На Рівненщині зіткнулися вантажівка і легковик: загинули жінка і дитина, ще двоє дітей - у реанімації. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Події
У Рівненській області поблизу міста Березне внаслідок зіткнення вантажівки з легковиком загинули жінка і дитина. Ще двоє дітей госпіталізовані в лікарню у важкому стані.
Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
"26 листопада о 14:25 на спецлінію "101" надійшло повідомлення, що на автодорозі Городище - Рівне - Старокостянтинів поблизу міста Березне сталася ДТП за участю автомобіля ВАЗ 2107 і вантажівки", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ та пасажир автомобіля ВАЗ (дитина віком близько 12 років) загинули на місці події. В реанімаційне відділення Березнівської ЦРЛ госпіталізовано 2-х дітей, пасажири автомобіля ВАЗ (вік 8 і 5 років).
Водій вантажного автомобіля не постраждав. На місці події зараз працюють поліцейські, рятувальники і медики. Обставини цієї пригоди встановлюються.
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А какого года ВАЗ 2107? Ей лет 40 точно
Людям просто не дают возможности ездить на недорогих качественных европейских 10-15 летних авто , как это делают во всех европейских странах
А в сёлах лучше своего авто транспорта нет
"Пособолезновала" и достаточно.