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Мережу з 8 нарколабораторій викрили на Чернігівщині. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Події

У Чернігівській області правоохоронці розкрили організовану злочинну групу, члени якої налагодили виготовлення і збут наркотичних засобів на території декількох областей України.

Про це повідомляє пресслужба Генеральної прокуратури України, інформує Цензор.НЕТ.

"У ході спецоперації проведено понад 70 одночасних обшуків у домоволодіннях і транспортних засобах на території Чернігівської області, під час яких виявлено та вилучено особливо небезпечні наркотичні засоби та психотропні речовини – "PVP", "метамфетамін", канабіс, загально масою близько 40 кг. Крім того, вилучено засоби для здійснення безперервної роботи 8 нарколабораторій, а саме – посуд, реактиви, прекурсори для виготовлення особливо небезпечних психотропних речовин, понад 50 спеціально пристосованих бочок", - сказано в повідомленні.

Затримано 3 особи. Їм збираються повідомити про підозру за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво наркотиків) і відправити під арешт.

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Мережу з 8 нарколабораторій викрили на Чернігівщині 01
Мережу з 8 нарколабораторій викрили на Чернігівщині 02
Мережу з 8 нарколабораторій викрили на Чернігівщині 03
Мережу з 8 нарколабораторій викрили на Чернігівщині 04
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Топ коментарі
+3
І головне на чому зосереджено увагу пересічного громадянина генеральною прокуратурою хто б подумав це - "более 50 специально приспособленных бочек".
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26.11.2020 20:16
+2
Менты знают что с этим делать.
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26.11.2020 19:58
+2
Этот центр медицинского канабиса, без освящения мусороми не мог быть создан.
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26.11.2020 20:22
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Менты знают что с этим делать.
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26.11.2020 19:58 Відповісти
Колбы как в сериале ))
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26.11.2020 19:58 Відповісти
А кристали чисто зварені, майстерно!
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26.11.2020 21:53 Відповісти
Мережу з 8 нарколабораторій розкрили на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 405 Мережу з 8 нарколабораторій розкрили на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 405
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26.11.2020 22:17 Відповісти
Землян не надо посмотреть?
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26.11.2020 20:05 Відповісти
Ого санитария ,там и коклюш и сальмунела и ковид
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26.11.2020 20:12 Відповісти
І головне на чому зосереджено увагу пересічного громадянина генеральною прокуратурою хто б подумав це - "более 50 специально приспособленных бочек".
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26.11.2020 20:16 Відповісти
Значить на дурь попит був значний серед нашого народу. Інакше навіщо стільки бочок і стільки лабораторій?
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26.11.2020 22:00 Відповісти
Этот центр медицинского канабиса, без освящения мусороми не мог быть создан.
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26.11.2020 20:22 Відповісти
Мережу з 8 нарколабораторій розкрили на Чернігівщині - Цензор.НЕТ 4889
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26.11.2020 21:07 Відповісти
 
 