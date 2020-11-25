Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.
Відповідний указ Зеленський підписав 25 листопада 2020 р., повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Президент зустрівся з Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді голови Миколаївської обласної державної адміністрації", - сказано в повідомленні.
Довідка.
Віталій Кім народився у 1981 році в Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, фахівець з економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.
Топ коментарі
+10 Петя Петрович
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https://news.pn/ru/politics/243217
После развода со своей женой иммигрант из Южной Кореи, чтобы отомстить своей бывшей супруге съел ее двух собак, кота женщине удалось спасти. Инцидент произошел в штате Нью-Йорк.
Кореец Дунь Ван Гань проживает на территории Соединенных Штатов с начала 2019 года, в феврале он женился на американке корейского происхождения. Получил разрешение на проживание и работу благодаря своей жене, так как после брака с гражданином США, супруг автоматически получает грин-карту. Только при таком виде иммиграции вида на жительство можно лишиться, если брак распался.
После того как жена узнала, что ее муж ест собак и кошек, то сразу же подала на развод.
"Для меня это неприемлемо, я родилась и живу в Штатах, мы тут не едим собак. Но мой муж постоянно ходил в корейский квартал, в национальные кафе. Я узнала об этом случайно, когда полиция Нью-Йорка проводила рейд по таким кафе и задержала в том числе и моего мужа, в это время он ел BBQ из собаки". - заявила Кинь Лунь Гань.
Дунь Ван Гань был очень расстроен, ведь теперь ему придется отправиться в Корею. Чтобы отомстить своей уже бывшей супруге он прокрался в ее дом и приготовил обед из двух Чихуахуа, а кота оставил на ужин. Но Кинь Лунь вернулась домой раньше обычного и не обнаружила бывшего мужа который брил кота. Собак в доме не было.
Уже в полиции Дунь Ван сознался, что собак он съел и намеревался съесть кота, но не успел. Так он хотел отомстить своей уже бывшей супруге за развод и за то, что она не чтит традиции предков. Теперь ему грозит до 7 лет тюремного заключения за проникновении на частную собственность. И до пяти лет за жестокое обращение с животными.
https://www.youtube.com/watch?v=nLahAIk_Yk0
хто в курсі цієї персони, той зрозуміє.
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У зелёных обычно так......
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у пессимиста Ким - Чен Ын.
у оптимиста Ким - Кардашьян.
у преЗЕдента Ким - Виталька