Заступник начальника Київської митниці Слічко 2 роки отримував фальшиві лікарняні, його затримали, - джерело. ФОТО

Сергій Слічко у 2018-2020 роках неодноразово брав лікарняний, не з'являючись на очі лікаря, а сам у цей час відпочивав за кордоном. Всього за цей час він провів на лікарняному 260 днів. Тепер його можуть посадити на 5 років.

Про те, що заступнику начальника Київської митниці повідомили про підозру, повідомляє пресслужба ДФС, інформує Цензор.НЕТ.

"Складання та видача документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність, здійснювалась без особистого огляду митника лікуючим лікарем. Встановлено, що останній, під час відкриття лікарняних, перебував поза межами України та за межами населеного пункту, де знаходяться лікарські установи", - сказано в повідомленні пресслужби.

Проти митника відкрили провадження за ст. 358 (підробка документів). Йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Заступником начальника Київської митниці є Сергій Слічко.

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Джерело Цензор.НЕТ у правоохоронних органах стверджує, що всього за 2018-2020 роки Слічко провів на таких незаконних лікарняних 260 днів.

Зараз слідчі встановлюють суму збитків, яких він завдав державі.





