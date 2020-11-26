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ДТП (4213) Рівненщина (911) ДСНС (4463)

На Рівненщині зіткнулися вантажівка і легковик: загинули жінка і дитина, ще двоє дітей - у реанімації. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

У Рівненській області поблизу міста Березне внаслідок зіткнення вантажівки з легковиком загинули жінка і дитина. Ще двоє дітей госпіталізовані в лікарню у важкому стані.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"26 листопада о 14:25 на спецлінію "101" надійшло повідомлення, що на автодорозі Городище - Рівне - Старокостянтинів поблизу міста Березне сталася ДТП за участю автомобіля ВАЗ 2107 і вантажівки", - сказано в повідомленні.

На Рівненщині зіткнулися вантажівка і легковик: загинули жінка і дитина, ще двоє дітей - у реанімації 01

Зазначається, що внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ та пасажир автомобіля ВАЗ (дитина віком близько 12 років) загинули на місці події. В реанімаційне відділення Березнівської ЦРЛ госпіталізовано 2-х дітей, пасажири автомобіля ВАЗ (вік 8 і 5 років).

Водій вантажного автомобіля не постраждав. На місці події зараз працюють поліцейські, рятувальники і медики. Обставини цієї пригоди встановлюються.

На Рівненщині зіткнулися вантажівка і легковик: загинули жінка і дитина, ще двоє дітей - у реанімації 02

На Рівненщині зіткнулися вантажівка і легковик: загинули жінка і дитина, ще двоє дітей - у реанімації 03

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Топ коментарі
+5
Гибель этих людей полностью на совести Васадзе , южаниной, депутатов, которые проголосовали закон про евробляхи
Людям просто не дают возможности ездить на недорогих качественных европейских 10-15 летних авто , как это делают во всех европейских странах
А в сёлах лучше своего авто транспорта нет
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26.11.2020 18:24
+3
140 На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации - Цензор.НЕТ 4026 , главное шо не евробляха , да троль ?
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26.11.2020 18:17
+3
И если ЗЕ не даст возможность украинцам иметь авто по европейским ценам , то и на его совести будут трагедии на 50-30 летних совковых корытах
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26.11.2020 18:25
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Соболезнование семье
А какого года ВАЗ 2107? Ей лет 40 точно
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26.11.2020 18:04 Відповісти
140 На Ривненщине столкнулись грузовик и легковушка: погибли женщина и ребенок, еще двое детей - в реанимации - Цензор.НЕТ 4026 , главное шо не евробляха , да троль ?
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26.11.2020 18:17 Відповісти
Этож не bmw 525. Там шо 40 шо 4 года один фиг жестянка на колесах
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26.11.2020 18:17 Відповісти
Гибель этих людей полностью на совести Васадзе , южаниной, депутатов, которые проголосовали закон про евробляхи
Людям просто не дают возможности ездить на недорогих качественных европейских 10-15 летних авто , как это делают во всех европейских странах
А в сёлах лучше своего авто транспорта нет
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26.11.2020 18:24 Відповісти
И если ЗЕ не даст возможность украинцам иметь авто по европейским ценам , то и на его совести будут трагедии на 50-30 летних совковых корытах
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26.11.2020 18:25 Відповісти
Та ні. Просто європейці дбають про свою екологію. Тим більше- ніж утилізувати свою машину- краще штовхнути її в країну третього світу.
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26.11.2020 18:31 Відповісти
Давай давай защищай авто оккупанта 😀😀😀
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26.11.2020 18:40 Відповісти
а может еще до авто нужно иметь мозги ?какая б она не была та автомашина
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26.11.2020 19:11 Відповісти
какую в сраку экологию, у нас население на тавриях убивается На Рівненщині зіткнулися вантажівка і легковик: загинули жінка і дитина, ще двоє дітей - у реанімації - Цензор.НЕТ 3899
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26.11.2020 21:35 Відповісти
Ти багато їх за останній рік бачив?
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26.11.2020 23:19 Відповісти
ты не видишь потому что не ходишь дальше туалета
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27.11.2020 01:20 Відповісти
яка нафіг екологія якщо значно більша кількість авто плюс літаки, яких тисячі щомиті над Європою ---- з Україною не порівняти, а мудаки, які хотять Українців посадити на хлам, все виють про екологію
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26.11.2020 21:49 Відповісти
Так, їхали б на Lamborghini - були б живі.
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26.11.2020 18:29 Відповісти
Это точно
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26.11.2020 18:44 Відповісти
Звісно їхав він не на Lamborghini, але Кузьма Скрябін з тобою посперечався б. Аби був живий.
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26.11.2020 18:50 Відповісти
Ты так активно защищаешь кацапские корыта 😀😀😀
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26.11.2020 18:56 Відповісти
У мене чистокровна українка.
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26.11.2020 20:09 Відповісти
кузя на секвойе - не сперечався...
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27.11.2020 00:19 Відповісти
Не пори муру.
"Пособолезновала" и достаточно.
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26.11.2020 18:51 Відповісти
Почему грузовик стоит не на своей полосе? Очередной любитель побольше заработать? Правила ему ни по чем?
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26.11.2020 19:08 Відповісти
На перекрёстке.Фура скорость не снижала.Дескать права.Даже сложилась.Явно превысила скоростной режим.Основная вина ,конечно ,на женщине.Была очень неосмотрительна.Это моё мнение.
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26.11.2020 19:09 Відповісти
Бляха! Бляха -муха!
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26.11.2020 23:47 Відповісти
тут походу вольворукоблуд заснул...= 8 лет...)))
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27.11.2020 00:23 Відповісти
 
 