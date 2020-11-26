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Тітушки намагалися заблокувати роботу виборчкому в Коцюбинському, - поліція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Чоловіки в чорному одязі і в темних окулярах увірвалися на виборчу дільницю в Коцюбинському під час перерахунку голосів на виборах до органів місцевого самоврядування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловіки почали блокувати роботу членів комісії, між ними виникла бійка. Прибулі на місце поліцейські затримали п'ятьох правопорушників.

"Один із затриманих - представник однієї з політичних партій, який пояснив правоохоронцям, що таким чином мав намір бути присутнім при перерахунку голосів. Його спільники - це приватні охоронці. Як пояснив представник партії, таким чином він хотів взяти участь в перерахунку голосів", - сказано в повідомленні.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права).

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Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.

Тітушки намагалися заблокувати роботу виборчкому в Коцюбинському, - поліція 01
Тітушки намагалися заблокувати роботу виборчкому в Коцюбинському, - поліція 02
Тітушки намагалися заблокувати роботу виборчкому в Коцюбинському, - поліція 03

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Країна остаточно перетворилась на якусь бананову республіку. Гордіться,зе-дебіли,ви зробили це разом!
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26.11.2020 18:43
+2
Нє спєші...а то встигнеш.
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26.11.2020 16:21
+1
А чего как что сразу Титушко? Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция - Цензор.НЕТ 4879
Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция - Цензор.НЕТ 7971
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26.11.2020 15:56
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А чего как что сразу Титушко? Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция - Цензор.НЕТ 4879
Титушки пытались заблокировать работу избиркома в Коцюбинском, - полиция - Цензор.НЕТ 7971
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26.11.2020 15:56 Відповісти
спешу тебя огорчить, титушки никуда не девались все эти 6 лет.
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26.11.2020 16:14 Відповісти
Нє спєші...а то встигнеш.
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26.11.2020 16:21 Відповісти
Країна остаточно перетворилась на якусь бананову республіку. Гордіться,зе-дебіли,ви зробили це разом!
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26.11.2020 18:43 Відповісти
Поки не почнуть садити, цирк із зеленими клоунаи продовжуватиметься.
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26.11.2020 21:54 Відповісти
посадите за то шо ножи в кармане были
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27.11.2020 11:29 Відповісти
 
 