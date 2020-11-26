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Поліція в Києві припинила фото-бізнес із пам'ятником Леніну. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини
У районі станції Почайна в Києві невідомі встановили пам'ятник комуністичному лідеру Володимиру Леніну з метою заробити на фото з ним.
Про це повідомляє "Київ Зараз", передає Цензор.НЕТ.
Поруч з експонатом винахідливі підприємці прикріпили кілька табличок з розцінками. За фотографію просили 20 гривень, за відео - 50 гривень.
На місце події приїхала поліція і зробила припис про порушення правил благоустрою з вимогою демонтувати пам'ятник.
Топ коментарі
+17 Oljik
показати весь коментар26.11.2020 12:55
+10 Підлога Маккартні
показати весь коментар26.11.2020 12:52
+8 Solomon c5c4359c
показати весь коментар26.11.2020 12:58
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Судя по всему, на загнивающем западе число сочувствующим социалистам просто зашкаливает. Для них ульянов-герой.
Не думаю,що в такому місці бувають іноземці, але вони ********* інколи з такими ось артефактами фотографуватися, типу "дикунська екзотика". З мавпочками ж можна фото робити.
Благодарю за идею!
Цензор постит сразу два фото памятника ленину. Интересно. Они теперь по логике должны штраф за нарушени закона о декоммунизации заплатить, или 40 грн. тем "бизнесменам"?)))
https://iod.media/ru/article/kijivskiy-**********-mashina-chasu-bloshinogo-rinku-na-petrivci-foto-3433