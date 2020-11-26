Лідера ОЗУ, що займалося вимаганням, затримано на Хмельниччині, - Нацполіція. ФОТО
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У Хмельницькій області правоохоронці затримали лідера злочинної групи, яка займалася здирництвом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.
"31-річний лідер місцевого угруповання налагодив "бізнес" з вимагання коштів із громадян, які нібито йому винні. Процес вимагання супроводжувався не тільки погрозами, а й застосуванням фізичного насильства. Залякуванням зловмисникові вдалося отримати від трьох постраждалих 12 тис. доларів", - сказано в повідомленні.
Сьогодні, 26 листопада, співробітники поліції затримали лідера ОЗУ під час одержання чергового "траншу" як погашення "боргу".
Вирішується питання про повідомленні зловмисникові підозри за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
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