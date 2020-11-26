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Виготовляв амфетамін на кухні і розсилав поштою: в Києві затримали наркоторговця. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловік організував в одній зі столичних квартир нарколабораторію з виготовлення психотропу. Надалі збував товар клієнтам Із Харківської області через один з поштових сервісів. За вчинене йому загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент боротьби з наркозлочинністю Нацполіції у Facebook.

За даними відомства, до оперативників управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Нацполіції (УБН ДБН НПУ) надійшла інформація, що на території Харківщини здійснюється розповсюдження амфетаміну, який надходить на територію області за допомогою сервісу поштових відправлень.

Під час оперативних заходів працівники поліції з’ясували, що амфетамін постачає 35-річний киянин. Чоловік в одній зі столичних квартир обладнав нарколабораторію, де виготовляв психотропну речовину – амфетамін. Товар він збував оптовими партіями і в роздріб, отримавши перед цим гроші на банківські картки.

Під час спільної операції оперативників ДБН НПУ, слідчих Харківщини та за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД організатора незаконного "бізнесу" затримали. За місцем мешкання фігуранта та за місцем розташуванням нарколабораторії у столиці проведено санкціоновані обшуки.

Виготовляв амфетамін на кухні і розсилав поштою: в Києві затримали наркоторговця 01

У результаті вилучено приблизно кілограм амфетаміну і прекурсор "фінілнітропоропен", 25 літрів ізопропілового спирту, обладнання та посуд для виготовлення наркотиків, а також фасувальні матеріали.

Речові докази направлено на проведення експертного дослідження.

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Слідчі Московського відділу поліції розслідують кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Фігуранта затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Виготовляв амфетамін на кухні і розсилав поштою: в Києві затримали наркоторговця 02

Після висновків експертиз буде вирішуватися питання щодо відкриття кримінальних проваджень за ст. 313 та ст. 311 КПК.

За виготовлення та збут амфетаміну киянину загрожує до десяти років в’язниці з конфіскацією майна.

Нині проводяться подальші слідчо-оперативні заходи для встановлення інших осіб, причетних до збуту наркотичних засобів.

Виготовляв амфетамін на кухні і розсилав поштою: в Києві затримали наркоторговця 03
Виготовляв амфетамін на кухні і розсилав поштою: в Києві затримали наркоторговця 04
Виготовляв амфетамін на кухні і розсилав поштою: в Києві затримали наркоторговця 05
Фото: сайт Нацполіції

Виготовляв амфетамін на кухні і розсилав поштою: в Києві затримали наркоторговця 06

Автор: Наталя Джума
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У зеленского теперь на одного диллера меньше стало Изготавливал амфетамин на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали наркоторговца - Цензор.НЕТ 5437
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26.11.2020 14:51 Відповісти
Человек вакцину искал,а полицаи прервали изыскания.Янелох обещал ведь дать миллион за вакцину.Легкие деньги,****. Изготавливал амфетамин на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали наркоторговца - Цензор.НЕТ 426 Изготавливал амфетамин на кухне и рассылал по почте: в Киеве задержали наркоторговца - Цензор.НЕТ 136
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26.11.2020 15:09 Відповісти
Яйца закончились - вот как мог и баловался на кухне не яешней, а др.перекурсорчиками-перекусончиками.
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26.11.2020 14:58 Відповісти
Кислоту запретили... ацетон запретили.. марганцовку запретили... Но каждый желающий без проблем на кухне наркоту может делать... Может не то запрещали?
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26.11.2020 15:08 Відповісти
Теперь кухни запретят...
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26.11.2020 15:25 Відповісти
 
 