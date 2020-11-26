Із померлим від коронавірусу гендиректором КБ "Південне" Дегтяревим попрощалися в Дніпрі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 листопада, у Будинку культури машинобудівників відбулася урочиста церемонія прощання з генеральним директором КБ "Південне" Олександром Вікторовичем Дегтяревим, який помер 24 листопада від ускладнень, що були викликані коронавірусною інфекцією.

Про це повідомляє місцеве видання Днепр вечерний, передає Цензор.НЕТ.

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Участь в церемонії прощання взяв президент України Володимир Зеленський.

Олександр Дегтярев народився 31 жовтня 1951 року в м. Яранську (Кіровська область, Росія). Закінчив Ленінградський механічний інститут (БДТУ) за спеціальністю "Двигуни літальних апаратів" (1975) і економічний факультет Дніпропетровського національного університету (2001). Пройшов стажування і навчання в низці аерокосмічних компаній США та Франції.

Після закінчення Ленінградського механічного інституту в 1975 році був направлений на роботу до КБ "Південне", де працював до кінця 2020 року. За час роботи пройшов шлях від інженера до Генерального конструктора - генерального директора Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля".

1975-1999 рр. - інженер, старший інженер, начальник групи, начальник служби; 1999-2005 рр. - заступник генерального конструктора - генерального директора зі зовнішньоекономічної діяльності;

2005-2010 рр. - перший заступник генерального конструктора - генерального директора з системного проєктування й комплексного розвитку підприємства;

З 2010-2016 рр. - Генеральний конструктор - генеральний директор.

З 2018 р. - Генеральний директор Державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля".

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Дегтярев О. В. пройшов школу проєктування, конструювання і експериментального відпрацювання ракетних комплексів стратегічного та космічного призначення. Зробив значний практичний внесок у розроблення й модернізацію ракетних комплексів з ракетами сімейства SS-17, SS-18 і SS-24 (за класифікацією НАТО), а також проєктів з модернізації та комерційного використання космічних ракетних комплексів сімейства "Зеніт", "Днепр", низки космічних апаратів і супутникових систем. Здійснив істотний внесок у створення відомих ракетно-космічних комплексів у міжнародній кооперації - "Морський старт", "Наземний старт", "Днепр". Велику увагу приділяв реалізації перспективних космічних проєктів, створенню власних КА і рушійних установок у комерційних цілях.

З ініціативи Дегтярева О. В. на підприємстві було організовано службу маркетингу і зовнішньоекономічної діяльності. За його активною участю налагоджено міцні контакти з багатьма світовими компаніями космічного профілю, космічними агентствами багатьох країн і організаціями Європи, США, Єгипту, Японії, Республіки Корея та інших країн світу. Був послідовним прихильником розвитку міжнародної кооперації розроблювачів ракетно-космічної техніки і зміцнення кооперації українських розроблювачів. ДП "КБ "Південне" під керуванням О. В. Дегтярева бере активну участь у проєктах "Циклон-4", "Антарес" ("Таурус-II"), "Вега".

Автор майже 200 наукових публікацій і статей з питань розроблення ракетних комплексів різного призначення, їх модернізації й адаптації для вирішення наукових і прикладних завдань, 50 винаходів і патентів, які покладено в основу технології створення конкурентоспроможних ракетно-космічних комплексів. Багато уваги приділяв розвитку галузевої науки і зміцненню науково-виробничих зв'язків КБ "Південне" з Національною академією наук України, академічними інститутами, вищими навчальними закладами багатьох регіонів України.

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Нагороджений орденами "За заслуги" III і II ступенів (2002, 2011), медалями Федерації космонавтики СРСР імені академіка М. К. Янгеля і імені академіка М. О. Пилюгіна, більш ніж 20 медалями Федерації космонавтики СРСР, Росії, України та інших відомств і органів ракетно-космічної сфери.

"Почесний працівник космічної галузі України" (2001), заслужений машинобудівник України (2004). Лауреат Державної премії України (2009), лауреат "Золотої медалі В. Ф. Уткіна" Російської Федерації (2011), лауреат премії НАН України імені М. К. Янгеля



















