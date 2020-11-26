У Полтаві суд повністю виправдав власницю ресторану Саєнко, яка збила 15-річного велосипедиста на пішохідному переході. ВІДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Суспільство
У Полтаві суд виправдав власницю ресторану Наталю Саєнко, яка в листопаді 2018 року збила на пішохідному переході 15-річного велосипедиста Артема Левченка. Хлопець помер після кількох місяців коми.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне. Полтава".
Зазначається, що виправдання відбулося "через відсутність доказів кримінального порушення". Прокуратура і потерпілі наполягали на восьми роках ув'язнення. Саєнко та її адвокати просили виправдання і називали провину недоведеною.
Суддя Жовтневого райсуду Полтави Анатолій Савченко зазначив, що "наведені стороною обвинувачення докази ґрунтуються на припущеннях і доказах, отриманих з порушенням вимог процесуального закону".
"Стороною обвинувачення не представлено суду достатньо переконливих доказів вчинення Саєнко кримінального злочину", - зазначив суддя.
Як пише видання "Полтавщина", суддя Савченко визнав, що жінка не винна в ДТП, оскільки велосипедист виїхав на пішохідний перехід, хоча, за правилами дорожнього руху, повинен був переносити велосипед у руках. Він також заявив, що рестораторка не могла уникнути зіткнення в цій ситуації.
Крім того, сторона обвинувачення наполягала на тому, що Саєнко в момент ДТП розмовляла по телефону, проте суд відмовився приймати цю версію через відсутність доказів. Таким чином арешт майна та посвідчення водія був скасований.
Також журналісти уточнюють, що суддя зачитував вирок близько двох годин, після чого підсудна покинула засідання і заплакала.
Родичі загиблого хлопчика заявили про те, що "на совісті Саєнко дві смерті", бо 24 листопада помер дідусь хлопчика.
Сторона обвинувачення і родичі готуються подати апеляцію на рішення суду.
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Для всех водителей понятно,что перед пешеходным переходом нужно снижать скорость,эти огромные знаки за километр видно,по твоему,всех кто не выучил ПДД нужно давить.И сли шком много если.Вот простой вопрос,почему стерли видео с регистратора?А раз нет видео,то не доказуемо,что он ВЫЕХАЛ.И где в деле тормозной путь,и тормозила ли она вообще,А самое главное,почему не оказала превую помощь и не вызвала скорую?Значит просто оставили умирать парня и ей до лампочки жизнь других людей,самое главное позвонила прокурору.Вопросов много,а ответов суд не дал.Значит появится яхта у родственников судьи или домик в Испании,либо купит авто своей бабушке.
Ты в своем уме? Зачем тут тогда вообще шо либо писать, если приходишь ты и говоришь - статья говно, есть 10 смердетелей и 15 очковидцев.
Офигеть - человек тебе пишет шо судит по статье а ты - а Вася, 10 Васей видели шо мальчик сто раз оглянулся и черепашьим шагом двинулся по зебре. Зачем ваще новости если есть Вася, 10 Васей, которые видели?
"по статье" не судят, статью применяют. но достаточно было глянуть на морду того судьи, чтобы понять что и в чьих интересах он применил
а)выходить на проезжую часть, не убедившись в отсутствии опасности для себя и других участников движения; б)внезапно выходить, выбегать на проезжую часть, в том числе на пешеходный переход;
"Ах, я чем виноват?" - "Молчи! Устал я слушать.
Досуг мне разбирать вины твои, щенок!
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать".
Сказал и в темный лес Ягненка поволок.
как же противно то стало... понятно шо если превысила, то важно, но важнее шо нефиг(если так, а то выше кукарекают шо он таки шел, ага) вылетать если у тя велик, а не БТР.
Такие твари как Саенко, Зайцева и прочие мрази не должны жить.
А продажных судей нужно посадить на кол.
Это называется Ответственность. Нарушил - отвечай.
Не выезжаете на переход на велосипеде, перед началом движения посмотрите по сторонам, не надейтесь на дядю (или тетю) за рулем это ваша жизнь и ваше здоровье!
Водитель часто в таких случаях не успевает среагировать, поэтому приговор суда полностью справедлив.
Якщо це був такий горе-велосипедист який трапився мені на днях то все зрозуміло.
А було так: їдем на авто, спереду їде велосипедист. Ми його вже почали об'їзджати, а це чмо не повертаючи голови і ніяк не сигналячи - раптом повертає вліво і починає переїзджати дорогу по пішохідному переходові. Водій чудом не наїхав на цього негідника....
При перетині пішохідного переходу, людина спочатку зупиняється, бере у руки лисапет чи авоську, потім повертає усвій ******** улево, щоб переконатись в наявності руху транспорту, переходить до середини і повертає всі ******** вправо, щоб переконатись у наявності руху з іншого боку.
Радісний та щасливий, а головне неушкоджений перетинає дорогу.
Зараз у багатьох є реєстратори, в інших випадках переставлять і пішохідна залишать винуватим.
Хтось має гемор, а інший могилу, кому від цього краще?
Покажите мне, где написано, что при разрешённой МАКСИМАЛЬНОЙ скорости 50км/ч
водитель имеет право при любых условиях ехать по городу с такой скоростью?
В правилах ясно написано, что водитель обязан выбирать безопасную скорость в зависимости от дорожной обстановки. Безопасная скорость - это скорость, при которой несчастного случая не может быть.
Учитывая реальную дорожную обстановку - она выезжала из-за поворота и видимость была ограниченной, она обязана была снизить скорость, а увидев препятствие - остановиться.
Даже если велосипедист (или пешеход) нарушили правила - ничего бы не случилось.
К сожалению, многие комментаторы здесь знают только обязанности пешеходов и велосипедистов, а об обязанностях водителей не слышали, несмотря на то, что сами водители.
В данном случае именно нарушение Правил водителем привело к тяжким последствиям, а нарушивший велосипедист мог только заплатить штраф, и не он убил водителя.