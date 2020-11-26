Вірмени спалили село Чарактар у Карабасі, але Азербайджан його так і не зайняв. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ За кордоном
Жителі села Чарактар у Нагірному Карабасі спалили повністю свої будинки, щоб ті не дісталися Азербайджану. Але потім з'ясувалося, що за домовленостями, це село залишається за Вірменією.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це в фейсбуці розповів вірменський політолог Самвел Меліксетян.
Він зазначає, що винуватий у цьому уряд Вірменії, який неправильно трактував власноруч підписані угоди.
Вірменський уряд опублікував список населених пунктів, які вірмени повинні покинути. У списку було і село Чарактар. Тому його жителі почали спалювати і демонтувати свої будинки, що могли - забирали з собою.
Кельбаджарський район, де розташоване село Чарактар, перейшов під контроль Азербайджану з 25 листопада. Але ні російські миротворці, ні азербайджанські військові в село так і не увійшли. Причина в тому, що Чарактар в радянські часи входив до складу вірменської автономії в Нагірному Карабасі. Коли вірмени в 90-х роках захопили сусідній Кельбаджарський район Азербайджану, вони в нього вирішили перевести і Чарактар. Однак зараз Баку отримав Кельбаджарський район у своїх початкових кордонах, а Чарактар залишається в складі вірменського Нагірного Карабаху.
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За цією роботою п"ять років пролетять непомітно... А про те, що буде робиться на території, підконтрольній "миротворцям", їх тривожить не буде... Хай "болить голова" у Вірменії та Росії... До того часу, коли закінчиться дія тристороннього договору, останнім "патріотам Арцаху" надоїсть сидіть у горах, на голодному пайку, і вони розбіжаться по ринках Росії, торгувать шаурмою і шашликами... І "миротворцям" там не буде кого "охоронять"... Проблема "автономного територіального утворення для вірменського населення НКАО" ліквідується сама собою... "Нема людей - нема проблеми...". (Хіба що, "для декорації", притримають пару тисяч, у кількох селах,підгодовуючи за рахунок бюджету росіян).
А.С.Грибоедов. Из письма русскому императору: «Армения, как государство, не играла никакой значительной роли в истории человечества, ее название было географическим термином, распространенным армянами, она была местом разрешения споров сильных государств - ассирийцев, мидийцев, иранцев, греков, монголов, русских…»
Французский путешественник граф Де-Шолье: «Я с ними (армянами) никогда не мог договориться. Их хитрость довольно брезглива, низость довольно невыносима, а подлость достойна сожаления».
Русский исследователь В.Л. Величко. «Русское дело и междуплеменные вопросы. Полное собрание публицистических сочинений». Том 1. СПб., 1904: «Армяне начали высасывать соки местного населения. Не удовлетворившись этим, они проводили политику подрыва репутации местного мусульманского населения с целью присвоить их земли, прогнав в будущем».
Н.И. Шавров. «Новая угроза русскому делу в Закавказье: предстоящая распродажа Мугани инородцам». С.Петербург. 1911, стр.59-61: «Из одного миллиона трехсот тысяч армян, проживающих в Закавказье, миллион - не местные. И переселены они в область нами».
Воспоминания русского дипломата генерала Маевского. Из книги «Массовые убийства, чинимые армянами»: «Слышал ли кто-либо о народном героизме армян? Где высечены названия их сражений за свободу? Нигде! Потому что, «герои» армян больше были палачами своего народа, чем спасителями».
Оттуда же: «Все армянские школы, начиная с высших и кончая самыми обычными, начальными школами, были превращены в арену бурной деятельности армянских пропагандистов, доведенных до крайней степени в Европейских столицах. Патриотические песни и оды, острая сатира и басни из преподавательской среды западали в горячие души подростков, разжигая в них ненависть против презренного мусульманского правительства, чувство злобы, целую серию никому не известных фантастических иллюзий будущего. Таким образом, за очень короткий срок (3-4 года) для защиты созданных иллюзий появились готовые на кровавое самопожертвование разъяренные, упрямые юноши…»
Из рапорта полковника-лейтенанта Грязнова об Арзинджанских убийствах в 1915 году: «По дорогам, ведущим в села, были разбросаны пронизанные копьями тела мусульманских крестьян, отрезанные части туловищ и растекшиеся внутренние органы… В основном, женщины и дети! Судьи и богачи организовывали убийства, армянская армия их исполняла. Были вырыты глубокие колодцы, и беспомощные люди, будучи зарезаны как животные, один за другим были выброшены в колодцы. Армяне, ответственные за убийства, заполняли дом восьмидесятью мусульманами, а затем отрезали им головы».
Из сообщения от 1915 года генерала русской армии Л.Одишелидзе: «Ночами 11-12 марта армянские палачи топорами и копьями казнили мусульман на территориях вокруг Арзинджана. Эти звери бросали свои жертвы, в основном в окопы, вырытые ими для осуществления своих коварных планов. Мой помощник насчитал двести (200) таких окопов и раскрыл содеянные преступления».
Самуэл А.Уимс. «Тайны Армянской террористско-«христианской» страны. Серии больших фальсификаций армян», том 1: «Исторические корни Карабаха уходят в античную эпоху. Это одна из исторических провинций Азербайджана. Этот регион является важным политическим, культурным и духовным центром Азербайджана… Пресловутая Карабахская проблема была создана сфальсифицированными идеями армян».
Свидетель Ходжалинской трагедии французский журналист Жан Ив Юнет: «Мы свидетели Ходжалинской трагедии. Мы своими глазами видели изуродованные тела защитников Ходжалы, сотен мирных жителей - женщин, детей, стариков… Мы не смогли закончить съемки из-за обстрела нашего вертолета армянами. Но увиденное с высоты было достаточным для представления о причиненных зверствах. Это была ужасающая картина. Армяне, зверски расправившиеся с 5-6-летними детьми, грудными младенцами, беременными женщинами, не сравнимы ни с какими убийцами».
Газетa «Московский комсомолец», 29.01.1994. Из статьи «Нефтяной синдром»: «Есть пленные. Однако они уже непригодны для жизни. Зимой по утрам их выводят босыми на снег и лед. Обливают с головой холодной водой, разбивают о головы бутылки, потом опять отправляют в камеры. Настоящие же пытки начинаются после этого. Ломают пальцы между дверьми, при криках бьют резиновыми дубинками. Многие, не вынеся пыток, сойдя с ума, умирают. Когда мы захватили очередное село, видел, как один армянин разрубил надвое живого ребенка. Затем частью тела шлепал по лицу и голове мать, так что она, окровавленная, потеряв рассудок, начала смеяться».
Федор Шеллов-Ковердяев, бывший I заместитель министра иностранных дел России, адвокат:
«Конфликт в Нагорном Карабахе - хорошо запланированная, заранее подготовленная акция, осуществление которой возлагалось на долю коммунистических руководителей Армении… Лидеры Движения «Карабах», гипертрофировав самоопределение нации, довели его до такой степени, после чего начинается сепаратизм».
Грузинский писатель и мыслитель И.Чавчавадзе: «Ваше превосходительство, не разрешайте поселение армян на центральных русских землях. Они из такого племени, что, прожив несколько десятков лет, начнут кричать на весь мир, что это земля наших отцов и прадедов».
Мы обращали внимание наших северных соседей на то, что механизм ползучей армянизации южных регионов России осуществляется строго в соответствии с предписанием армянского католикоса в 1988 году: «Не секрет, что наши земли еще не все принадлежат нам, но придет время их завоевывать и заселять. За последние 40 лет армяне заняли земли предков. Их там 60%. Постепенно высвобождаются из-под русского влияния земли в Краснодарском и Ставропольском краях… В Армавире (Северной Армении) ( так у армян именуется Ростовская область) наших земель 80% … и если разумно поступать, мы заселим и Ростовскую область… Беспокойству нет причин, нас поддерживают русская церковь и много наших сторонников, занимающих высокие посты. Я думаю, что 480 000 армян в Москве уже что-то значат. Дети мои, мирно, тихо скупайте дома… уговаривайте местных оттуда уезжать, укореняйтесь на родной земле… Сейчас разваливается СССР, вскоре мы будем способствовать развалу России… Пора в крестовый поход против тех, кто изгнал наш многострадальный народ из земли его!».
И, похоже, наши попытки увенчались успехом. На днях портал «Южный Федеральный» опубликовал статью ростовского журналиста Евгения Михайлова «Кубанский Карабах», в которой автор открыто высказывает свои опасения по поводу армянизации юга России.
«Не приведет ли тихая, не замечаемая властями Кубани армянская экспансия к вопросу об автономии, после чего рукой подать и до требований отделения части страны?"...
Ржати не перержати
Є серед армян нормальні люди як Джигарханян, і хто загинув за Майдан але їх настільки мало, що і згадати по суті нічого, сама армянська нація сприймається і веде себе як приспособленці, маніпулятори, провокатори і окупанти чужих земель які видають себе за жертву.