської області 25 листопада провели 12 обшуків в оселях ніжинців, що причетні до оформлення близько 500 кредитів шахрайським шляхом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області, під час досудового розслідування встановлено, що група мешканців Ніжина "займалася заволодінням чужим майном шляхом обману".
Зловмисники віком 20-30 років, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи базами даних паспортів громадян України та ідентифікаційними номерами. За допомогою цих документів шахраї без відома їх власників оформлювали кредити в Інтернеті. Отримані кошти вони переводили на свої банківські рахунки та знімали готівкою у банкоматах Ніжина. 25 листопада поліцейські Чернігівщини із залученням роти поліції особливого призначення провели обшуки за місцями проживання фігурантів кримінального провадження. Поліція вилучила чорнові записи з анкетними даними громадян, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки тощо", - говориться в повідомленні.
Зазначається, що тривають "невідкладні слідчі дії спрямовані на збирання доказів протиправної діяльності шахрайської групи".
Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.
Будь ласка, зачекайте...
Тому що ті хто отримує маржу з кредитів, сидять на всіх рівнях влади починаючи з баби Йулі і спікера Разумкова, які займаються здирництвом за допомогою ломбардів.
Да, б***, завладели. Ищите кто ее им продал. Завладели они...
Як можна таке дозволяти в інтернеті?
господа, ну, это же продолжается уже десятилетия!
Значит, выгодно гомосекам при власти, при чем всем
Если человек берет холодильник в кредит через банк то это не значит что банк заплатил магазину полную стоимость товара а с клиента потом вернёт потраченное с процентами за услугу. Банк только ОБЕЩАЕТ выплачивать магазину то что я буду регулярно вносить в кассу банка в погашение задолженности и попутно снимает ещё и проценты в свою пользу. Если я перестану платить по кредиту то проблемы возникнут не у банка а у магазина, магазин недополучит деньги, а вот банк останется с прибылью в любом случае.
А если я буду исправно платить кредит то и магазин будет исправно получать деньги, в то же время банк получить свои проценты.
І взагалі всі шарашки в Україні належать тим, за кого з таким задоволенням голосують на виборах.
Зараз вони тобі "розрулять".
где там баба Юля? та даже и была бы,7 ломбардов на всю Украину пздц как вас ободрала!а Бениного болта у себя в жопе не замечаешь.
А те що за мою дупу турбуєшся, щиро вдячний! От тільки не знаю, як ти через мої штани зміг так непомітно прошмигнути, що ще й встиг роздивитись що болт саме Бенин...
Ну да, все збігається, у Бені на виборах було дві ставки Зе і Вона, і захищать бабу Йулю може тільки Бенін болт!
"баба Йуля" це Юлія Мендель- пресс секретарка Зеленського?
- які ломбарди належать Разумкову?
-Дешева готівка" -то система ломбардів?
- Яким борм ломбарди до інтернет кредитів готівкою?
73% проголосували за " слуг народу" - то слугам належать всі шарашки?
Невіглас змішав купу окремих слів не по темі ,полив ненавистю і написав " обурений" піст - проти кого? Заради чого?
Паспорт и код это только идентификаторы личности того, кто явился в фин учреждение, но не являются заменителем самого человека.
Отдел кадров любого завода с тысячей сотрудников имеет доступ к любым ксерокопиям любых паспортов.
Личные данные человека есть во многих банках, в полиции, в паспортном столе, в собесе, в избиркоме, в автошколе и на всех работах где он работал, на него можно взять кредит на триллион! баксов.