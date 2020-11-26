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СБУ (10053) крадіжка (527) Міносвіти (1130) махінації (390)

Чиновники Івано-Франківщини та представники комерційних структур купували комп'ютери для шкіл за ціною вдвічі вищою за ринкову, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Служба безпеки України блокувала корупційну схему заволодіння бюджетними коштами, виділеними на закупівлю навчального обладнання для дітей за програмою "Нова українська школа".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, до оборудки причетні група посадовців районних органів влади Івано-Франківщини та представники понад 10 комерційних структур, у тому числі зі столичного регіону. Фігуранти налагодили механізм одержання "відкатів" на придбанні комп’ютерної техніки та інтерактивного обладнання для шкіл за штучно завищеними цінами.

Для реалізації схеми зловмисники фальсифікували тендерні процедури для створення так званих "прохідних" умов для афілійованих фірм. При цьому інших учасників торгів, які пропонували кращу продукцію за нижчою ціною, фігуранти усували з конкурсу під надуманими приводами.

Також встановлено, що замовники товарів, всупереч чинному законодавству, не погоджували проєкти закупівель комп`ютерного обладнання з Міністерством цифрової трансформації.

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Згідно з укладеними договорами на придбання продукції, на рахунки комерційних структур, задіяним в оборудці, було перераховано понад 70 мільйонів гривень.

Співробітники СБУ задокументували факти закупівлі оптових партій комп’ютерного обладнання за ціною, вдвічі вищою за роздрібну вартість цих моделей у відомих постачальників та офіційних виробників.

Для збільшення суми "відкату" фігуранти закуповували низькоякісну техніку, яка може завдати шкоди здоров’ю дітей. Так, всупереч наказам Міносвіти, замість передбачених для першокласників моніторів відповідної якості, чиновники закуповували дешевші моделі, які негативно впливають на дитячий зір.

Під час обшуків у межах кримінального провадження, розпочатого слідчими органів держбезпеки за ст. 191 Кримінального кодексу України, в окремих районних органах влади Івано-Франківської області та за адресами афілійованих комерційних структур у Києві виявлено комп‘ютерне обладнання, мобільні телефони, гроші і документальні матеріали, які підтверджують протиправні дії.

Чиновники Івано-Франківщини та представники комерційних структур купували компютери для шкіл за ціною вдвічі вищою за ринкову, - СБУ 01
Чиновники Івано-Франківщини та представники комерційних структур купували компютери для шкіл за ціною вдвічі вищою за ринкову, - СБУ 02
Чиновники Івано-Франківщини та представники комерційних структур купували компютери для шкіл за ціною вдвічі вищою за ринкову, - СБУ 03
Чиновники Івано-Франківщини та представники комерційних структур купували компютери для шкіл за ціною вдвічі вищою за ринкову, - СБУ 04

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+1
корупционяку на гиляку
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26.11.2020 11:00
+1
Давайте перевіримо, за якими цінами фсбу закуповує собі техніку.
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26.11.2020 11:06
+1
70 млн. ... пачки долларов ... СБУ ... Все логично. Шо, опять русские шпионы кончились? Все ***** ...сь? Безопасности Украины ничего не угрожает? Не, с ворами и коррупционерами, конечно надо разбираться, но ... Точно СБУ?
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26.11.2020 11:09
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корупционяку на гиляку
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26.11.2020 11:00 Відповісти
А можна таке ж розслідування щодо безкоштовного криворізького шлаку по ціні щебню на Великому крадівництву?
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26.11.2020 11:04 Відповісти
криворізький шлак керує всією Україною, а ти розслідування хочеш.
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26.11.2020 12:10 Відповісти
Давайте перевіримо, за якими цінами фсбу закуповує собі техніку.
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26.11.2020 11:06 Відповісти
70 млн. ... пачки долларов ... СБУ ... Все логично. Шо, опять русские шпионы кончились? Все ***** ...сь? Безопасности Украины ничего не угрожает? Не, с ворами и коррупционерами, конечно надо разбираться, но ... Точно СБУ?
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26.11.2020 11:09 Відповісти
а безопасности украины только шпионы угрожают (для борьбы с которыми отдельно есть контрразведка сбу)? экономическая безопасность страны под это понятие не подпадает?
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26.11.2020 11:31 Відповісти
Не надо этой словестной эквилибристики. Безопасности Украины угрожает все: и коррупция, и воры, и криминал, и шпионы, и сепары и такие, прости господи, президенты. У нас наибольшее В МИРЕ кол-во, т.н. антикоррупционных органов. Толку - ноль. Может каждый начнет заниматься своим делом? А СБУ всегда почему-то там, где ну, оочень много денег (желательно наличных). Не знаете почему?
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26.11.2020 11:41 Відповісти
статья 2 закона украины про службу безопасности:

"На Службу безпеки України покладається у межах визначеної законодавством компетенції захист державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності, економічного, науково-технічного і оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувально-підривної діяльності іноземних спеціальних служб, посягань з боку окремих організацій, груп та осіб, а також забезпечення охорони державної таємниці."

для это в сбу и есть несколько подразделений. для борьбы с шпионами отдельно есть подразделение контрразведки
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26.11.2020 11:48 Відповісти
А, понял. Хлопать конвертцентры, украв при этом 80-90% имеющейся налички - это "защита экономического потенциала Украины". Андрей Васильевич, вопросов не имею. До свидания.
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26.11.2020 11:52 Відповісти
конвертцентры - это область ответственности налоговиков. кроме того, я не понял, вам не нравится что сбу-шники предотвратили хищение 70 лямов гривен? и еще вопрос, сколько шпийонов сидит в ивано-франковской области? вопрос коррумпированности сбу и злоупотребления своими полномочиями для личных целей мы ведь не обсуждали?
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26.11.2020 12:02 Відповісти
Ша... Какие воры, какие коррупционеры?! Гешефт- называется!
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26.11.2020 11:52 Відповісти
То есть коррупционный отдел "К" в СБУ жил, жив и будет жить? И демчины никуда не денутся.
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26.11.2020 11:18 Відповісти
Ці справи має документувати поліція, а СБУ мають займатися безпекою держави і ловити шпіонів і терористів, яких кишить в Україні.
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26.11.2020 12:45 Відповісти
 
 