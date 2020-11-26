Прикордонник на Закарпатті виявився пілотом автожиру контрабандистів. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж
Прикордонника, причетного до переміщення тютюнової контрабанди, накрили правоохоронці на Закарпатті.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Зловмисників, за яким вели спостереження протягом декількох місяців, застали на гарячому, коли ті ж готувалися до польоту автожиром з метою переміщення сигарет до Румунії. Місце вильоту - на околиці селища Вишково Хустського району на відстані чотирьох кілометрів до кордону.
Крім прикордонника, правоохоронці викрили ще чотирьох осіб, можливо причетних до протиправної діяльності, всі вони жителі Хустського району Закарпатської області. Також встановлено, що один із присутніх на місці події є священнослужителем Московського патріархату.
Поблизу місця запланованого зльоту правоохоронці виявили 19 ящиків тютюнових виробів, одну вантажівку і три позашляховики.
Тривають слідчі дії.
Будь ласка, зачекайте...
Разбогатеешь на контрабанде, по крайней мере курить будешь на халяву
Ну а насчет бизнеса - "з паршивої вівці хоч жмут вовни" (с)
за спижженый коптерконтрабанду, еще и премию себе выпишет.
Проблема в іншому - контрабандисти дрони облаштовують маячками. Не встигне і накуриться, як хата запалає...
Верхний винт к движку не подключен. Крутится свободно и по-сути выполняет роль крыла.
Карлсон сзади толкает эту хрень и оно как-то летит.
Мы в школьные времена пытались сделать такое чудо - главная проблема была лопасти.
А поскольку мы голожопые школьники денех на двигатель не имели - то привязывали это чудо к Жигулям и разгоняли его Оно даже взлетело. Но страшно было. Вовремя остановились
Та і про те, що ціна пачки ракових поличок в Україні зросте до цін ЄС було прийнято ще два з половиною роки тому.
Кілька років тому був у мене період без роботи (і відповідно фінансова дупа), тоді й "оцінив" оте контрабандне баділля. Фе, яка гидота!
а зараз нема кому ні прийняти, ні втілити
А Мусора замели за конкуренцію...