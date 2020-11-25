УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12601 відвідувач онлайн
Новини Фото ПодіїФоторепортаж Агресія Росії проти України Силовики
2 133 6
боєприпаси (1705) зброя (5763) Правоохоронні органи (2660) Донецька область (5712) сховок (121)

Схованку з гранатометами і боєприпасами виявлено на Донеччині, - прокуратура. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Добропільському районі Донецької області виявлено схрон боєприпасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Донецької області.

Схованку з гранатометами і боєприпасами виявлено на Донеччині, - прокуратура 01

24 листопада в чергову частину Добропільського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення на узбіччі ґрунтової дороги поблизу м. Білицьке схованки з боєприпасами.

Схованку з гранатометами і боєприпасами виявлено на Донеччині, - прокуратура 02

Під час огляду місця події, на відстані близько півтора кілометри від населеного пункту, виявлено засипані землею 6 мішків, у яких були боєприпаси, а саме: 2 гранатомети РПГ-22, 1 гранатомет РПГ-18, 1 гранатомет РПГ-7, 7 гранат типу Ф-1, 1 граната типу РГО, по 2 запали УДЗ і УЗРГМ-2, по 8 пострілів ПГ-7 і ПГ-7пл, 3240 патронів до автоматичної зброї калібру 5.45 мм і кулеметна стрічка з 460 патронами калібру 7.62 мм.

Читайте також: Гранатомети, рушниці, гранати і тисячі набоїв: поліцейські виявили схованку з боєприпасами на Одещині. ФОТОрепортаж

Схованку з гранатометами і боєприпасами виявлено на Донеччині, - прокуратура 03

Розпочато досудове розслідування за фактом незаконного поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ч.1 ст. 263 КК України).
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Интересно, я вчем заключается досудебное расследование? в констатации факта находки схрона? или естьвозможность найти закладчиков?
показати весь коментар
25.11.2020 18:38 Відповісти
Обратите внимание, при "случайном обнаружении" таких схронов, очень редко находятся счастливые обладатели таковых. То есть наши "правоохранители" могут бесконечное количество раз делать такие закладки и их "успешно обнаруживать", при этом зарплата капает, звёздочки падают в стаканчики с водочкой, премии и золотые парашюты при увольнении присутствуют. Жизнь прекрасна-хороша
показати весь коментар
25.11.2020 19:06 Відповісти
Эх... Это ж сколько автобусов с титушнёй можно было поджарить... Тайник с гранатометами и боеприпасами обнаружен на Донетчине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7045
показати весь коментар
25.11.2020 19:24 Відповісти
Серійні нлмери ті ж самі, що й на попередніх рпг зі схронів?))
показати весь коментар
25.11.2020 19:48 Відповісти
положите на место , не ваше
не трогайте
показати весь коментар
25.11.2020 22:58 Відповісти
..нну так себе= на полчаса противотанково-стрелкового...
показати весь коментар
25.11.2020 23:25 Відповісти
 
 