Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський. ФОТО

У супермаркеті Луцька стався конфлікт через відсутність захисної маски в одного з покупців, який викликав патрульних, щоб урегулювати ситуацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, деталі інциденту описуються на сторінці Патрульної поліції Волинської області у Facebook.

За словами патрульних, вони отримали повідомлення про конфлікт між заявником і працівниками супермаркету. На місці було встановлено, що заявник перебував без захисної маски в супермаркеті, тому там його відмовилися обслуговувати.

"Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановленні карантинні норми. Однак останній не припинив правопорушення. Більше того – чинив опір патрульним, шарпав формений одяг, зірвав шеврон, рацію та боді-камеру. Внаслідок сутичок один із патрульних звернувся до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Крім порушення правил карантину, інспектори встановили, що 35-річний чоловік приїхав у магазин на автомобілі та здійснив стоянку на місці для водіїв з інвалідністю. На нього склали адмінпротоколи за обидва правопорушення.

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