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У Дніпрі чиновник Самарської райради упіймався на хабарі 50 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Дніпрі чиновник Самарської райради упіймався на хабарі 50 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

У Дніпрі під час одержання хабаря затримано в.о. керівника одного з відділів Самарської районної ради.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Чиновник вимагав від підприємця 50 тис. грн за видачу дозвільних документів на розміщення на території району торгових павільйонів і майданчиків.

Сьогодні, 25 листопада, правоохоронці затримали зловмисника під час одержання першої частини хабаря - 15 тис. гривень.

У Дніпрі чиновник Самарської райради упіймався на хабарі 50 тис. грн, - Нацполіція 01

Вирішується питання про повідомлення чиновникові підозри за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Хабарнику загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років.

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таки да, без вышки в этой стране никак
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25.11.2020 19:18 Відповісти
С конфискацией до седьмого колена...
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25.11.2020 20:28 Відповісти
А иначе такое, будет продолжаться вечно.
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25.11.2020 21:17 Відповісти
 
 