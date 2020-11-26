Зеленський провів нараду з питань розвитку Кривого Рогу. ФОТО

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань перспектив розвитку та екологічної ситуації у Кривому Розі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Життя в Україні має бути комфортним, безпечним і сучасним. Я сьогодні перебуваю у Кривому Розі, де ми прагнемо бачити таке життя. Ми цього хочемо і вже це робимо", – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що навколо Кривого Рогу будують нові дороги, які з’єднують місто з іншими областями. "Я сьогодні побачив, що є шляхи Кривий Ріг – Кропивницький, Кривий Ріг – Дніпро, Кривий Ріг – Миколаїв. Залишився один великий шлях – до Запоріжжя. Наступного року ми закінчимо цю дорогу. Це з’єднання нашого прекрасного міста з іншими прекрасними містами України", – зауважив президент.

Учасники зустрічі обговорили низку інфраструктурних проєктів, які планують реалізувати у Кривому Розі. Зокрема, йшлося про спорудження нових доріг навколо міста в межах програми "Велике будівництво". Наголошувалося на необхідності створення нових парків та скверів у кожному районі міста, будівництво нових станцій і нової лінії швидкісного трамвая, а також розвиток спортивної та велосипедної інфраструктури.