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Поліція в Києві припинила фото-бізнес із пам'ятником Леніну. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події Київські новини

У районі станції Почайна в Києві невідомі встановили пам'ятник комуністичному лідеру Володимиру Леніну з метою заробити на фото з ним.

Про це повідомляє "Київ Зараз", передає Цензор.НЕТ.

Поруч з експонатом винахідливі підприємці прикріпили кілька табличок з розцінками. За фотографію просили 20 гривень, за відео - 50 гривень.

Поліція в Києві припинила фото-бізнес із памятником Леніну 01

На місце події приїхала поліція і зробила припис про порушення правил благоустрою з вимогою демонтувати пам'ятник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 30-річний чоловік у відповідь на зауваження влаштував стрілянину на столичній Оболоні, - поліція. ФОТОрепортаж

Поліція в Києві припинила фото-бізнес із памятником Леніну 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Головне - гама кольорів і локація витримана. Іншими словами - шматок лайна під тином.))
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26.11.2020 12:55
+10
Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину - Цензор.НЕТ 8044 А что были желающие?
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26.11.2020 12:52
+8
Для турыстов, с че-хеварой на пузе.
Судя по всему, на загнивающем западе число сочувствующим социалистам просто зашкаливает. Для них ульянов-герой.
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26.11.2020 12:58
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Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину - Цензор.НЕТ 8044 А что были желающие?
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26.11.2020 12:52 Відповісти
Головне - гама кольорів і локація витримана. Іншими словами - шматок лайна під тином.))
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26.11.2020 12:55 Відповісти
Для турыстов, с че-хеварой на пузе.
Судя по всему, на загнивающем западе число сочувствующим социалистам просто зашкаливает. Для них ульянов-герой.
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26.11.2020 12:58 Відповісти
Думаю, що були, але не багато.

Не думаю,що в такому місці бувають іноземці, але вони ********* інколи з такими ось артефактами фотографуватися, типу "дикунська екзотика". З мавпочками ж можна фото робити.
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26.11.2020 13:00 Відповісти
І що, хтось захотів отак добровільно шкваритись (ще й за це платити)? Полиция в Киеве пресекла фото-бизнес с памятником Ленину - Цензор.НЕТ 7478
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26.11.2020 12:59 Відповісти
Ще цієї херни нам не вистачає ...
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26.11.2020 13:06 Відповісти
Вовремя донесли.
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26.11.2020 13:11 Відповісти
менты "пресекли фото бизнес" по 20 грн. за фото - эта пабеда ящитаю!
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26.11.2020 13:16 Відповісти
ленину тоже маску и штраф
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26.11.2020 13:17 Відповісти
хтось насрав ще й гроші попросив...
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26.11.2020 13:18 Відповісти
А покарання за пропаганду комуністичної символики чому не застосували?
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26.11.2020 13:18 Відповісти
Прикольно. Страна широких возможностей, здесь можно делать всё и всем, ну абсолютно ВСЁ!
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26.11.2020 13:19 Відповісти
кому цей чЛєнін ще потрібен?
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26.11.2020 13:22 Відповісти
Эх. У нас по соседству такое предписание вот уже года эдак полтора висит - в отношении незаконно сооруженных гаражей. А толку-то?
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26.11.2020 13:40 Відповісти
Нарисуйте Ленина на гаражах и будет толк
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26.11.2020 14:27 Відповісти
Ооооо. Блин. Как я раньше не додумался.)))
Благодарю за идею!
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26.11.2020 14:31 Відповісти
И... кстати, забавный момент.
Цензор постит сразу два фото памятника ленину. Интересно. Они теперь по логике должны штраф за нарушени закона о декоммунизации заплатить, или 40 грн. тем "бизнесменам"?)))
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26.11.2020 13:42 Відповісти
А чему удивояться, если у нас быдла, в виде хохлоа, совков и пр антиукраинского отребья до 25%, которые голосуют за позавчерашний день, опзжо и ленина.
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26.11.2020 13:46 Відповісти
це провокація, ніякі це не бізнес-розборки.
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26.11.2020 15:07 Відповісти
Они же не пропагандировали и эксплуатировали!
Поліція в Києві припинила фото-бізнес із пам'ятником Леніну - Цензор.НЕТ 6174
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26.11.2020 16:14 Відповісти
Это барахолка, там половина комм.. и наци.....
https://iod.media/ru/article/kijivskiy-**********-mashina-chasu-bloshinogo-rinku-na-petrivci-foto-3433
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26.11.2020 23:32 Відповісти
 
 