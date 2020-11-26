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кредит (590) шахрайство (672) Правоохоронні органи (2660) Чернігівщина (1313)

Група шахраїв купила базу особистих даних і взяла кредитів на інших людей на 400 тисяч гривень, - поліція Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Співробітники Чернігівського відділу протидії кіберзлочинності, Управління карного розшуку та Слідчого Управління ГУНП в Чернігівської області 25 листопада провели 12 обшуків в оселях ніжинців, що причетні до оформлення близько 500 кредитів шахрайським шляхом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області, під час досудового розслідування встановлено, що група мешканців Ніжина "займалася заволодінням чужим майном шляхом обману".

Зловмисники віком 20-30 років, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи базами даних паспортів громадян України та ідентифікаційними номерами. За допомогою цих документів шахраї без відома їх власників оформлювали кредити в Інтернеті. Отримані кошти вони переводили на свої банківські рахунки та знімали готівкою у банкоматах Ніжина. 25 листопада поліцейські Чернігівщини із залученням роти поліції особливого призначення провели обшуки за місцями проживання фігурантів кримінального провадження. Поліція вилучила чорнові записи з анкетними даними громадян, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки тощо", - говориться в повідомленні.

Дивіться також: Шахрайка продала в Instagram неіснуюче взуття на 400 тис. грн, - кіберполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Зазначається, що тривають "невідкладні слідчі дії спрямовані на збирання доказів протиправної діяльності шахрайської групи".

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Група шахраїв купила базу особистих даних і взяла кредитів на інших людей на 400 тисяч гривень, - поліція Чернігівщини 01
Група шахраїв купила базу особистих даних і взяла кредитів на інших людей на 400 тисяч гривень, - поліція Чернігівщини 02
Група шахраїв купила базу особистих даних і взяла кредитів на інших людей на 400 тисяч гривень, - поліція Чернігівщини 03
Група шахраїв купила базу особистих даних і взяла кредитів на інших людей на 400 тисяч гривень, - поліція Чернігівщини 04
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Топ коментарі
+20
Ищите в банке сообщников вплоть до руководства филиалов...
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25.11.2020 18:12
+18
"используя электронно-вычислительную технику, завладели базами данных паспортов граждан Украины и идентификационными номерами"

Да, б***, завладели. Ищите кто ее им продал. Завладели они...
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25.11.2020 18:17
+14
Еще раз вы представляете какой цирк начнется с 1 января когда уберут банковскую тайну.
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25.11.2020 18:01
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Подвесить за яйца на центральной площади города, чтоб другим неповадно было!
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25.11.2020 18:01 Відповісти
Еще раз вы представляете какой цирк начнется с 1 января когда уберут банковскую тайну.
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25.11.2020 18:01 Відповісти
нехай курять пісю швидкокредитники, що видають кредити по жаб'ячих папірцях, або по інтернету
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25.11.2020 18:05 Відповісти
в этом вся суть нашего народа
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25.11.2020 18:08 Відповісти
Опять Заголовок Не Совпадает С Содержанием самой статьи....
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25.11.2020 18:11 Відповісти
Ищите в банке сообщников вплоть до руководства филиалов...
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25.11.2020 18:12 Відповісти
если тупо можно через нет взять бабло имея лишь паспорт и идентификационный - это кажется фейл, и руководство филиалов вряд ли тут при чем.
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26.11.2020 02:24 Відповісти
вот вам и держава в смартфоне..
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25.11.2020 18:14 Відповісти
все виходить з під контролю.держава не може захистити реєстри тому заборонить видачу кредитів через інтернет.
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25.11.2020 18:16 Відповісти
Держава, нічого не заборонить!
Тому що ті хто отримує маржу з кредитів, сидять на всіх рівнях влади починаючи з баби Йулі і спікера Разумкова, які займаються здирництвом за допомогою ломбардів. Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины - Цензор.НЕТ 6692
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25.11.2020 21:00 Відповісти
Хто така "баба Йуля" при владі? Пресс-секретутка Зеленського Юлія Мендель? Вона головна, хто отримує маржу з кредитів, бо пишеш: " починаючи з баби Йулі і спікера Разумкова", Докази маєш? Чи то бла-бла наклеп?
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26.11.2020 09:46 Відповісти
"используя электронно-вычислительную технику, завладели базами данных паспортов граждан Украины и идентификационными номерами"

Да, б***, завладели. Ищите кто ее им продал. Завладели они...
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25.11.2020 18:17 Відповісти
Ключевое - " оформляли кредиты в интернете..."
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25.11.2020 18:19 Відповісти
С помощью этих документов мошенники без ведома их владельцев оформляли кредиты в Интернете.Источник: https://censor.net/ru/p3233235

Як можна таке дозволяти в інтернеті?
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25.11.2020 18:24 Відповісти
Культурные люди, покупают через TOR левые банковские карточки, а выводят бабло покупая криптовалюту...
Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины - Цензор.НЕТ 1864
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25.11.2020 18:25 Відповісти
пользуйтесь Дія
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25.11.2020 18:27 Відповісти
УМЕР МАРАДОНА!
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25.11.2020 18:40 Відповісти
Пилип вискочив з конопель...
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25.11.2020 21:02 Відповісти
Переведи.
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25.11.2020 22:21 Відповісти
Каким боком смерть Марадонны относится к к теме мошенников!?
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26.11.2020 08:55 Відповісти
Божья рука. Фарштейн?
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26.11.2020 09:04 Відповісти
Ага, так это Божья рука, сперва опубликовала на Цензоре, а потом ты в своем комментарии... Група шахраїв купила базу особистих даних і взяла кредитів на інших людей на 400 тисяч гривень, - поліція Чернігівщини - Цензор.НЕТ 1638
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26.11.2020 09:37 Відповісти
Во-первых видно,что ты не в курсе "божьей руке" Марадоны,которое было чистой воды мошенничеством. Во-вторых,посмотри времена комментариев.
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26.11.2020 10:32 Відповісти
Им бы, падлюкам, с таким умением не счета честных украинцев бомбить, а нырнуть в путлеровское "Озеро"! Вон где Клондайк!
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25.11.2020 18:57 Відповісти
я вот одного не понимаю - бл..я, неужели нельзя эту хэйню с кредитами раз и навсегда разрулить?!
господа, ну, это же продолжается уже десятилетия!
Значит, выгодно гомосекам при власти, при чем всем Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины - Цензор.НЕТ 2929
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25.11.2020 18:57 Відповісти
Банковские структуры являются на 100% мошенническими по своей сути. В основании логики банка лежит обман.

Если человек берет холодильник в кредит через банк то это не значит что банк заплатил магазину полную стоимость товара а с клиента потом вернёт потраченное с процентами за услугу. Банк только ОБЕЩАЕТ выплачивать магазину то что я буду регулярно вносить в кассу банка в погашение задолженности и попутно снимает ещё и проценты в свою пользу. Если я перестану платить по кредиту то проблемы возникнут не у банка а у магазина, магазин недополучит деньги, а вот банк останется с прибылью в любом случае.
А если я буду исправно платить кредит то и магазин будет исправно получать деньги, в то же время банк получить свои проценты.
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25.11.2020 20:37 Відповісти
Не верно.магазин получает свои бабки в полном объеме при оформлении кредита.у магазина не возникают никаких проблем при невыплате кредита.в противном случае вам бы звонили коллекторы не из банка,а из магазина.магазины не имеют лицензии на потребительские кредиты.
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26.11.2020 11:14 Відповісти
Вы не верно представляете работу банка.
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26.11.2020 11:34 Відповісти
Разумков, баба Йуля займаються здирництвом за допомогою ломбардів, бабо-Йуліна мережа так і називається "Дешева готівка"...
І взагалі всі шарашки в Україні належать тим, за кого з таким задоволенням голосують на виборах.
Зараз вони тобі "розрулять". Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины - Цензор.НЕТ 8059
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25.11.2020 21:07 Відповісти
"Дешева готівка" - "Готова дешовка" Группа мошенников купила базу личных данных и взяла кредитов на других людей на 400 тысяч гривен, - полиция Черниговщины - Цензор.НЕТ 8476
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25.11.2020 21:27 Відповісти
https://opendatabot.ua/c/38716135

где там баба Юля? та даже и была бы,7 ломбардов на всю Украину пздц как вас ободрала!а Бениного болта у себя в жопе не замечаешь.
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25.11.2020 23:30 Відповісти
Та Баба Йуля, взагалі собі на життя важкою працею заробляє, землероб, фермерством займається, 20 років як розводить унікальну породу українських козлів... Навіть єйний благовірний до сімейної справи підключився, в Чехії пиво "Козел" гонить...
А те що за мою дупу турбуєшся, щиро вдячний! От тільки не знаю, як ти через мої штани зміг так непомітно прошмигнути, що ще й встиг роздивитись що болт саме Бенин... Група шахраїв купила базу особистих даних і взяла кредитів на інших людей на 400 тисяч гривень, - поліція Чернігівщини - Цензор.НЕТ 2231
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26.11.2020 09:05 Відповісти
Наличие болта в жопе значит ты не отрицаешь?уже хорошо.возможно болт не Бенин,а Ахметки что сути не меняет.эти два штемпа имеют всю Украину,а вы все о Юльке вспоминаете.как же вам баранам мозг промыли Янык с Кузьминым."юляварофка" без единого доказательства,но вам пох.признайся уже,в 2010 за Яныка голосовал?Чи проти всих,что означает за того же Овоща?
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26.11.2020 11:07 Відповісти
Тфу-ти ну-ти, так це ті в ролі Беніного болта по дупах шариш! Так би і сказав зразу. а то шифруєшся...
Ну да, все збігається, у Бені на виборах було дві ставки Зе і Вона, і захищать бабу Йулю може тільки Бенін болт!
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26.11.2020 11:44 Відповісти
Ты баран тупорылый не спрыгивай,я тебя не за эти выборы спрашивал.за Яныка голосовал козлина?голосовал.47% вменяемых украинцев голосовали за Юлю и все они были бениными болтами?ну ты и тупой.твоя судьба с болтом в дупе жить.
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26.11.2020 20:24 Відповісти
Ще раз питаю-
"баба Йуля" це Юлія Мендель- пресс секретарка Зеленського?
- які ломбарди належать Разумкову?
-Дешева готівка" -то система ломбардів?
- Яким борм ломбарди до інтернет кредитів готівкою?
73% проголосували за " слуг народу" - то слугам належать всі шарашки?

Невіглас змішав купу окремих слів не по темі ,полив ненавистю і написав " обурений" піст - проти кого? Заради чого?
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26.11.2020 10:00 Відповісти
В Украине вообще не существует какой либо защиты в плане каких либо баз данных,все уходит в сеть без каких либо препятствий,ничего удивительного в таких новостях нет.
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25.11.2020 19:01 Відповісти
А я думаю, что кроме мошенников нужно наказывать и таких кредиторов. Что это за раздача бабла без присутствия человека лично со своим паспортом и кодом? Что за херня?
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25.11.2020 19:06 Відповісти
дижитализация
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25.11.2020 19:09 Відповісти
Пысы: может даже они в сговоре, одна шайка по выбиванию денег с людей по липовым кредитам.
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25.11.2020 19:09 Відповісти
Ольга, Вы совершенно правы.
Паспорт и код это только идентификаторы личности того, кто явился в фин учреждение, но не являются заменителем самого человека.
Отдел кадров любого завода с тысячей сотрудников имеет доступ к любым ксерокопиям любых паспортов.
Личные данные человека есть во многих банках, в полиции, в паспортном столе, в собесе, в избиркоме, в автошколе и на всех работах где он работал, на него можно взять кредит на триллион! баксов.
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25.11.2020 20:29 Відповісти
Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал.
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25.11.2020 19:12 Відповісти
МОШЕННИКИ ЭТО ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫДАЮЩИЕ КРЕДИТЫ БЕЗ ЛИЧНОГО ПРИСУТСТВИЯ КЛИЕНТА!
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25.11.2020 20:23 Відповісти
ВИДАЧІ КРЕДИТУ БЕЗ ФІЗИЧНОЇ ПРИСУТНОСТІ ОСОБИ НЕДОПУСТИМІ І ПОВИННІ БУТИ ПІДСУДНИМИ
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25.11.2020 21:42 Відповісти
Країна злодіїв та шахраїв. Коли цей бєспрєдєл вже скінчиться?
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26.11.2020 02:45 Відповісти
 
 