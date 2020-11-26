На Рівненщині зіткнулися вантажівка і легковик: загинули жінка і дитина, ще двоє дітей - у реанімації. ФОТО

У Рівненській області поблизу міста Березне внаслідок зіткнення вантажівки з легковиком загинули жінка і дитина. Ще двоє дітей госпіталізовані в лікарню у важкому стані.

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

"26 листопада о 14:25 на спецлінію "101" надійшло повідомлення, що на автодорозі Городище - Рівне - Старокостянтинів поблизу міста Березне сталася ДТП за участю автомобіля ВАЗ 2107 і вантажівки", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП водій автомобіля ВАЗ та пасажир автомобіля ВАЗ (дитина віком близько 12 років) загинули на місці події. В реанімаційне відділення Березнівської ЦРЛ госпіталізовано 2-х дітей, пасажири автомобіля ВАЗ (вік 8 і 5 років).

Водій вантажного автомобіля не постраждав. На місці події зараз працюють поліцейські, рятувальники і медики. Обставини цієї пригоди встановлюються.

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