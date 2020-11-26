В Одесі згорів автомобіль журналіста Сивака. ФОТО

В Одесі вночі на території гаражного кооперативу на вулиці Армійській згорів Volkswagen Touareg.

Про це повідомляє Приморський відділ поліції в м.Одесі, передає Цензор.НЕТ.

За даними ТСН, машина належить 43-річному місцевому жителю - журналісту і власнику журналу "Судноплавство" Олександру Сиваку.

За словами власника, автомобіль спалахнув на території автогаражного кооперативу близько 01:00. Займання легковика рятувальники загасили в 1:28. Від вогню врятували поруч розташовані гаражі. Але машина журналіста згоріла дотла.

Сивак пов'язує підпал з його професійною діяльністю. За рік журналіст написав поліцейським 5 заяв про погрози, які надходили на його адресу.

Слідчі поліції відкрили провадження у ч.2 ст.194 КК - умисне знищення або пошкодження майна.

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