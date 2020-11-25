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Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

На Чернігівщині місцевий житель у спеціально обладнаній схованці і в "запасці" машини намагався провезти через пункт пропуску "Нові Яриловичі" контрабандні сигарети.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Вчора вночі 43-річний українець повертався з Білорусі додому на автомобілі Volkswagen і заявив, що нічого забороненого не перевозить.

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Під час поглибленого огляду автомобіля було виявлено спеціально обладнану схованку в паливному баку, в якому були заховані сигарети. Також тютюнові вироби оглядова група знайшла в запасному колесі і в багажному відділенні автомобіля.

Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба 01

Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба 02
Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба 03

Всього чоловік намагався нелегально провезти через кордон 2 020 пачок сигарет.

Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба 04
Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба 05

Тютюнові вироби вилучили представники митниці. Крім сигарет, водій позбувся і транспортного засобу української реєстрації.
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Топ коментарі
+4
Курение не только убивает, но и лишает ума!))))
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25.11.2020 23:19
+3
и имущества
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25.11.2020 23:55
+1
знаменитые белорашные креветки и морефрукты фсё! остались одни цыгаретки из океанических водорослей. )
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25.11.2020 23:23
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Курение не только убивает, но и лишает ума!))))
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25.11.2020 23:19 Відповісти
и имущества
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25.11.2020 23:55 Відповісти
Запаска чи бензобак?
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25.11.2020 23:20 Відповісти
И там, и там
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26.11.2020 00:33 Відповісти
знаменитые белорашные креветки и морефрукты фсё! остались одни цыгаретки из океанических водорослей. )
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25.11.2020 23:23 Відповісти
Підзаробив. Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 3314
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25.11.2020 23:48 Відповісти
Надо отменить границы, сразу же пропадут контрабандисты, взятки, не надо будет плательщикам налогов напрягаться на зарплату таможенникам, а сами таможенники будут вырабатывать какой то нужный продукт, те же сигареты.
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25.11.2020 23:55 Відповісти
Тяжела і нєказіста жизнь бариг-контрабандистів. Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 8889
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26.11.2020 00:45 Відповісти
Зато накуриться. Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7584
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26.11.2020 07:56 Відповісти
Странно, обычно находится не мало и тех, кто сочувствует и контрабандистам и браконьерам. В этот раз, как то не видно таких. Неужели общество начало меняться?
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26.11.2020 08:14 Відповісти
Ну шо, накурывся?
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26.11.2020 08:33 Відповісти
 
 