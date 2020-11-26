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Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж

Служба безпеки України виявила в Печерському районі столиці схованку з великою кількістю зброї, боєприпасів і вибухівки в будівлі президії Національної академії аграрних наук.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"У рамках розпочатого кримінального провадження, співробітники СБУ проводили обшуки в 3 областях України для отримання додаткових доказів за фактами заволодіння посадовими особами майном Національної академії аграрних наук України. Керівництво Академії також підозрюється в легалізації майна, отриманого злочинним шляхом та отриманні хабаря. Під час проведення слідчих дій правоохоронці виявили та вилучили документацію і речові докази, які можуть підтверджувати протиправні дії чиновників", - сказано в повідомленні.

Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ 01
Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ 02

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Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ 03

Крім того, під час обшуків в офісі Академії, розташованому поблизу адміністративних будівель органів центральної виконавчої влади, оперативники спецслужби виявили в підвальних приміщеннях установи арсенал військових засобів ураження. Правоохоронці вже ідентифікували і вилучили 4 РПГ, 2 автомати, майже 40 гранат РГД-5 і Ф-1, кілька пістолетів, 2 артилерійські снаряди та велику кількість патронів до автоматичної зброї.

Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ 04
Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ 05
Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ 06

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гранатомети, рушниці, гранати і тисячі набоїв: поліцейські виявили схованку з боєприпасами на Одещині. ФОТОрепортаж

Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ 07

Наразі слідчо-оперативна група та експерти проводять обшуки приміщень і вилучення військових засобів ураження.
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Топ коментарі
+12
Аграрии Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 3273 готовятся к рынку земли....
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26.11.2020 19:34
+6
Какая гадя, она только гадить может - ошибка природы. Киву с мертвейчуком проверьте.
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26.11.2020 20:02
+5
То засоби захисту дисертацій ...))))
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26.11.2020 19:33
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но гадя нєвоврємя вєршу разінула...
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26.11.2020 19:29 Відповісти
Какая гадя, она только гадить может - ошибка природы. Киву с мертвейчуком проверьте.
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26.11.2020 20:02 Відповісти
Портнова или дубинская с савченко скорешились?
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26.11.2020 19:31 Відповісти
Ржунимагу Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 4744
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26.11.2020 19:31 Відповісти
Кого "валить" собрались или какие Земли захватывать и порабощать? Арсенальчик-то солидный!
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26.11.2020 19:32 Відповісти
это урожай
содержимое огорода
что маслом поливают))))
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26.11.2020 21:15 Відповісти
То засоби захисту дисертацій ...))))
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26.11.2020 19:33 Відповісти
Аграрии Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 3273 готовятся к рынку земли....
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26.11.2020 19:34 Відповісти
перекуём мечи на орало Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 3129
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26.11.2020 20:19 Відповісти
комусь видно лишня земелька академії припала до душі
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26.11.2020 19:39 Відповісти
Академія цю земельку приватизувала .
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26.11.2020 19:55 Відповісти
Где для террористов медведчука и коломойского безопаснее всего хранить оружие?
Конечно на территории государственных учреждений!
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26.11.2020 19:40 Відповісти
Боюсь даже предположить, что можно найти в подвалах Академии СБУ Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 521
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26.11.2020 19:47 Відповісти
Бассейн с авианосцем.
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26.11.2020 22:58 Відповісти
Народ к локдауну - дефолту готовится Тайник с оружием, боеприпасами и взрывчаткой обнаружен в ​​здании президиума Национальной академии аграрных наук в Киеве, - СБУ - Цензор.НЕТ 1673 . Как умеет. Не у каждого есть вилла в Италии
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26.11.2020 19:48 Відповісти
чого тільки нема в нашій родючій землі.
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26.11.2020 19:53 Відповісти
Что делает наган в этом "арсенале"?Еще больше нелепо выглядит мишень.То ли обнаглели и стреляли прямо в подвале,то ли хозяин схрона по мозгам идентичен Гаде и Киве
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26.11.2020 20:03 Відповісти
наган прикольна штука, особливо, якщо патрони є. он в законопроект "про зброю", який вже й так покалічили на догоду мусорам, хочуть внести заборону на володіння револьверами, бо ж гільзу не викидає, дебіли.
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26.11.2020 22:06 Відповісти
к собственно нагану (типа рев- археология) набои е просто уникально ненаходимы..(, ну и к револьверам тоже трудно...
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27.11.2020 00:36 Відповісти
ноу проблем
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27.11.2020 14:06 Відповісти
ну то не оригінали ясне діло, але підходять
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27.11.2020 14:30 Відповісти
Если чуваки планировали использовать автоматы и РПГ,как думаешь:сильно они задумывались о том,найдут или не найдут гильзы?
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27.11.2020 12:14 Відповісти
там про наган писали і патрони до нього, а не чи знайдуть не знайдуть гільзи після чогось іншого. із структурою коментарів тут інколи важко відслідкувати про що пишуть
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27.11.2020 14:10 Відповісти
ну не наган, - ревОлвер, при том резинковый, но симпатюля))
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27.11.2020 00:32 Відповісти
Оце таке, малята - академіки йдуть на війну.
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26.11.2020 20:18 Відповісти
То байбаков ганять на полях с элитными сортами пшеницы что на продажу шли.
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26.11.2020 20:37 Відповісти
Шо попало туда опера СБУшные набросали, весь хлам свой перетащили.
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26.11.2020 21:11 Відповісти
Та ну нах,вы шо,лять,совсем с буджхалифы рухнули?Я это к МВС,СБУ и др.дармоедам.
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26.11.2020 21:19 Відповісти
Савченко з Рубаном. Нє?
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26.11.2020 21:42 Відповісти
в киеве уже шо зона оос Схованку зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою виявлено в будівлі президії Національної академії аграрних наук у Києві, - СБУ - Цензор.НЕТ 3171я думаю наследие радикалов или нацжон или саакашвили и правый сектор или с майдана
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26.11.2020 21:46 Відповісти
То при Євнуховичу зробили закладку для донбаського сценарію.
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27.11.2020 12:27 Відповісти
А чого у цинка з набоями під ВОГи замазане маркування? Що там такого секретного, маркування заводу, номер партії чи дата виготовлення?
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27.11.2020 12:26 Відповісти
 
 