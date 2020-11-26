Тітушки намагалися заблокувати роботу виборчкому в Коцюбинському, - поліція. ФОТО

Чоловіки в чорному одязі і в темних окулярах увірвалися на виборчу дільницю в Коцюбинському під час перерахунку голосів на виборах до органів місцевого самоврядування.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області, інформує Цензор.НЕТ.

Чоловіки почали блокувати роботу членів комісії, між ними виникла бійка. Прибулі на місце поліцейські затримали п'ятьох правопорушників.

"Один із затриманих - представник однієї з політичних партій, який пояснив правоохоронцям, що таким чином мав намір бути присутнім при перерахунку голосів. Його спільники - це приватні охоронці. Як пояснив представник партії, таким чином він хотів взяти участь в перерахунку голосів", - сказано в повідомленні.

Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права).

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Покарання за цією статтею - позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.





