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Зеленський (17467) Миколаївська область (1828) ОДА (1541)

Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Миколаївської обласної державної адміністрації Віталія Кіма.

Відповідний указ Зеленський підписав 25 листопада 2020 р., повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА 01

"Президент зустрівся з Кімом, вручив йому службове посвідчення та побажав наснаги на посаді голови Миколаївської обласної державної адміністрації", - сказано в повідомленні.

Довідка.

Віталій Кім народився у 1981 році в Миколаєві. Закінчив Український державний морський технічний університет імені адмірала Макарова, фахівець з економіки. Багато років працював у бізнесі. Очолював низку приватних підприємств.

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Топ коментарі
+10
Зеленский назначил Кима новым главой Николаевской ОГА - Цензор.НЕТ 3300
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25.11.2020 20:45
+8
Кума?
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25.11.2020 20:44
+7
а зейло далі без маски.....хоче повторно в зеофанію
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25.11.2020 20:48
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Яке українське призвіще. )))
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25.11.2020 20:43 Відповісти
Стопудово!!! Нащадок запорізьких козаків !!)))
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25.11.2020 20:52 Відповісти
так і є.... торгував цибулею і морквою на ринках Миколаєва
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25.11.2020 21:00 Відповісти
Звичайний "слуга урода", бізнесмен.
https://news.pn/ru/politics/243217
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25.11.2020 21:05 Відповісти
Кума?
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25.11.2020 20:44 Відповісти
Кому??Кім Ір Чену???))
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25.11.2020 20:50 Відповісти
Зеленский назначил Кима новым главой Николаевской ОГА - Цензор.НЕТ 3300
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25.11.2020 20:45 Відповісти
Так там в Кореї цих Кімів,як собак нерізаних)
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25.11.2020 21:31 Відповісти
На счёт собак в Корее, осторожней, очень дорого стоят.
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25.11.2020 21:32 Відповісти
В Нью-Йорке кореец после развода съел двух собак бывшей жены

После развода со своей женой иммигрант из Южной Кореи, чтобы отомстить своей бывшей супруге съел ее двух собак, кота женщине удалось спасти. Инцидент произошел в штате Нью-Йорк.

Кореец Дунь Ван Гань проживает на территории Соединенных Штатов с начала 2019 года, в феврале он женился на американке корейского происхождения. Получил разрешение на проживание и работу благодаря своей жене, так как после брака с гражданином США, супруг автоматически получает грин-карту. Только при таком виде иммиграции вида на жительство можно лишиться, если брак распался.

После того как жена узнала, что ее муж ест собак и кошек, то сразу же подала на развод.

"Для меня это неприемлемо, я родилась и живу в Штатах, мы тут не едим собак. Но мой муж постоянно ходил в корейский квартал, в национальные кафе. Я узнала об этом случайно, когда полиция Нью-Йорка проводила рейд по таким кафе и задержала в том числе и моего мужа, в это время он ел BBQ из собаки". - заявила Кинь Лунь Гань.

Дунь Ван Гань был очень расстроен, ведь теперь ему придется отправиться в Корею. Чтобы отомстить своей уже бывшей супруге он прокрался в ее дом и приготовил обед из двух Чихуахуа, а кота оставил на ужин. Но Кинь Лунь вернулась домой раньше обычного и не обнаружила бывшего мужа который брил кота. Собак в доме не было.

Уже в полиции Дунь Ван сознался, что собак он съел и намеревался съесть кота, но не успел. Так он хотел отомстить своей уже бывшей супруге за развод и за то, что она не чтит традиции предков. Теперь ему грозит до 7 лет тюремного заключения за проникновении на частную собственность. И до пяти лет за жестокое обращение с животными.
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25.11.2020 22:17 Відповісти
зелена мавпа почала завозити новиє ліца вже з Кореї ? Зеленский назначил Кима новым главой Николаевской ОГА - Цензор.НЕТ 6122 ну так, щоб ніхто не здогадався
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25.11.2020 20:47 Відповісти
чен ира или чен ына?
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25.11.2020 20:47 Відповісти
Член Сына. Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА - Цензор.НЕТ 410
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25.11.2020 20:50 Відповісти
сыр члена
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25.11.2020 20:58 Відповісти
Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА - Цензор.НЕТ 4727
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25.11.2020 21:05 Відповісти
а зейло далі без маски.....хоче повторно в зеофанію
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25.11.2020 20:48 Відповісти
Принцип типичного жлоба: антитела у меня пока есть значит шансы заболеть минимальные, а то что я являюсь носителем вируса, это проблемы окружающих.
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25.11.2020 20:53 Відповісти
віслюки жлобством не страждають.... чого не скажеш про тупість Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА - Цензор.НЕТ 2568
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25.11.2020 20:58 Відповісти
Не скажите, жлобских замашек у Зеленского, хоть отбавляй.
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25.11.2020 21:03 Відповісти
Кима? Родственника династии диктаторов Кимов?
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25.11.2020 20:49 Відповісти
Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА - Цензор.НЕТ 3157
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25.11.2020 22:15 Відповісти
По очах бачу,що не москаль
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25.11.2020 20:57 Відповісти
Помиляєшься ,москаль ,це не нація ,це діагноз,параноїдальна шизофренія "Русского мира" !!! )))
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25.11.2020 20:59 Відповісти
Так,але такий діагноз може бути тільки у людей,москаль то свинособака,скажена свинособака!
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25.11.2020 21:03 Відповісти
У Зеленського торгують не посадами, а цілими областями? Цікавий підхід!
https://www.youtube.com/watch?v=nLahAIk_Yk0
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25.11.2020 20:57 Відповісти
ЦЕ ПІЗДЕЦЬ!!!
хто в курсі цієї персони, той зрозуміє.
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25.11.2020 21:01 Відповісти
От і у нас вже є свій чучхе. Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА - Цензор.НЕТ 3033
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25.11.2020 21:08 Відповісти
То це про його попу , мріє Кока -" кoтлєта" .
Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА - Цензор.НЕТ 7506. Зеленський призначив Кіма новим головою Миколаївської ОДА - Цензор.НЕТ 2187 .
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25.11.2020 21:12 Відповісти
У коли-"жопы" геморрой?)
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25.11.2020 22:03 Відповісти
Работал в бизнесе? Стесняюсь спросить: продавал ламинат или был свадебным фотографом?
У зелёных обычно так......
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25.11.2020 21:19 Відповісти
Із кацапкіно "Ширли мирли"):"Я етого 3,14дора в хімках відєл-торговал деревянимі членами")))
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25.11.2020 21:36 Відповісти
Точно не відомо, кажуть що торгував не ***********, а цибулею.
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26.11.2020 07:22 Відповісти
вдягніть на лохдауна намордник !
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25.11.2020 21:52 Відповісти

***
у пессимиста Ким - Чен Ын.
у оптимиста Ким - Кардашьян.
у преЗЕдента Ким - Виталька
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25.11.2020 22:00 Відповісти
Дожили. Скоро вождь африканского племени чего доброго станет мером Киева.
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25.11.2020 22:02 Відповісти
 
 