УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12947 відвідувачів онлайн
Новини Фото Події
10 033 33
митниця (1028) ДФС (2573) ДБР (2567) лікарняний (51) Державна митна служба (158)

Заступник начальника Київської митниці Слічко 2 роки отримував фальшиві лікарняні, його затримали, - джерело. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події

Сергій Слічко у 2018-2020 роках неодноразово брав лікарняний, не з'являючись на очі лікаря, а сам у цей час відпочивав за кордоном. Всього за цей час він провів на лікарняному 260 днів. Тепер його можуть посадити на 5 років.

Про те, що заступнику начальника Київської митниці повідомили про підозру, повідомляє пресслужба ДФС, інформує Цензор.НЕТ.

"Складання та видача документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, здійснювалась без особистого огляду митника лікуючим лікарем. Встановлено, що останній, під час відкриття лікарняних, перебував поза межами України та за межами населеного пункту, де знаходяться лікарські установи", - сказано в повідомленні пресслужби.

Проти митника відкрили провадження за ст. 358 (підробка документів). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Заступником начальника Київської митниці є Сергій Слічко.

Читайте також: Електронний лікарняний запустять протягом 1-2 місяців, - Федоров

Джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах стверджує, що всього за 2018-2020 роки Слічко провів на таких незаконних лікарняних 260 днів.

Зараз слідчі встановлюють суму збитків, яких він завдав державі.

Заступник начальника Київської митниці Слічко 2 роки отримував фальшиві лікарняні, його затримали, - джерело 01
Заступник начальника Київської митниці Слічко 2 роки отримував фальшиві лікарняні, його затримали, - джерело 02
Заступник начальника Київської митниці Слічко 2 роки отримував фальшиві лікарняні, його затримали, - джерело 03
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
главное сесть на поток...он же лично не ходит , мзду собирать.. Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 9887
показати весь коментар
26.11.2020 18:27
+9
А как насчёт врача, который больничные выдавал?
показати весь коментар
26.11.2020 18:52
+8
а могут и не посадить, а назначить вице Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 7149 премьером например.
показати весь коментар
26.11.2020 18:26
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"Ему грозит до 5 лет лишения свободы." Источник: https://censor.net/ru/p3233499
Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 7472
показати весь коментар
26.11.2020 18:22 Відповісти
а могут и не посадить, а назначить вице Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 7149 премьером например.
показати весь коментар
26.11.2020 18:26 Відповісти
Странный таможенник. Вместо того чтобы рубить бабло на таможне, косил от работы Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 2420
показати весь коментар
26.11.2020 18:26 Відповісти
главное сесть на поток...он же лично не ходит , мзду собирать.. Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 9887
показати весь коментар
26.11.2020 18:27 Відповісти
а ему дань подчиненніе приносили, так что будь спок.. солдат спит служба идет, его принцип, он отдіхает - бабло к4апает
показати весь коментар
26.11.2020 18:37 Відповісти
вот ну все до последнего слова правда!
P.S.: А как это можно перевести на английский, например?
показати весь коментар
26.11.2020 18:38 Відповісти
ну вот за что? ))) может на таможне от него было бы в разы больше вреда? а так... ну болезный и воздух морской нужен...заграничный... ну вот что ж сразу в аферисты записали? и потом... 5 лет на зоне этот хрупкий цветок не выдержит...там совсем не тот воздух)))...
показати весь коментар
26.11.2020 18:30 Відповісти
Я думаю що це майже кругом на томожні... Навіть не знаю хто корумпованіший, чи УЄФА, яке в своїх кабінетах за швейцарські гроші вирішує як протягувати збірну Швейцарії в еліту чи наша томожня...
показати весь коментар
26.11.2020 18:32 Відповісти
260 дней на больничном, а в году 250 рабочих дней )
показати весь коментар
26.11.2020 18:32 Відповісти
2018-2020 - за 2 роки, півроку, в середньому, на лікарняному
показати весь коментар
26.11.2020 19:05 Відповісти
Хороший....Совмещал приятное с полезным ,ничем не гнушаясь. С такими задатками ему открыта дорога к вершинам власти. Через время он будет звездой ТВ -каналов кала и мойских.
показати весь коментар
26.11.2020 18:33 Відповісти
А помните раньше были таможенницы...

Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 7482
показати весь коментар
26.11.2020 18:44 Відповісти
эта вааще на 8 марта по 500! (пятьсот) гривен выписала на поздравления! Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 1353
показати весь коментар
26.11.2020 19:02 Відповісти
Для женщин ничего не жалко.
показати весь коментар
26.11.2020 19:09 Відповісти
заспамили девку.. Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 7285
показати весь коментар
26.11.2020 19:14 Відповісти
Кстати, сейчас она управляет народным гневом.

Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 4738
показати весь коментар
26.11.2020 19:15 Відповісти
А как насчёт врача, который больничные выдавал?
показати весь коментар
26.11.2020 18:52 Відповісти
А може він і лікаря брав з собою на відпочинок?
показати весь коментар
26.11.2020 19:08 Відповісти
або електронні лкарняні робив, та не лікар а хакер потрібен. Замначальника Киевской таможни Сличко 2 года получал фальшивые больничные, его задержали, - источник - Цензор.НЕТ 8000
показати весь коментар
26.11.2020 19:21 Відповісти
Електронні лікарняні почали тестувати лише в серпні 2020 року.
показати весь коментар
26.11.2020 23:45 Відповісти
ликарку....
показати весь коментар
27.11.2020 10:10 Відповісти
На больничном
показати весь коментар
26.11.2020 21:28 Відповісти
отже ж смердюче кодло...... , з іншого боку, серед тієї срані куди входять високі чиновники таможні, судді окружних судів і не тільки, прокурори і прочая, і прочая чиновна хитрови....на нечисть, просто так заведено, мода така, жирувати по повній за рахунок держави. коли б ото хто порахував скільки таких трутнів є що отримують фальшиві лікарняні і озвучив на всю країну. от тільки робити це в нашій країні нікому.
показати весь коментар
26.11.2020 19:10 Відповісти
нанес тысяч на 500, даст лям залог и пару лет условно. еще пару лямов взяток
показати весь коментар
26.11.2020 19:56 Відповісти
Его должность давала лично ему до 100000 долларов ежемесячно, этот купит все суды с потрохами.
показати весь коментар
27.11.2020 00:02 Відповісти
Это п.здец, чувырло треть года (не считая отпуска) "болело" по заграницам. Не хило они там в таможнях "работают".
показати весь коментар
26.11.2020 20:16 Відповісти
Та не может сесть,****,а посадите на сколько там лет.
показати весь коментар
26.11.2020 21:14 Відповісти
А разве украинские судьи, прокуроры не точно также получают фиктивные оплачиваемые больничные? И что, никто до сих пор не догадывается, что происходит у нас десятилетиями. Злые языки утверждают, что до четверти больничных куплены за деньги и являются недостоверными. В то же время, простого работягу отправят домой за свой счет, так как врач не находит симптомов болезни и оснований для выписки листка нетрудоспособности.
показати весь коментар
27.11.2020 00:01 Відповісти
..так а шо и так можна..??- и так, и от так, и всяк... и туда и и туда...
показати весь коментар
27.11.2020 00:27 Відповісти
Скотина наглючая
показати весь коментар
27.11.2020 05:45 Відповісти
иттить зеленые клоуны
показати весь коментар
27.11.2020 14:29 Відповісти
 
 