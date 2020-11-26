Група шахраїв купила базу особистих даних і взяла кредитів на інших людей на 400 тисяч гривень, - поліція Чернігівщини. ФОТОрепортаж

Співробітники Чернігівського відділу протидії кіберзлочинності, Управління карного розшуку та Слідчого Управління ГУНП в Чернігівської області 25 листопада провели 12 обшуків в оселях ніжинців, що причетні до оформлення близько 500 кредитів шахрайським шляхом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сектор комунікації поліції Чернігівської області, під час досудового розслідування встановлено, що група мешканців Ніжина "займалася заволодінням чужим майном шляхом обману".

Зловмисники віком 20-30 років, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділи базами даних паспортів громадян України та ідентифікаційними номерами. За допомогою цих документів шахраї без відома їх власників оформлювали кредити в Інтернеті. Отримані кошти вони переводили на свої банківські рахунки та знімали готівкою у банкоматах Ніжина. 25 листопада поліцейські Чернігівщини із залученням роти поліції особливого призначення провели обшуки за місцями проживання фігурантів кримінального провадження. Поліція вилучила чорнові записи з анкетними даними громадян, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, сім-картки тощо", - говориться в повідомленні.

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Зазначається, що тривають "невідкладні слідчі дії спрямовані на збирання доказів протиправної діяльності шахрайської групи".

Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.







