У Дніпрі чиновник Самарської райради упіймався на хабарі 50 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

У Дніпрі під час одержання хабаря затримано в.о. керівника одного з відділів Самарської районної ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновник вимагав від підприємця 50 тис. грн за видачу дозвільних документів на розміщення на території району торгових павільйонів і майданчиків.

Сьогодні, 25 листопада, правоохоронці затримали зловмисника під час одержання першої частини хабаря - 15 тис. гривень.

Вирішується питання про повідомлення чиновникові підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Хабарнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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