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армія (3487) Укроборонпром (959) техніка (1327) ЗСУ (5730)

"Укроборонпром" передав ЗСУ оновлений броньований тягач-евакуатор БТС-4. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Технології

ДП "Львівський бронетанковий завод", що входить до складу ДК "Укроборонпром", представило ЗСУ оновлений броньований тягач середній БТС-4 з покращеними тактико-технічними характеристиками.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укроборонпрому.

Укроборонпром передав ЗСУ оновлений броньований тягач-евакуатор БТС-4 01

БТС-4 успішно пройшов типові випробування та вже переданий Замовнику для експлуатації у Збройних Силах України. Основне призначення БТС-4 – евакуація та буксирування несправної, пошкодженої гусеничної та колісної військової техніки в умовах бойових дій.

Фахівці Львівського бронетанкового заводу не лише освоїли капітальний ремонт броньованого тягача, але й успішно впоралися із завданням модернізації бронемашини, аби за своїми тактико-технічними характеристиками вона значно випереджала БТС-4 радянського зразка.

Укроборонпром передав ЗСУ оновлений броньований тягач-евакуатор БТС-4 02

Сучасна бронемашина отримала нову кранову установку з гідравлічним приводом, що дало БТС-4 можливість піднімати вантажі до 12 тон для проведення у польових умовах монтажу-демонтажу вузлів та агрегатів, зокрема, танкових башт, двигунів, коробок передач, опорних катків тощо. Встановлено електрозварювальне обладнання, яке живиться від генератора бронемашини та дозволяє проводити електрозварювальні роботи. Така комплектація машини дає екіпажу можливість виконувати повний перелік робіт з поточного та середнього ремонту бронетехніки в польових умовах.

Машину комплектували тяговою лебідкою із тросом робочою довжиною 200 м, для евакуації техніки масою до 100 тон. Щоб полегшити роботу екіпажу фахівці встановили додаткову лебідку, яка в основному служить для видачі тросу основної лебідки на відстань до 200 м.

Укроборонпром передав ЗСУ оновлений броньований тягач-евакуатор БТС-4 03

Для розчистки шляхів і обладнання позицій тягач отримав сучасне бульдозерне обладнання. Збільшився і запас ходу за рахунок додаткових паливних баків. Крім того, заводчани встановили двигун потужністю 580 к/с, що надає можливість 38-тонній машині розвивати максимальну швидкість руху не менше 40 км/год. Екіпаж машини складається з 3 осіб.

Укроборонпром передав ЗСУ оновлений броньований тягач-евакуатор БТС-4 04

"Сьогодні на зберіганні у Збройних Силах України є у достатній кількості тягачі БТС-4, які потребують відновлення. Дуже важливо використати цей ресурс, відремонтувати та модернізувати цю техніку та у результаті отримати сучасну спеціальну бронемашину, яка служитиме військовим ще не один рік. Хочу зазначити, що нами проведено переддоговірну роботу з Міноборони на відновлення партії броньованих тягачів БТС-4 наступного року, виробничі потужності підприємства вже підготовлені", – розповів керівник ДП "Львівський бронетанковий завод" Віктор Андрощук.
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Топ коментарі
+16
Про каждый починенный трактор теперь статься будет? "Укроборонпром" передал ВСУ обновленный бронированный тягач-эвакуатор БТС-4 - Цензор.НЕТ 304
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26.11.2020 19:55
+10
Замість літаків винищувачів,******** ракет,БПЛА,вони передали трахтора. Щирі вітання.
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26.11.2020 19:56
+10
Вот трендец при подлом ворюге кондитере , которому на Свинарчуках клейма ставить не где было , технику новую после капремонта или новую в бригадах чуть ли не каждый месяц принимали , а тут АЖ один танковый тягач стал супер пупер достижением.
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26.11.2020 20:26
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Що і в багнюку пірнати не треба буде ???)))
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26.11.2020 19:52 Відповісти
Про каждый починенный трактор теперь статься будет? "Укроборонпром" передал ВСУ обновленный бронированный тягач-эвакуатор БТС-4 - Цензор.НЕТ 304
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26.11.2020 19:55 Відповісти
а з Петі знущалися коли стрічки перерізав...Правда там техніки побільше було ,а не 1 шт "Укроборонпром" передав ЗСУ оновлений броньований тягач-евакуатор БТС-4 - Цензор.НЕТ 167
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26.11.2020 21:21 Відповісти
Замість літаків винищувачів,******** ракет,БПЛА,вони передали трахтора. Щирі вітання.
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26.11.2020 19:56 Відповісти
Можно принять с дрона за ракетную установку.
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26.11.2020 20:00 Відповісти
І як від поборе засилля безпілотників, краще вже парову молотарку - на фронт ціна якої 500 грн, а безпілотника 15 000 баксів, нехай тоді їх збиває за тепловізором.
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26.11.2020 20:02 Відповісти
Т-55 крашенный и без башни... 40 лет назад этот тягач был хорош
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26.11.2020 20:12 Відповісти
Ні ,це Т-62,в Т-55 між першим і другим катками нема збільшеного проміжку !!!)))
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26.11.2020 20:19 Відповісти
! не додивився... пардон
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27.11.2020 20:03 Відповісти
Того часу він мав назву БТС-2 !!)))
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26.11.2020 20:20 Відповісти
Такой подарок Скабеева не упустит ...Его хоть заправили ?
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26.11.2020 20:16 Відповісти
Машина и 50 лет прослужит если не будет настоящих боевых действии. И даже после есть все шансы обнаружить триплекс в мантии Луны.
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26.11.2020 20:19 Відповісти
Вот трендец при подлом ворюге кондитере , которому на Свинарчуках клейма ставить не где было , технику новую после капремонта или новую в бригадах чуть ли не каждый месяц принимали , а тут АЖ один танковый тягач стал супер пупер достижением.
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26.11.2020 20:26 Відповісти
Не, ну разве можно сравнить вот этот Подарок от щелегского, наймана.... вот с этой нищебродской передачей барыги и ворюги(со слов карлосона и членограя) - https://interfax.com.ua/news/general/549984.html
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26.11.2020 21:26 Відповісти
"Укроборонпром" передав ЗСУ оновлений броньований тягач-евакуатор БТС-4 - Цензор.НЕТ 5828ура
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26.11.2020 21:42 Відповісти
сау фон гитлер.....сравните с порохом..смех
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26.11.2020 21:44 Відповісти
Треба його випробувати у війні проти російських окупантів.
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26.11.2020 21:51 Відповісти
То це у нього зверху гарпун такий. Він шуфлею в землю впирається, гарпуном стріляє по ворожій техніці і тягне до себе !... Сказано ж -- тягач евакуатор. А якщо конніца вражеська попадається, то може і цілий табун за раз притягти ! "Укроборонпром" передав ЗСУ оновлений броньований тягач-евакуатор БТС-4 - Цензор.НЕТ 2842
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26.11.2020 22:53 Відповісти
Атомную лодку или космическую ракету в один экземпляр я бы схавал но мля такое .. пиар ниже плинтуса
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26.11.2020 23:01 Відповісти
Достижения лысого пуштуна Маськи Найема? Вот это прорыв
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26.11.2020 23:31 Відповісти
Знову так зване ОНОВЛЕНЕ старе списане барахло,з поновленими х-арактеристиками.
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26.11.2020 23:40 Відповісти
НІХРІНАСОБІ!!! Аж цілий ОДИН трактор!!!
Баригі і мародери посоромлені! Куди їм тягатися з їх тисячами одиниць озброєння та техніки
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27.11.2020 13:16 Відповісти
 
 