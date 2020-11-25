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Новини Фото Політика УкраїниЗа кордоном
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Абхазія (94) Азербайджан (607) Грузія (1419) миротворці (615) Молдова (1296) Придністров'я (370) Росія (47279) Південна Осетія (60)

За майже 30 років Росія ввела миротворців у регіони трьох країн на пострадянському просторі, контингенти досі там. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

25 листопада в Росії відзначають День військового миротворця. Його встановили наказом президента РФ у 2016 році. Дату обрали невипадково - 25 листопада 1973 року радянські солдати офіційно виступили в складі миротворчих сил на Близькому Сході.

Після перемир'я, підписаного за посередництва Росії між Вірменією і Азербайджаном 9 листопада, Москва направила своїх військових для контролю за дотриманням миру, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії. Це не вперше, коли російські миротворці розміщуються на пострадянському просторі, найчастіше з дуже різними результатами. У 1992 році російських військових залучили до складу багатонаціональних сил з підтримки миру в регіонах Грузії (Південна Осетія) і Молдови (Придністров'я), після спеціальних домовленостей сторін про припинення бойових дій. У 1994 році вони приєдналися до інших миротворчих сил в Абхазії, ще одному регіоні Грузії, щоб зупинити бойові дії і запобігти етнічним чисткам. Російські військові, станом на 2020 рік, досі дислокуються у всіх цих регіонах.

За майже 30 років Росія ввела миротворців у регіони трьох країн на пострадянському просторі, контингенти досі там 01

Учасник російських миротворчих сил стоїть поруч із танком недалеко від кордону з Вірменією після підписання угоди про припинення збройного протистояння між Азербайджаном і вірменами в Нагірному Карабасі. Понад 400 російських військовослужбовців із запланованих двох тисяч вже прибули на місце 11 листопада в рамках п'ятирічної миротворчої місії.

За майже 30 років Росія ввела миротворців у регіони трьох країн на пострадянському просторі, контингенти досі там 02

Військова техніка поруч із літаком під час того, як російські миротворці прибувають в аеропорт під Єреваном 11 листопада.

За майже 30 років Росія ввела миротворців у регіони трьох країн на пострадянському просторі, контингенти досі там 03

Оголошення про припинення вогню викликало святкування в Азербайджані, а у Вірменії - гнівні протести, демонстранти штурмували урядові будівлі і парламент.

Перемир'я було підписано після того, як азербайджанські сили досягли значних успіхів на полі бою, включно з наближенням до головного міста Нагірного Карабаху Степанакерта після взяття сусіднього стратегічного міста Шуші (Шуша азербайджанською мовою).

За майже 30 років Росія ввела миротворців у регіони трьох країн на пострадянському просторі, контингенти досі там 04

У червні 1992 року президенти Росії Борис Єльцин (праворуч) і Грузії Едуард Шеварднадзе (зліва) зустрілися в Сочі і підписали угоду, яка поклала кінець спорадичним бойовим діям у Південній Осетії, внаслідок яких за попередні кілька років загинуло до тисячі осіб. Були створені тристоронні спільні миротворчі сили в складі 500 миротворців із Росії, Грузії і Північної Осетії, а також комісія, яка спостерігала за ними.

За майже 30 років Росія ввела миротворців у регіони трьох країн на пострадянському просторі, контингенти досі там 05

Російські миротворці охороняють контрольно-пропускний пункт у Південній Осетії.

Мир тримався до 2004 року, коли до влади в Грузії прийшов Міхеіл Саакашвілі. Між бажанням знищити транскордонну контрабанду і з прихованою невдалою спробою відвоювати регіон силою, напруженість зростала, а комісія з підтримки миру зовсім не збиралася, оскільки кожна із сторін висловлювала свої застереження.

За майже 30 років Росія ввела миротворців у регіони трьох країн на пострадянському просторі, контингенти досі там 06

Російські танки рухаються через Цхінвалі в серпні 2008 року. Тоді озброєні підрозділи в Південній Осетії почали обстріл грузинських сіл, а грузинські війська завдали удару у відповідь. Кожна зі сторін звинуватила іншу в ініціюванні насильства. 7 серпня Грузія ввела війська і намагалася відновити контроль над Південною Осетією. Однак Москва вдалася до військової операції, використовуючи велику кількість танків і військ, змогла відкинути грузинські війська назад і окупувала низку населених пунктів. Це тривало до припинення вогню 12 серпня.

За майже 30 років Росія ввела миротворців у регіони трьох країн на пострадянському просторі, контингенти досі там 07

Російський миротворець охороняє блокпост на річці Інгурі в Абхазії, 14 серпня 2008 року.

В іншому регіоні Грузії, Абхазії, з 1994 року російські миротворці дислокувалися разом із неозброєними спостерігачами ООН, щоб зупинити військові зіткнення і етнічні чистки, що почалися в 1992 році. Ці російські сили час від часу воювали з місцевими грузинськими бойовиками, а також із бойовиками з сусіднього Північного Кавказу. Коли в серпні 2008 року в Південній Осетії почалися бойові дії, російські та абхазькі війська атакували грузинські підрозділи в Кодорському міжгір'ї, а потім вторглися в Грузію.

За майже 30 років Росія ввела миротворців у регіони трьох країн на пострадянському просторі, контингенти досі там 08

Президент Росії Дмитро Медведєв (у центрі) тисне руку лідерам Південної Осетії та Абхазії Едуарду Кокойти (праворуч) і Сергію Багапшу (зліва) в Москві у вересні 2008 року.

26 серпня 2008 року Росія визнала два регіони "незалежними державами". Росія зберегла війська в обох регіонах, які були визнані "незалежними" лише кількома іншими країнами, включно з Сирією в 2018 році.

За майже 30 років Росія ввела миротворців у регіони трьох країн на пострадянському просторі, контингенти досі там 09

Колона російської бронетехніки рухається через село Рухи, Грузія, на шляху до Абхазії в жовтні 2008 року.

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Після визнання Абхазії і Південної Осетії "незалежними" Росія побудувала низку військових баз у двох регіонах, а також захищає їх кордони та надає фінансову підтримку обом регіонам. Абхазія і Південна Осетія фактично стали залежними від Росії

За майже 30 років Росія ввела миротворців у регіони трьох країн на пострадянському просторі, контингенти досі там 10

Російські військові охороняють контрольно-пропускний пункт у Придністров'ї, регіоні Молдови, січень 2012 року.

Сили, до складу яких увійшли військові з Молдови, Росії та невизнаного Придністров'я, були створені після перемир'я в 1992 році, щоб зупинити бойові дії між молдавськими силами і силами Придністров'я за підтримки "козаків" і російських військ, дислокованих в анклаві. Відтоді мир зберігається, але проголошена Придністров'ям "незалежність" не визнається в жодній країні. Росія відхилила неодноразові вимоги молдавського уряду сприяти заміщенню російських військ міжнародно визнаними миротворцями і зберігає сильний вплив у Молдові загалом.
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Топ коментарі
+25
Как говорится-"освободители" забыли освободить освобождённые страны от себя.
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25.11.2020 19:36
+17
От этих "миротворцев" можно ждать всё, что угодно, только не мира.
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25.11.2020 19:36
+13
Миротворцы и Рашка - это слова антиподы, говорится одно, а делается всё наоборот. "Застолбить позиции" и создавать проблемы "своему мягкому подбрюшью" - цели данных клоунов
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25.11.2020 19:36
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Миротворцы и Рашка - это слова антиподы, говорится одно, а делается всё наоборот. "Застолбить позиции" и создавать проблемы "своему мягкому подбрюшью" - цели данных клоунов
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25.11.2020 19:36 Відповісти
***
кровью захлебнется тот кто усомнится в нашем миролюбии
ибо милосердие наше беспощадно
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25.11.2020 19:45 Відповісти
За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там - Цензор.НЕТ 1194
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25.11.2020 19:55 Відповісти
миропритворцы
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25.11.2020 22:55 Відповісти
Как говорится-"освободители" забыли освободить освобождённые страны от себя.
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25.11.2020 19:36 Відповісти
Як за часи СРСР ,вселякі ГСВГ,СГВ,ЦГВ,ЮГВ,Кубата т.п. !!!)))
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25.11.2020 19:42 Відповісти
День окупанта За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там - Цензор.НЕТ 489
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25.11.2020 19:36 Відповісти
От этих "миротворцев" можно ждать всё, что угодно, только не мира.
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25.11.2020 19:36 Відповісти
На фото с Ельциным и Шеварднадзе чувак в очках что-то уже тогда подозревал)
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25.11.2020 19:39 Відповісти
Це Т-1000 За майже 30 років Росія ввела миротворців у регіони трьох країн на пострадянському просторі, контингенти досі там - Цензор.НЕТ 5954
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25.11.2020 20:47 Відповісти
Рашка має бути знищена як держава!
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25.11.2020 19:39 Відповісти
і хто ж її знищить ? Зеля ? За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там - Цензор.НЕТ 4572
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25.11.2020 19:43 Відповісти
Ну да...Відосіками заспамить.
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25.11.2020 20:48 Відповісти
нє, Євгенич ))
в нього старий бойовий диван є.
смертельна зброя, щоб ви знали
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25.11.2020 19:44 Відповісти
Азери отримали гемор на довгі роки !!))
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25.11.2020 19:40 Відповісти
За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там - Цензор.НЕТ 8034
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25.11.2020 19:41 Відповісти
рашисти завжди були окупантами.
не знаю жодного випадку, щоб вони когось звільняли
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25.11.2020 19:42 Відповісти
Шо ті 30 років? В Кенігсбергу і досі їхні мЬІротворці.
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25.11.2020 19:43 Відповісти
Миротворці вводяться на обмежений строк,окупанти поки не виженуть. Кацапи країна окупант. За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там - Цензор.НЕТ 9932
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25.11.2020 19:43 Відповісти
Дурепи не здатні в одному коментрі поєднати висери коріння свого волоссся.
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25.11.2020 19:46 Відповісти
Какой смысл этой статьи? Где кацапские регулярные войска - там мир, где ихтамнеты - война?
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25.11.2020 19:49 Відповісти
За почти 30 лет Россия ввела миротворцев в регионы трех стран на постсоветском пространстве, контингенты по-прежнему там - Цензор.НЕТ 3189
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25.11.2020 19:52 Відповісти
Оно уже под контролем Азербайджана) Да и новость, что оно остается под контролем армян, скорей всего утка, что бы поиздеваться над армянами) Оно изначально находилось не на территории НК)
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25.11.2020 20:07 Відповісти
Изучил вопрос немного детальней))) Ранее действительно это и еще 15 сел ранее входило в НК) Но армяне еще претендовали на Шаумяноский район, который по итогам войны 90-х годов остался под Азербайджаном... И вот армяне, что бы в дальнейшем претендовать на Шаумяновский район, отрезали от НК эти 16 сел и создали из них свой Шаумяновский район) Шаумяновский район это на северной границе НК, а они отрезали полоску на на северозападе) В итоге получилось, что они сами отказались от этих сел) Сами себя обдурили)
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26.11.2020 00:57 Відповісти
"Крым. Реалии" в своем репертуаре... Рашкинские нарративы прям текстом... А Цензор типа не заметил их)
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25.11.2020 19:53 Відповісти
С 1956 года .. начала миротворческих миссий, ООН никогда не привлекала советские войска к этим операциям. После развала СССР рассея находилась в аналогичном состоянии и к миссиям не привлекалась. Вынудили ООН россияне в конфликте в Приднестровье использовать их силы. До сих пор... давно минул срок их миротворческого мандата... а выгнать их оттуда никак не удаётся. Дальнейшие миротворческие миссии рассея выдумывала сама. В Приштине показали себя с самой отрицательной стороны, не выполняя требований ООН. Своими глазами видел задержанных ООНовской военной полицией за мародёрство российских десантников. После марша из Мостара они были блокированы на аэродроме Приштина и фактически голодали, т.к было закрыто воздушное пространство Болгарии , Венгрии, и ни один самолёт из рахи не мог туда прилететь. Пока шли переговоры... рассейские миротворцы по ночам лазили в сараи несчастных сербов и тупо воровали всё..что можно было есть. Это РЕАЛЬНЫЕ факты. После заключения договора о размещении россиян в Приштине им выделили уголок в южной части аэродрома , где они в землянках и с буржуйками просидели несколько лет и тихо исчезли... Ни к каким миротворческим операциям в Приштине русню ООН не привлекало. они даже придумали аэропорту Приштина своё название ..*Слатина*!!??? Откуда они это выкопали..один Бог знает. И крайне редкое привлечение русни в миссии ООН ..свидетельство того..что с рассеянского солдата миротворец...как из дерьма пуля. Ну а офицерах и речи нет. Ибо понятие..Честь и офицер рассейской армии... понятия диаметрально противоположные!!! ))))
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25.11.2020 19:58 Відповісти
миротворцы в кавычках..., это оккупанты самые настоящие...
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25.11.2020 20:10 Відповісти
..и кругом на убой одни рашско-пушечномясные дети в огромных касках с пукалками... сынки, не ссыте, бабы вам смену подгонят..
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25.11.2020 23:41 Відповісти
В тексте написано "грузинскими боевиками" вы охренели, может осетинскими, абхазкими и другими сепарами, "миротворцы" росиянские,что за хрень, их минимум надо назвать, падлами несушими войну, где бы они не были, шоб вы здохли росиянские твари.
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26.11.2020 00:33 Відповісти
А можно поподробнее про 25 ноября 1973, где миротворили советские войска? Про "миротворцев" в Венгрии и Чехословакии знаю, и про Афганистан в 1979, но тут пробел!
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26.11.2020 00:44 Відповісти
Кацапскі миротворці - "гібридні окупанти". Цікаво за скільки Алієв продав інтереси Азербайджану ***** погодившись на введення кацапськоких "миротворців". В результаті цієї війни на території Азербайджану зявились кацапські війська. Якщо це перемога Азербайджану то за який собачий пісюн вони воювали?
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26.11.2020 01:14 Відповісти
 
 