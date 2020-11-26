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Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

Прикордонника, причетного до переміщення тютюнової контрабанди, накрили правоохоронці на Закарпатті.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Зловмисників, за яким вели спостереження протягом декількох місяців, застали на гарячому, коли ті ж готувалися до польоту автожиром з метою переміщення сигарет до Румунії. Місце вильоту - на околиці селища Вишково Хустського району на відстані чотирьох кілометрів до кордону.

Крім прикордонника, правоохоронці викрили ще чотирьох осіб, можливо причетних до протиправної діяльності, всі вони жителі Хустського району Закарпатської області. Також встановлено, що один із присутніх на місці події є священнослужителем Московського патріархату.

Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів 01
Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів 02
Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів 03
Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів 04

Поблизу місця запланованого зльоту правоохоронці виявили 19 ящиків тютюнових виробів, одну вантажівку і три позашляховики.

Тривають слідчі дії. 

Дивіться також: Житель Чернігівщини позбувся автомобіля, намагаючись провезти в бензобаку контрабандні сигарети, - Держприкордонслужба. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
Связь Московского патриархата с табачным бизнесом давняя. Еще в 90-е годы в Питере этим занимался Гундяйка, а крышевал его Путин.
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26.11.2020 12:34
+9
и служитель Мацковского сатаната..
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26.11.2020 12:32
+4
Так запусти пару зондов с сеткой между ними!
Разбогатеешь на контрабанде, по крайней мере курить будешь на халяву Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов - Цензор.НЕТ 4310
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26.11.2020 12:38
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молодцы...оснащаются современными способами передвижения Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов - Цензор.НЕТ 6662
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26.11.2020 12:31 Відповісти
Это старый способ ))) Более современный это дроны )) Почти ежедневно в темноте над домом жужжат, кто то трудится не покладая рук ))
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26.11.2020 12:34 Відповісти
Так запусти пару зондов с сеткой между ними!
Разбогатеешь на контрабанде, по крайней мере курить будешь на халяву Пограничник на Закарпатье оказался пилотом автожира контрабандистов - Цензор.НЕТ 4310
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26.11.2020 12:38 Відповісти
Друзья советовали устройство для переподчинении дронов )) Нот думаю, что там не только сигареты, поэтому "бизнес" продлится не долго ))
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26.11.2020 12:49 Відповісти
Сложновато это устройство заиметь...
Ну а насчет бизнеса - "з паршивої вівці хоч жмут вовни" (с) Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів - Цензор.НЕТ 6474
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26.11.2020 13:14 Відповісти
ну а потом вот такой "пилот" но уже в форме с "коллегами" придет сажать за спижженый коптер контрабанду, еще и премию себе выпишет.
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26.11.2020 13:48 Відповісти
От-от... У старі часи у мисливців-"промисловиків" Русі було таке знаряддя - "перевісь"... Качки і гуси, летючи у вирій і повертаючись з нього, летіли, орієнтуючись по руслах річок (вони у нас, в основному, орієнтовані в меридіональному напрямі). На берегах ставили вишки, а на них закріплювали щось типу колодязних "журавлів". Між ними на канаті закріплювали сітку -"тристінку". Перельоти, в основному, йшли вночі. "Журавлі" з сіткою піднімали, і зграї птахів заплутувалися в них. Але ж тоді не знали водню, гуми для зондів, не мали легких синтетичних матеріалів для сіток...
Проблема в іншому - контрабандисти дрони облаштовують маячками. Не встигне і накуриться, як хата запалає...
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26.11.2020 13:57 Відповісти
Весьма ненадежен. Да и шумный блин,его слышно километра за три,а ночью пожалуй за все десять
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26.11.2020 12:36 Відповісти
Это довольно старая штука. Старше вертолёта
Верхний винт к движку не подключен. Крутится свободно и по-сути выполняет роль крыла.
Карлсон сзади толкает эту хрень и оно как-то летит.
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26.11.2020 13:14 Відповісти
Да. Верхний винт раскручивается под воздействием встречного воздуха,создавая подьемную силу.
Мы в школьные времена пытались сделать такое чудо - главная проблема была лопасти.
А поскольку мы голожопые школьники денех на двигатель не имели - то привязывали это чудо к Жигулям и разгоняли его Оно даже взлетело. Но страшно было. Вовремя остановились
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26.11.2020 16:01 Відповісти
и служитель Мацковского сатаната..
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26.11.2020 12:32 Відповісти
З такими суперменами бамбас та крим авакав би за лічені дні звільнив би...
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26.11.2020 12:33 Відповісти
Але ж у нього у відомстві зовсім інші пріоритети
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26.11.2020 12:34 Відповісти
Связь Московского патриархата с табачным бизнесом давняя. Еще в 90-е годы в Питере этим занимался Гундяйка, а крышевал его Путин.
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26.11.2020 12:34 Відповісти
Один зеленый мудак желает установить цену за пачку сигарет -200гр...... При реализации такого предложения ,контрабанду будут перевозить на баллистических ракетах.
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26.11.2020 12:40 Відповісти
В конкретному випадку мова про контрабанду в країни ЄС.
Та і про те, що ціна пачки ракових поличок в Україні зросте до цін ЄС було прийнято ще два з половиною роки тому.
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26.11.2020 12:48 Відповісти
Сие есть двустороннее движение...Не приходилось курить румынские? Без акциза везде выгодно!
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26.11.2020 12:54 Відповісти
Румунські безакцизні? Бе-е-еее... Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів - Цензор.НЕТ 5979
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26.11.2020 12:57 Відповісти
Для справки : Лучший в СССР табак выращивали в Абхазии и...Молдавии (читай в Румынии!) Именно их сорта (вроде "Золотое руно" ," Самсун 800",Аромат Вирджинии" шли на производство самых дорогих и престижных марок курева. Простолюдинов ,после махорки,потчевали сначала албанским ,а затем болгарским и индийским ,но они явно уступали в качестве. Единственные приличные сигареты (совмесное с США производство) Союз-Аполлон выпускали в Батуми и Кишиневе.
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26.11.2020 18:25 Відповісти
Дякую за інфу )) Але щось мені підказує, що нинішній румунський та молдавський безакциз не має жодного відношення до тих елітних тютюнів...
Кілька років тому був у мене період без роботи (і відповідно фінансова дупа), тоді й "оцінив" оте контрабандне баділля. Фе, яка гидота!
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26.11.2020 19:10 Відповісти
Коли в травні 2018-го було прийнято кабміном згадане мною рішення і відбулося перше здорожчання, я взагалі покинув палити після 26 років "стажу" курця.
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26.11.2020 12:59 Відповісти
бо тоді було кому приймати рішення...
а зараз нема кому ні прийняти, ні втілити
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26.11.2020 16:07 Відповісти
свой среди чужих
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26.11.2020 12:41 Відповісти
"Священнослужитель" освобождал территорию Украины от сигарет,тем самым обеспечивал сохранность здоровья украинцев,("братьев").
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26.11.2020 12:50 Відповісти
Про нормальні цигарки говорять ті, хто не курив нормальний тютюн.
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26.11.2020 14:19 Відповісти
Чомусь згадався Far Cry 4 - там теж є ґавтожир (гірокоптер)... Зокрема на ньому зручно виконувати побічні місії "відтарабанити вантаж з пункту А в пункт В" Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів - Цензор.НЕТ 9355

Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів - Цензор.НЕТ 66
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26.11.2020 12:54 Відповісти
Пограничник не выучил таблицу деления. Выучил, летал бы дальше на блоках примы.
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26.11.2020 12:55 Відповісти
Тю, а де голова сільради чи якийсь депутат? На Закарпатті це норма - контрабандист прикордонник, поп і депутат
А Мусора замели за конкуренцію...
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26.11.2020 13:20 Відповісти
А при австріяках у селі теж були шановані троє - піп, учитель і лікар... Часи змінилися, змінилися люди та їх інтереси ...
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26.11.2020 14:01 Відповісти
+ жандарм
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26.11.2020 14:02 Відповісти
може буть... Мені "вуйко", вчитель довоєнний, в Чопі, на вокзалі, казав про трьох... (Захоплювався моєю мовою: "Йой, паночку, як ви файно українською мовите... В нас так не вміють... австріяччина, мадярщина, полонізми...").
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26.11.2020 14:14 Відповісти
Це піпец... тепер начальника поліції від церкви відлучать!
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26.11.2020 13:22 Відповісти
А там, глядишь, и ракетная техника за перелетку курева возьмется.
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26.11.2020 13:38 Відповісти
Гарна компашка)))
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26.11.2020 14:06 Відповісти
Зажиточные погранцы скоро будут на пакетах переправлять контрабанду.
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26.11.2020 14:57 Відповісти
 
 