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Лідера ОЗУ, що займалося вимаганням, затримано на Хмельниччині, - Нацполіція. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Події Фоторепортаж

У Хмельницькій області правоохоронці затримали лідера злочинної групи, яка займалася здирництвом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Лідера ОЗУ, що займалося вимаганням, затримано на Хмельниччині, - Нацполіція 01

"31-річний лідер місцевого угруповання налагодив "бізнес" з вимагання коштів із громадян, які нібито йому винні. Процес вимагання супроводжувався не тільки погрозами, а й застосуванням фізичного насильства. Залякуванням зловмисникові вдалося отримати від трьох постраждалих 12 тис. доларів", - сказано в повідомленні.

Сьогодні, 26 листопада, співробітники поліції затримали лідера ОЗУ під час одержання чергового "траншу" як погашення "боргу".

Лідера ОЗУ, що займалося вимаганням, затримано на Хмельниччині, - Нацполіція 02

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Лідера ОЗУ, що займалося вимаганням, затримано на Хмельниччині, - Нацполіція 03

Вирішується питання про повідомленні зловмисникові підозри за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
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Все беды в Украине из за поголовной и повсеместной во всех сферах корупции ! И начинать вычёсывать гниды надо с головы ! Иначе толку не будет !
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26.11.2020 20:17 Відповісти
ОПГ.... ОТГ...так запутывают эти.... аббревиатуры...))))
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26.11.2020 20:21 Відповісти
Скорее всего опечатка- голова ОТГ...
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26.11.2020 20:22 Відповісти
Это синонимы ! Во всяком случае в наше время.
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26.11.2020 20:37 Відповісти
Судя по фото они пришли в гости к хронику в пижаме "адидас" Лідера ОЗУ, що займалося вимаганням, затримано на Хмельниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1264 Это точно "глава ОПГ"? Лідера ОЗУ, що займалося вимаганням, затримано на Хмельниччині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3502
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26.11.2020 21:37 Відповісти
работать нехотят у станка, все в юристы , потом в коллекторы.
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26.11.2020 22:17 Відповісти
 
 