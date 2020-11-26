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ДТП (4213) Київ (13851)

П'яний водій на "Жигулях" тікав від поліції в Києві і влаштував ДТП з 5 автомобілями. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

На столичних Березняках минулої ночі п'яний водій на "Жигулях" намагався втекти від патрульних, але замість цього потрапив у ДТП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Вартові Еспресо".

За попередніми даними, водій ВАЗа рухався по вулиці Березняківська з вимкненими фарами. Це побачив поліцейський патруль, який зажадав зупинки автомобіля. Однак водій на "Жигулях" вирішив уникнути проблем і почав тікати.

В результаті утікач не впорався з керуванням і врізався в припарковані на узбіччі машини - мікроавтобус Volkswagen Caravelle і седан Mitsubishi Lacetti, який за інерцією врізався в Renault. Уламки від машин також потрапили в "Шкоду", що проїжджала повз.

Також дивіться: П'яний поліцейський на позашляховику розбив три автомобілі і врізався в дитячий майданчик у Львові. ВIДЕО

Пяний водій на Жигулях тікав від поліції в Києві і влаштував ДТП з 5 автомобілями 01
Пяний водій на Жигулях тікав від поліції в Києві і влаштував ДТП з 5 автомобілями 02
Пяний водій на Жигулях тікав від поліції в Києві і влаштував ДТП з 5 автомобілями 03
Пяний водій на Жигулях тікав від поліції в Києві і влаштував ДТП з 5 автомобілями 04
Пяний водій на Жигулях тікав від поліції в Києві і влаштував ДТП з 5 автомобілями 05
Пяний водій на Жигулях тікав від поліції в Києві і влаштував ДТП з 5 автомобілями 06

У водія виявили ознаки алкогольного сп'яніння.

Відомо, що в цій ДТП люди не постраждали.

Дивіться: П'яний водій збив двох підлітків на пішохідному переході у Кривому Розі. ВIДЕО

Пяний водій на Жигулях тікав від поліції в Києві і влаштував ДТП з 5 автомобілями 07

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+35
-- Офигеееть! Они гонятся, а он от них уезжааает! Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 4975

Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 6144
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26.11.2020 10:04
+17
Відео блондинка знімала та коментувала?Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 4049
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26.11.2020 10:00
+9
Рускоговаращая челюсть комментирует
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26.11.2020 10:49
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Відео блондинка знімала та коментувала?Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 4049
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26.11.2020 10:00 Відповісти
-- Офигеееть! Они гонятся, а он от них уезжааает! Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 4975

Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 6144
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26.11.2020 10:04 Відповісти
муссора гналися,чтоб изнасловать,а он уезжал
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26.11.2020 13:25 Відповісти
Рускоговаращая челюсть комментирует
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26.11.2020 10:49 Відповісти
це точно, тупа мавпа
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26.11.2020 10:54 Відповісти
он?!.. нет?!
Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 6740
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26.11.2020 10:01 Відповісти
Джек пот.
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26.11.2020 10:02 Відповісти
Не знал про штраф за пьянку наверное...
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26.11.2020 10:04 Відповісти
дешевле было заплатить штраф, чем теперь ремонтировать столько автомобилей...
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26.11.2020 10:12 Відповісти
кто их будет ремонтировать???)
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26.11.2020 10:53 Відповісти
так мусора ногами били новую машину
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26.11.2020 13:27 Відповісти
немає зараз штрафу за п'янку.
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26.11.2020 11:02 Відповісти
як немае... П'яний водій на "Жигулях" тікав від поліції в Києві і влаштував ДТП з 5 автомобілями - Цензор.НЕТ 6937 - у підвішеному стані кримінальна відповідальність ( скасована ст.286-1 ст. КК) - але 130 -та КУпАП чинна...- чи щось не так...
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26.11.2020 17:37 Відповісти
А ви її відкрийте і почитайте. Там лишили водні ТЗ, а автомобілів не має😂 це ж Зелені дебіли!!!
Те, зо вони натворили із відповідальність за керування, описати не можливо. Я такого дебілізму ще не бачив.
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26.11.2020 18:11 Відповісти
згоден...- але в такому разі повністью тоді працюе ст.286-1 ст. КК...??
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26.11.2020 18:21 Відповісти
Я вважаю що так, а віслюк Оманський, що ні. Тому злочин документують без виклику СОГ і не в порядку визначеному КПК. Реально не має ні адмін, ні кримінальної відповідальності. Бухай не хочу. Слава зебілам!
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26.11.2020 18:25 Відповісти
"бухай не хочц" це коли ти при ксіві, посаді, чи із мохнатими звязками...- а а вуйка, чи лоха- притягнуть , та обілетять по-повній...
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26.11.2020 18:28 Відповісти
Притягнуть до чого???😂 жодної підозри по Україні не підписано.
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26.11.2020 18:31 Відповісти
З чого ви вирішили що стаття в ККУ скасована??? У нас суди всі адмінки закривають і направляють в поліцію для внесення відомостей до ЄРДР. Це питання до ДБР, чому вони досі по поліції не рухнули справу, за приховування злочинів.
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26.11.2020 18:21 Відповісти
ст.286-1 ст. КК- реально чинна...- а чому ви не написали в центральний Офіс до Венедиктовоъ, та саму Заяву в ДБР...- ви ж Адвокат...
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26.11.2020 18:26 Відповісти
Венедиктовій? Цій підклаці зеленій? Вона щодня підтерається і КПК і ККУ. Кому там писати? Крім того вона розіслала прокурорськи лист, щоби вони порушували закон і робили вигляд, що діє адмінка. В ДБР? А мені для чого? Їм показники треба, не мені. А вставляти простих патрульних, через те, зо президент країни дебіл? Я адвокат, а не гандон.
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26.11.2020 18:30 Відповісти
Ви ж ви Адвокат - ЮрисПрудент ( Юриспруденція) - не просто "вуйко" чи "лох" ...- а в Дкржаві така законодавча ВАКХАНАЛІЯ....- де ж ваша свідома Громадянська Позиція...
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26.11.2020 18:43 Відповісти
Як де? Я голосував проти клоуна, а лайно за ним най 73% прибирають.
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26.11.2020 18:47 Відповісти
Постараюсь направити Запит в МінЮст ( для чистоти експерименту) , відносно всього цього ...... - цікаво, що вони відпишуть...., але як показуе останне, вони не хотять надавати Відповідь на запит через е-майл, пишуть, щоб подати Письмовим ....
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26.11.2020 19:39 Відповісти
От вам не має що робити...
Це ж "зелений" Мінюст! Вони вам бредове роз'яснення комітету ВРУ скинуть... ну не напишуть же вони що президент ідіот? Чесслово... як діти малі...
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26.11.2020 21:03 Відповісти
До того ж усім юристам країни ця ситуація чудово відома.
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26.11.2020 18:35 Відповісти
Убегал , находясь за рулем Пьяный водитель на "Жигулях" убегал от полиции в Киеве и устроил ДТП с 5 автомобилями - Цензор.НЕТ 6152
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26.11.2020 10:07 Відповісти
А напарковалися то! Всем штрафов выписать.
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26.11.2020 10:18 Відповісти
и крендель на крузаке через 2 сплошные... можно сделать выводы что там все одинаковые
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26.11.2020 14:06 Відповісти
дол&***
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26.11.2020 10:26 Відповісти
Приберіть геть. Нам це не підходить! Що значить бухий на Жигулях? Ви що ж хочете сказати що простий громадянин може бути дебілом і мерзотою? Давайте нам таку саму новину, але про суддю, чи прокурора! Не руйнуйте шаблон!!!
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26.11.2020 11:02 Відповісти
В Україні найбільші покарання за порушення ПДР...Це якщо взяти розміри штрафів і розміри доходів пересічного українця...Штрафи перетнули ту межу,після якої більшість водіів вважають за краще попробувати чкурнути від копів,використавши досить невеликі шанси на втечу...При цьому,як правило,розбивають автівки,свої і чужі,давлять людей...А порушень менше не стало,і п"яних за кермом теж...Тому що мусорська реформа працює в одному лишень напрямку - на посилення репресій і відповідальності водіів,про відповідальність самих копів там нічого нема...Там лишень є абсолютна безкарність і кругова порука...Якщо когось і ловлять то тому що чесний або не поділився...
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26.11.2020 11:04 Відповісти
Тому при втечі водія потрібно дозволити поліції стріляти на ураження.
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26.11.2020 18:22 Відповісти
Правильно, никаких штрафов. Первый раз сел пьяным - отобрали права на 5 лет. Второй раз - на 15. Третий - пожизненно. Сел, не имея прав в принципе, за руль - криминальная ответственность. За год любителей погонять навеселе станет на порядок меньше.
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27.11.2020 07:28 Відповісти
На Жигулях в Киеве? Не местный что ли?
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26.11.2020 11:59 Відповісти
Там усі хто припаркувався на тому перехресті "нє мєстниє" - номери колгоспні.
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26.11.2020 17:35 Відповісти
А ви хто "крутой городской колгоспный еврпескоамерикансий водитель , власник крутой тачки" !!
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26.11.2020 22:45 Відповісти
Что ты тут паришь, не местные. Я живу в доме напротив этого кольца, в основном местные там и паркуются.
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27.11.2020 07:25 Відповісти
боже яка тупенька дівчинка, щей манкуртка
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26.11.2020 12:06 Відповісти
да не базлайте! у него блатная страховка епта!
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26.11.2020 12:11 Відповісти
Mitsubishi Lacetti що за автивка така???
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26.11.2020 12:15 Відповісти
наверное это из Limited Edition, такая же как Daewoo Lancer
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26.11.2020 15:53 Відповісти
у вас на районе должен быть один боллард, установленный вами лично, в каком-либо сквозном проезде через ваш микрорайон. это снимает все вопросы с неадекватной полицией.
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26.11.2020 23:51 Відповісти
Какой нахрен боллард в сквозном проезде ? Это же не Бобруйск, это Киев, здесь "проезды" через микрорайон - это четырехполосные дороги. Конкретно в этом месте.
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27.11.2020 07:31 Відповісти
тут как посмотришь эти видео с киевскими патрульными так плакать хочется, ну вот зачем они пугали водителя жигулей. вы ж уже6 поставили камеры - смертность на дорогах увеличилась в три раза. Яценюка на вас нет, что бы разогнать вас по новой. Но самое главное, не будет у нас порядка на дорогах, пока конченные полицаи будут останавливать нормалдьных водителей чтобы получить взятку - таих вонючек нужно сразу увольнять, но аваков на это не идёт
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26.11.2020 23:55 Відповісти
Что значит пугали? Может нужно было ему зеленую улицу через весь Киев обеспечить?
В этом месте постоянно какие-то придурки ездят - то дрифтеры, то стритрейсеры, а то и просто пьянь. Лучше бы этого дебила там на месте и пристрелили, тогда бы точно начали головой думать прежде чем бухать и потом за руль садиться.
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27.11.2020 07:35 Відповісти
 
 