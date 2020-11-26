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Герой України (252) Зеленський (17470) похорон (1248) Південне (24)

Зеленський ініціював присвоєння гендиректору КБ "Південне" Дегтяреву звання Героя України посмертно. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Суспільство Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у церемонії прощання з генеральним директором Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" Олександром Дегтяревим.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Церемонія відбулася в Палаці культури машинобудівників у місті Дніпрі.

Глава держави поклав квіти до труни померлого та поспілкувався з рідними Олександра Дегтярева, висловивши їм співчуття.

Президент наголосив, що смерть Олександра Дегтярева – це велика втрата для ракетно-космічної галузі України та всього світу.

Крім того, Зеленський ініціював присвоєння Дегтяреву звання Героя України посмертно.

"Я думаю, що ця людина достойна бути Героєм України, тому що це патріот, який прославляв Україну в усьому світі", – сказав президент.

У церемонії також взяли участь керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, віцепрем’єр-міністр – міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко, голова Дніпропетровської ОДА Олександр Бондаренко.

Нагадаємо, гендиректор КБ "Південне" Дегтярев помер від коронавірусу.

Читайте: Зеленский выразил соболезнование в связи со смертью гендиректора КБ "Южное" Дегтярева и примет участие в церемонии прощания, - ОП

Зеленський ініціював присвоєння гендиректору КБ Південне Дегтяреву звання Героя України посмертно 01
Зеленський ініціював присвоєння гендиректору КБ Південне Дегтяреву звання Героя України посмертно 02
Зеленський ініціював присвоєння гендиректору КБ Південне Дегтяреву звання Героя України посмертно 03
Зеленський ініціював присвоєння гендиректору КБ Південне Дегтяреву звання Героя України посмертно 04
Зеленський ініціював присвоєння гендиректору КБ Південне Дегтяреву звання Героя України посмертно 05

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
а воину которого убил снайпер не хочешь присвоить звание "Герой Украины"?
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26.11.2020 13:42
+16
Он даже это не заметил. Это не в поле его деятельности..
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26.11.2020 13:47
+16
А солдату Журавлю почему сволочь зеленая не присвоил ? Гнида жидовская...
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26.11.2020 13:58
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а воину которого убил снайпер не хочешь присвоить звание "Герой Украины"?
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26.11.2020 13:42 Відповісти
Он даже это не заметил. Это не в поле его деятельности..
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26.11.2020 13:47 Відповісти
Лол, а за што?
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26.11.2020 13:45 Відповісти
шобы на Кучмой поизголяться
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26.11.2020 14:02 Відповісти
Уряд планує підвищити тариф на електроенергію для побутових споживачів.
Це стало відомо після онлайн-брифінгу 26 листопада де т.в.о.міністра енергетики Юрій Бойко.
За його словами,таке рішення обумовлене тим, що чинний тариф збитковий, а його зміна має "стабілізувати ринок електричної енергії"..."Я думаю, від наступного тижня буде готове до прийняття рішення у частині тарифів для побутового споживача."
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26.11.2020 13:45 Відповісти
Капец, у людей скорбь и горе утраты, а им еще этого гундосого гнусавого хриплого наркомана нужно слушать. Просто ужас какой... Зеля не брезгует пиариться даже на поминках... А чего Ермак за ним носится? А вот чего. Ведь там можно будет в конце на халяву пожрать, как тогда с воинами

Зеленский инициировал присвоение гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву звания Героя Украины посмертно - Цензор.НЕТ 53
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26.11.2020 13:47 Відповісти
пля теперь Днепру приготовится к чп бедося припёрся Зеленский инициировал присвоение гендиректору КБ "Южное" Дегтяреву звания Героя Украины посмертно - Цензор.НЕТ 7826
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26.11.2020 13:54 Відповісти
А солдату Журавлю почему сволочь зеленая не присвоил ? Гнида жидовская...
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26.11.2020 13:58 Відповісти
Представить тока , как Кучма пригорюнился.
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26.11.2020 14:01 Відповісти
А КБ "Южное" действительно флагман ракетостроения
во всём мире?
Там кое-как штампуют старые образцы времен СССР.
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26.11.2020 14:16 Відповісти
КБ "Южное" лежит с нулевых. Зато у Дегтярева все родственники мультимиллионеры. Благодаря его "мудрому" руководству все, кто с мозгами в рашку свалили. От сотрудничесва с КБ отказались все международные компании. И ему героя? Похоже, кокс последние мозги вынес у нашего, прости господи, президента.
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26.11.2020 14:51 Відповісти
А можете Оно в доле?
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23.05.2021 20:54 Відповісти
В доле там Кучма и иже с ним. А зеленому советники советуют. Оно особо не вникает, т.к. нет мозгов ... да и желания.
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24.05.2021 10:59 Відповісти
Хто б присвоїв Зеленському Тричі Героя України (як Дегтярьову)?
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26.11.2020 14:22 Відповісти
посметрно
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26.11.2020 14:34 Відповісти
Не, як Калашникову, бо зебил даже зачленограить не в состоянии без плагиата от 2007 года...

Freakin Brothers Piano Playing - YouTube
www.youtube.com › watch

1:49

Ben les Freakin Brothers.. Besoin de les présenter ?
Oct 17, 2007 · Uploaded by FYD047
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26.11.2020 14:41 Відповісти
Жил человек - типа обычное чмо. Как только умер - сразу стал героем. Почему звания и почести не при жизни, а только трупам раздаются? Мертвецам они уже не нужны...
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26.11.2020 14:57 Відповісти
Что значит инициировал???
Хочешь, так давай ему звание а не щурь жопу. Или жмет?
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26.11.2020 16:54 Відповісти
Вмер тому ,що не було вакцини , дякуючи Шмаркля,а у відповідь Героя?Якщо такі потрібні люди помирають без вакцини,тощо казати про зелнобобів? Да всім вам отримати те що заслужили на виборах.Згиньте,нечисті зелені.
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23.05.2021 20:52 Відповісти
 
 