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журналістика (1616) Одеса (4029) підпал (498)

В Одесі згорів автомобіль журналіста Сивака. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

В Одесі вночі на території гаражного кооперативу на вулиці Армійській згорів Volkswagen Touareg.

Про це повідомляє Приморський відділ поліції в м.Одесі, передає Цензор.НЕТ.

За даними ТСН, машина належить 43-річному місцевому жителю - журналісту і власнику журналу "Судноплавство" Олександру Сиваку.

В Одесі згорів автомобіль журналіста Сивака 01

За словами власника, автомобіль спалахнув на території автогаражного кооперативу близько 01:00. Займання легковика рятувальники загасили в 1:28. Від вогню врятували поруч розташовані гаражі. Але машина журналіста згоріла дотла.

Сивак пов'язує підпал з його професійною діяльністю. За рік журналіст написав поліцейським 5 заяв про погрози, які надходили на його адресу.

Слідчі поліції відкрили провадження у ч.2 ст.194 КК - умисне знищення або пошкодження майна.

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Автор: Анастасія Потіха
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Якщо одеські слідчі відкрили кримінальну справу - то мають посадити журналіста, по аналогії Стерненко. На нього також нападали декілька раз і декілька раз були заяви і що? А ще краще - вони нічого робити не будуть.
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26.11.2020 12:20 Відповісти
По ходу менты и спалили....
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26.11.2020 12:57 Відповісти
туареги- воины пустыни..- горят...
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26.11.2020 22:58 Відповісти
 
 