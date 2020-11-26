П'яний водій на "Жигулях" тікав від поліції в Києві і влаштував ДТП з 5 автомобілями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
На столичних Березняках минулої ночі п'яний водій на "Жигулях" намагався втекти від патрульних, але замість цього потрапив у ДТП.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".
За попередніми даними, водій ВАЗа рухався по вулиці Березняківська з вимкненими фарами. Це побачив поліцейський патруль, який зажадав зупинки автомобіля. Однак водій на "Жигулях" вирішив уникнути проблем і почав тікати.
В результаті утікач не впорався з керуванням і врізався в припарковані на узбіччі машини - мікроавтобус Volkswagen Caravelle і седан Mitsubishi Lacetti, який за інерцією врізався в Renault. Уламки від машин також потрапили в "Шкоду", що проїжджала повз.
У водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння.
Відомо, що в цій ДТП люди не постраждали.
Будь ласка, зачекайте...
Те, зо вони натворили із відповідальність за керування, описати не можливо. Я такого дебілізму ще не бачив.
Це ж "зелений" Мінюст! Вони вам бредове роз'яснення комітету ВРУ скинуть... ну не напишуть же вони що президент ідіот? Чесслово... як діти малі...
В этом месте постоянно какие-то придурки ездят - то дрифтеры, то стритрейсеры, а то и просто пьянь. Лучше бы этого дебила там на месте и пристрелили, тогда бы точно начали головой думать прежде чем бухать и потом за руль садиться.