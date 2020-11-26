П'яний водій на "Жигулях" тікав від поліції в Києві і влаштував ДТП з 5 автомобілями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

На столичних Березняках минулої ночі п'яний водій на "Жигулях" намагався втекти від патрульних, але замість цього потрапив у ДТП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".

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За попередніми даними, водій ВАЗа рухався по вулиці Березняківська з вимкненими фарами. Це побачив поліцейський патруль, який зажадав зупинки автомобіля. Однак водій на "Жигулях" вирішив уникнути проблем і почав тікати.

В результаті утікач не впорався з керуванням і врізався в припарковані на узбіччі машини - мікроавтобус Volkswagen Caravelle і седан Mitsubishi Lacetti, який за інерцією врізався в Renault. Уламки від машин також потрапили в "Шкоду", що проїжджала повз.

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У водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Відомо, що в цій ДТП люди не постраждали.

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