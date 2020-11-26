"Укроборонпром" передав ЗСУ оновлений броньований тягач-евакуатор БТС-4. ФОТО

ДП "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", представило ЗСУ оновлений броньований тягач середній БТС-4 з покращеними тактико-технічними характеристиками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

БТС-4 успішно пройшов типові випробування та вже переданий Замовнику для експлуатації у Збройних Силах України. Основне призначення БТС-4 – евакуація та буксирування несправної, пошкодженої гусеничної та колісної військової техніки в умовах бойових дій.

Фахівці Львівського бронетанкового заводу не лише освоїли капітальний ремонт броньованого тягача, але й успішно впоралися із завданням модернізації бронемашини, аби за своїми тактико-технічними характеристиками вона значно випереджала БТС-4 радянського зразка.

Сучасна бронемашина отримала нову кранову установку з гідравлічним приводом, що дало БТС-4 можливість піднімати вантажі до 12 тон для проведення у польових умовах монтажу-демонтажу вузлів та агрегатів, зокрема, танкових башт, двигунів, коробок передач, опорних катків тощо. Встановлено електрозварювальне обладнання, яке живиться від генератора бронемашини та дозволяє проводити електрозварювальні роботи. Така комплектація машини дає екіпажу можливість виконувати повний перелік робіт з поточного та середнього ремонту бронетехніки в польових умовах.

Машину комплектували тяговою лебідкою із тросом робочою довжиною 200 м, для евакуації техніки масою до 100 тон. Щоб полегшити роботу екіпажу фахівці встановили додаткову лебідку, яка в основному служить для видачі тросу основної лебідки на відстань до 200 м.

Для розчистки шляхів і обладнання позицій тягач отримав сучасне бульдозерне обладнання. Збільшився і запас ходу за рахунок додаткових паливних баків. Крім того, заводчани встановили двигун потужністю 580 к/с, що надає можливість 38-тонній машині розвивати максимальну швидкість руху не менше 40 км/год. Екіпаж машини складається з 3 осіб.

"Сьогодні на зберіганні у Збройних Силах України є у достатній кількості тягачі БТС-4, які потребують відновлення. Дуже важливо використати цей ресурс, відремонтувати та модернізувати цю техніку та у результаті отримати сучасну спеціальну бронемашину, яка служитиме військовим ще не один рік. Хочу зазначити, що нами проведено переддоговірну роботу з Міноборони на відновлення партії броньованих тягачів БТС-4 наступного року, виробничі потужності підприємства вже підготовлені", – розповів керівник ДП "Львівський бронетанковий завод" Віктор Андрощук.