УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7487 відвідувачів онлайн
Новини Фото ПодіїСуспільство Коронавірус і карантин
17 456 73
карантин (16095) Луцьк (363) COVID-19 (18065) коронавірус (16712)

Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Суспільство

У супермаркеті Луцька стався конфлікт через відсутність захисної маски в одного з покупців, який викликав патрульних, щоб урегулювати ситуацію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, деталі інциденту описуються на сторінці Патрульної поліції Волинської області у Facebook.

За словами патрульних, вони отримали повідомлення про конфлікт між заявником і працівниками супермаркету. На місці було встановлено, що заявник перебував без захисної маски в супермаркеті, тому там його відмовилися обслуговувати.

"Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановленні карантинні норми. Однак останній не припинив правопорушення. Більше того – чинив опір патрульним, шарпав формений одяг, зірвав шеврон, рацію та боді-камеру. Внаслідок сутичок один із патрульних звернувся до медичного закладу", - йдеться в повідомленні.

Крім порушення правил карантину, інспектори встановили, що 35-річний чоловік приїхав у магазин на автомобілі та здійснив стоянку на місці для водіїв з інвалідністю. На нього склали адмінпротоколи за обидва правопорушення.

Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Україні виявлено рекордний 15 331 новий випадок COVID-19: померли 225 осіб, 9617 - одужали

Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський 02

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+45
Чого з таким бидлом церемоняться? Вже і шокери, наче, видали.... В мордяку перця, шокером по яйцях, руки в кайданки, та у сізо на троє суток.
показати весь коментар
26.11.2020 09:30
+18
Это не полицейское государство - это порядок.
И у тебя нет права нарушать законы государства.
И да, твои права заканчиваются там, где начинаются права других людей, которые ты нарушаешь.
показати весь коментар
26.11.2020 10:04
+15
При клятих совєтах важко уявити, що б сталося з тим, хто зірвав шеврони з мєнта. Все життя жалкував би
показати весь коментар
26.11.2020 09:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чого з таким бидлом церемоняться? Вже і шокери, наче, видали.... В мордяку перця, шокером по яйцях, руки в кайданки, та у сізо на троє суток.
показати весь коментар
26.11.2020 09:30 Відповісти
Да здравствует постоянній украинский бардак с забитием членов на законы.Каждый сам себе президент.
показати весь коментар
26.11.2020 09:43 Відповісти
Нет у тебя таких конституционных прав на "неношение маски" в карантин и парковку на местах для инвалидов.
показати весь коментар
26.11.2020 10:05 Відповісти
Это не полицейское государство - это порядок.
И у тебя нет права нарушать законы государства.
И да, твои права заканчиваются там, где начинаются права других людей, которые ты нарушаешь.
показати весь коментар
26.11.2020 10:04 Відповісти
бидло наразі в фаворі!Бидлюки віздє.В дит садочках діти бидлюків лаються матом, у школах бьють нормальних дітей за те, що ті хотять вчитись, наприклад. ну і просуваються в депутати всіх рівнів.
показати весь коментар
26.11.2020 09:45 Відповісти
Не "наразі", а ще з 90-х років і ситуація не дуже змінилася в кращу сторону.
показати весь коментар
26.11.2020 09:47 Відповісти
Як я з вами згоден. Дітей давно вже треба поділяти у різні школи, інакше буде катастрофа...
показати весь коментар
26.11.2020 21:28 Відповісти
"Шокером по яйцях" О да!Мсье знает толк в извращених!
показати весь коментар
26.11.2020 09:55 Відповісти
При клятих совєтах важко уявити, що б сталося з тим, хто зірвав шеврони з мєнта. Все життя жалкував би
показати весь коментар
26.11.2020 09:30 Відповісти
Вроде три года давали при совке за сорванные погоны менту при исполнении
показати весь коментар
26.11.2020 11:32 Відповісти
Казак лихой, ще не вмерла Украина.
показати весь коментар
26.11.2020 09:34 Відповісти
УкраїнИ.
показати весь коментар
26.11.2020 09:36 Відповісти
В оригіналі пісні (не Гімну) - УкраїНА.
показати весь коментар
26.11.2020 12:20 Відповісти
Быдло оно, а не козак.
показати весь коментар
26.11.2020 10:06 Відповісти
Админ протокол за маску и стоянку. А за сопротивление и фактически нападение на сотрудника только пальчиком погрозили?
показати весь коментар
26.11.2020 09:34 Відповісти
читай внимательно, Игорек!..
на быдло составили два админ протокола: (нарушение ПДД + отсутствие маски)..
и вызвали след-опер группу, что бы зафиксировать преступление по признакам ст. 342 УК (сопротивление полиции)..
показати весь коментар
26.11.2020 09:38 Відповісти
Увидел, просто в самой статье этого нет.
показати весь коментар
26.11.2020 09:40 Відповісти
а были бы у копов Тайзеры, это быдло-тело уже бы корчилось на земле в судоргах..
это быдло из категории "мне на всё и на всех пох".. и это лечится Тайзером..
показати весь коментар
26.11.2020 09:35 Відповісти
Тут дело такое. Это быдлан, который может палицаю и по физиономии проехаться. Обычно мусора герои против пенсионеров и малолеток. Так что не факт, что мусорок бы не корчился на земле в судоргах.
показати весь коментар
26.11.2020 09:44 Відповісти
это быдлан 342 УК себе уже заработал.. а если нападение на копа при исполнении, то + еще 345 УК.. и заедет пассажир "на пятерку" ровным ходом..
вывод: выгоднее быть вежливым и культурным, чем тупым быдлом и получить срок на ровном месте..
показати весь коментар
26.11.2020 09:49 Відповісти
Так я и не спорю на счет вежливости. То, что он себе заработал, пускай и забирает. Хотя, это ценный кадр для полиции. Можно сказать курс молодого палиция уже прошел. Теперь на конкурс может документы подавать.
показати весь коментар
26.11.2020 09:52 Відповісти
ну.. маску он точно теперь будет носить))
показати весь коментар
26.11.2020 09:53 Відповісти
Шо ты мелешь? Какая, нах, 345-я УК? Дай бог, что бы 185 КоАП и то у меня большие сомнения. Это же не просто "быдло обыкновенное". Это "быдло с возможностями". А с такими менты стараются не связываться, т.к. потом себе дороже. Оно об этом прекрасно знает и "быдлодство" его только растет и укрепляется.
показати весь коментар
26.11.2020 10:16 Відповісти
Напевне зірвати шеврон - це дика біль. )))
показати весь коментар
26.11.2020 09:38 Відповісти
А до чого тут біль, дурнику?
показати весь коментар
26.11.2020 10:00 Відповісти
та переломы 100% у человека , зачем вы смеетесь ? Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський - Цензор.НЕТ 6680
показати весь коментар
26.11.2020 10:28 Відповісти
Спробуйте це провернути з американським копом. Або з німецьким поліцаєм...
показати весь коментар
26.11.2020 11:31 Відповісти
Ті наркопритони не кришують і не калічать громадян в сізо
показати весь коментар
26.11.2020 11:47 Відповісти
Из луцкой прессы для защитников полиции и редакции "Цензора"
"Поліцейські намагались затримати чоловіка і одягти йому наручники. Це все відбувалось на очах маленької доньки, яка плакала.

«Це все було вже на парковці. Відразу за декілька хвилин прибув ще один наряд, зійшлись люди з зупинки і робили зауваження поліції, щоб ті не затримували з наручниками чоловіка на очах його дитини», - зазначає свідок."
показати весь коментар
26.11.2020 09:44 Відповісти
Тобто порушувати закон на очах дитини можна, нападати на поліцейських на очах дитини можна... А затримувати порушника на очах дитини не можна... Тобто поліція перш ніж когось затримати, має ще переконатися, а чи немає поряд дитини, а потім ще переконатися чи це не дитина порушника і лише потім затримати?
Для дитини це буде уроком. Поведінка тата і отриманий результат. Буде на майбутнє розуміти до чого призводять правопорушення.
показати весь коментар
26.11.2020 09:57 Відповісти
нажаль, для дитини уроком буде те, що вдома скажуть мама і тато.
А скажуть вони, щонайменше, "мєнти пі#араси", а тато маладєц.
показати весь коментар
26.11.2020 12:30 Відповісти
Це тату в сто крат повинно бути соромніше, що він при власній дитині бикує.
А дитині наука буде.
Бо яблуко від яблуні...
показати весь коментар
26.11.2020 11:36 Відповісти
"Онжєотєц" по-українські? ))
показати весь коментар
23.03.2021 10:29 Відповісти
Такого быдла в Украине 50%
показати весь коментар
26.11.2020 09:44 Відповісти
73%
показати весь коментар
26.11.2020 09:52 Відповісти
черговий царьек?
показати весь коментар
26.11.2020 09:45 Відповісти
Не проще ли было бы в подобных ситуациях для такого населения из числа мудрава нарота наготовите держать упаковку запасных масок...
Когда же оно сознательно и с демонстрацией пренебрежительного к обществу и его жизненноважным потребностям будет себя вести- тогда , да: штраф за несоблюдение карантинно санитарных норм + мелкое хулиганство + любое из УК «противодействие представителям и авторитету госвласти» + и принудительный ПЦР тест за счёт буйного (как вишенка на торте)... )))
Маска , как и мытьё рук - не панацея, но лучше, чем ничего
показати весь коментар
26.11.2020 09:45 Відповісти
Дело не в пачке масок - ведь проблема не в том, что былан не мог себе позволить маску, а в том, что он принципиально не хотел маску одевать.
показати весь коментар
26.11.2020 10:16 Відповісти
Народ начинает выходить из себя.
показати весь коментар
26.11.2020 10:33 Відповісти
как будто народ в себя приходил
показати весь коментар
26.11.2020 10:38 Відповісти
Это не народ - это безголовые быдланы.
показати весь коментар
26.11.2020 10:43 Відповісти
А подобное быдлуганье возьмет себе пачку масок и пойдет продавать или не продавать так просто нахватает потому что на шару.
показати весь коментар
26.11.2020 12:03 Відповісти
це або даунбасєр або рузьгє - до ворожки не ходи....
показати весь коментар
23.03.2021 10:33 Відповісти
Надо отстреливать.
показати весь коментар
26.11.2020 09:49 Відповісти
Ну тут уже можно давать годик исправительных работ, для " остужения" буйной головы. По статье сопротивление законным действиям правоохранительных органов. В США, он бы уже лежал рожей в асфальт и с дубинкой в заднем проходе, а штраф был бы таким что и машины не хватило что бы расплатиться. ( и то в лучшем случае).
показати весь коментар
26.11.2020 09:49 Відповісти
"быдло лайфс метер"?
показати весь коментар
26.11.2020 09:55 Відповісти
Кацап наверное .
показати весь коментар
26.11.2020 10:08 Відповісти
Номера на машине не АН...? Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський - Цензор.НЕТ 3388
показати весь коментар
26.11.2020 10:16 Відповісти
у штирлица тоже мерс был подозрительно наверно внук плейшнера
показати весь коментар
26.11.2020 10:17 Відповісти
Как бы пригодился электрошокер...
показати весь коментар
26.11.2020 10:25 Відповісти
Штош, что мы видим - один без маски и сразу шкандаль. А мне тут рассказывают, что никто не носит, хехе.
показати весь коментар
26.11.2020 10:29 Відповісти
Зависит от города.
И еще - многие носят с открытым носом, то есть - чисто формально, на "отъе*ись". Хотя новый закон подразумевает штрафы не только за отсутствие маски, но и за ее неправильное ношение.
показати весь коментар
26.11.2020 10:45 Відповісти
Да, зависит. В Херсоне, где болеют поменьше и носят поменьше, а вот в Киеве чота все подряд таскают и болеют побольше. Вотт как оно так выходит то?
показати весь коментар
26.11.2020 10:53 Відповісти
Выходит так, что в Киеве банально гораздо больше людей и гораздо теснее. Да и тестируются в Киеве гораздо интенсивнее.
показати весь коментар
26.11.2020 11:17 Відповісти
не замислювався над тим, що без цих заходів було б ще гірше?
показати весь коментар
23.03.2021 10:35 Відповісти
кто носит "с открытым носом" - тихие, безвредные, самоубийцы, это их выбор. главное , чтоб рот прикрывали, если нет - нужно киздить без жалости, это убийцы, многие 60+ не переживут эту заразу и система "здравохрвнения" и не собирается им помогать.
показати весь коментар
26.11.2020 11:45 Відповісти
Если люди выдыхают носом, то и прикрывать нужно также нос.
показати весь коментар
26.11.2020 14:33 Відповісти
100%
показати весь коментар
23.03.2021 10:36 Відповісти
https://www.volynnews.com/news/all/u-lutsku-2-nariady-politsiyi-zatrymuvaly-cholovika-z-dytynoiu-za-vidsutnis/

Мусора, они кругом мусора или может сказать благодарю, что электрошокер не применили Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський - Цензор.НЕТ 115
показати весь коментар
26.11.2020 10:38 Відповісти
А жаль, что не применили.
И да, наличие у правонарушителя ребенка ничуть его не оправдывает, а наоборот - является отягощающим фактором, ибо нарушитель еще и ребенка втянул, идя на сознательный конфликт и нарушение законов.
показати весь коментар
26.11.2020 10:46 Відповісти
Нужно было пристрелить
показати весь коментар
26.11.2020 11:12 Відповісти
он у@бан и бычара в квадрате. как по отношению к окружающим , так и по отношению к своей дочери.
показати весь коментар
26.11.2020 11:39 Відповісти
Я в шоке от количества быдла в казалось бы самых украинских регионах,в данном случае это Волынь,родина движения Степана Бандеры за свободу Украины от большевистской и германской заразы. В 2010 Волынь голосует за Януковича в 2019 за клоуна Зеленского а раньше всегда голосовала за КПУ и ПР. И это та область где НКВДисты уничтожили громадное число людей,уничтожали целыми селами и хуторами! Возможно там действительно они уничтожили всех украинцев а сейчас там живут вовсе и не украинцы а привезённые "переселенцы" вместо убитых?
показати весь коментар
26.11.2020 12:09 Відповісти
здесь живут украинцы, именно поэтому такие случаи единичны.
А устраивает подобное особая категория граждан, которых здесь называют полишуками.
показати весь коментар
26.11.2020 12:35 Відповісти
Вот такое быдло сплошь и рядом. Вокруг нас. Сегодня в "Эпицентре" на Григоренка в Киеве не успевал уворачиваться от ********* с выставленным из маски рубильником. Не понимаю зачем одевать маску и оставлять нос незакрытым. Дебилы и быдло не желающее думать об окружающих. "А мне так неудобно (удобно)!" - вот их ответ. Но я же такой самый человек и ношу маску как положено! Почему тебе плевать на всех??? У меня такое впечатление, что большой процент украинцев, на генном уровне недоразвиты. И мне, украинцу, обидно за то, что по этим недоразвитым складывается общая картинка о нации в целом. Сожалею! Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський - Цензор.НЕТ 8498 Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський - Цензор.НЕТ 8498 Чоловік у Луцьку зайшов без маски до супермаркету і спровокував конфлікт: постраждав поліцейський - Цензор.НЕТ 8498
показати весь коментар
26.11.2020 12:11 Відповісти
Проповедники ковидные под охраной мусоров , В Беларусии тоже все быдло? Или тупые не замрочаваются этим.
показати весь коментар
26.11.2020 16:42 Відповісти
Бєларусь - домосєдская країна. Самі нікуди не літають та до них ніхто не їздить крім росіян і то рідко.
А ми значно сильніше інтегровані в решту світу.
Тому у нас найбільший відсоток заражених у Києві (ворота в країну) та в західних областях (прикордонна міграція)
показати весь коментар
23.03.2021 10:40 Відповісти
Чуть только чмо на крутой тачке, так копы не копы, а слизни. За то к простым смертным, цепляются как раки на уши.
показати весь коментар
26.11.2020 12:48 Відповісти
Надо было ему что-то сломать и привести ситуацию к реальности - инвалид законно припарковался на месте для инвалидов. Но это нереально, ведь если кто-то так сделает, его первым посадят. Народ давно обыдлел, а это пряниками не лечится, только кнутом.
показати весь коментар
26.11.2020 13:23 Відповісти
Протоколы это хорошо, но все таки надо было набить морду.
показати весь коментар
26.11.2020 14:11 Відповісти
 
 