Вірмени спалили село Чарактар у Карабасі, але Азербайджан його так і не зайняв. ФОТО

Жителі села Чарактар ​у Нагірному Карабасі спалили повністю свої будинки, щоб ті не дісталися Азербайджану. Але потім з'ясувалося, що за домовленостями, це село залишається за Вірменією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "24 канал", про це в фейсбуці розповів вірменський політолог Самвел Меліксетян.

Він зазначає, що винуватий у цьому уряд Вірменії, який неправильно трактував власноруч підписані угоди.

Вірменський уряд опублікував список населених пунктів, які вірмени повинні покинути. У списку було і село Чарактар. Тому його жителі почали спалювати і демонтувати свої будинки, що могли - забирали з собою.





Кельбаджарський район, де розташоване село Чарактар, перейшов під контроль Азербайджану з 25 листопада. Але ні російські миротворці, ні азербайджанські військові в село так і не увійшли. Причина в тому, що Чарактар ​​в радянські часи входив до складу вірменської автономії в Нагірному Карабасі. Коли вірмени в 90-х роках захопили сусідній Кельбаджарський район Азербайджану, вони в нього вирішили перевести і Чарактар. Однак зараз Баку отримав Кельбаджарський район у своїх початкових кордонах, а Чарактар ​​залишається в складі вірменського Нагірного Карабаху.

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