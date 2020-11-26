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Зеленський провів нараду з питань розвитку Кривого Рогу. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань перспектив розвитку та екологічної ситуації у Кривому Розі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський провів нараду з питань розвитку Кривого Рогу 01

"Життя в Україні має бути комфортним, безпечним і сучасним. Я сьогодні перебуваю у Кривому Розі, де ми прагнемо бачити таке життя. Ми цього хочемо і вже це робимо", – сказав Зеленський.

Глава держави зазначив, що навколо Кривого Рогу будують нові дороги, які з’єднують місто з іншими областями. "Я сьогодні побачив, що є шляхи Кривий Ріг – Кропивницький, Кривий Ріг – Дніпро, Кривий Ріг – Миколаїв. Залишився один великий шлях – до Запоріжжя. Наступного року ми закінчимо цю дорогу. Це з’єднання нашого прекрасного міста з іншими прекрасними містами України", – зауважив президент.

Зеленський провів нараду з питань розвитку Кривого Рогу 02

Учасники зустрічі обговорили низку інфраструктурних проєктів, які планують реалізувати у Кривому Розі. Зокрема, йшлося про спорудження нових доріг навколо міста в межах програми "Велике будівництво". Наголошувалося на необхідності створення нових парків та скверів у кожному районі міста, будівництво нових станцій і нової лінії швидкісного трамвая, а також розвиток спортивної та велосипедної інфраструктури.
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Топ коментарі
+19
важный вопрос достойный отдельного совещания главы государства
трындец братья и сестры. это гном начал копать ниже дна
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26.11.2020 21:01
+18
Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 4804
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26.11.2020 21:01
+17
Народ який не пам"ятає минулого,не має майбутнього !!!)))
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26.11.2020 21:03
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Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 4804
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26.11.2020 21:01 Відповісти
Народ який не пам"ятає минулого,не має майбутнього !!!)))
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26.11.2020 21:03 Відповісти
А я думав яка в нас головна проблема? Дефолт, коронавірус, війна? Ні, мля. Розвиток Кривого Рогу!
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26.11.2020 21:23 Відповісти
Та и о Кр роге он не очень-то беспокоиться, Днепропетровская обл.наименьшее количество тестирований на корону на 100т.ч,всего 90 при том что по Украине 160-180
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27.11.2020 01:17 Відповісти
не знаю, чего ты хочешь, но шо ты делаешь, это ж@па.
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26.11.2020 21:01 Відповісти
поставь на его место обезьяну, ничего не изменится
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26.11.2020 21:05 Відповісти
не обижайте обезьян. У обезьяны бы вышло много лучше.
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26.11.2020 21:07 Відповісти
Мавпа теж на фортепьяні може збацати !!!)))
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26.11.2020 21:08 Відповісти
Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 8946
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26.11.2020 21:52 Відповісти
важный вопрос достойный отдельного совещания главы государства
трындец братья и сестры. это гном начал копать ниже дна
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26.11.2020 21:01 Відповісти
Я думав, що Ільф і Петров про Бендераі Нью-Аасюки вигадали. А от і ні! Ось, життя: Бендер - Зєлєнскій, Нью-Васюки - Кривий Ріг. І так, відчувається широта думок, планів і дій президента України, вибачте, Кривого Рогу.
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26.11.2020 21:38 Відповісти
Нью-Васюки ?
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26.11.2020 21:03 Відповісти
Бери выше. Новая столица и город-герой.
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26.11.2020 21:14 Відповісти
и конкурс красоты - Мисс Криворожье )))
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26.11.2020 21:15 Відповісти
Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2198
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26.11.2020 21:08 Відповісти
Бандер-Логи? Мислителі? Рішали? Виборці Зєлєнского? Однокласники Зєлєнского? Соратники Зєлєнского? Потрібне підкресліть.
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26.11.2020 21:41 Відповісти
Город длиной 120 км,бюджет государства Украина может не потянуть такое развитие
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26.11.2020 21:08 Відповісти
Юзика со смотрящих не убрал?

Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 8605
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26.11.2020 21:09 Відповісти
Как говорится, я переболел - мне можно без маски.
А как же бессимптомные разнозчики? А как же тисячи в сутки и локдауны?
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26.11.2020 21:15 Відповісти
Нічим не прикрите використання адмінресурсу задля агітації за свого представника на виборах мера. Цікаво- хтось з цього обуриться? Ну, окрім мене.
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26.11.2020 21:15 Відповісти
Чем бы дитя не тешилось....
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26.11.2020 21:15 Відповісти
А это его новая дорога. Какая власть ....
Бубочку пустить по кругу ездить по этой т.н. "развязке".

Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 3838
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26.11.2020 21:16 Відповісти
у нас в місті перекладають асфальт щойно відремонтованої дороги!!! А ви тут про швидкісну магістраль...
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26.11.2020 21:21 Відповісти
Чтоб оно на своем лисапете целый день там по кругу ездило. Пока не поседеет.
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26.11.2020 21:46 Відповісти
Фейк.
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26.11.2020 21:48 Відповісти
Врешь. Тупо врешь. Все есть в сети.
https://i.obozrevatel.com/2019/11/28/filestoragetemp20.jpg?size=972x462

Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 8196
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26.11.2020 21:57 Відповісти
Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 4762

.
Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 1265

.Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 864
....
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26.11.2020 22:01 Відповісти
Уже был комментарий от строителей -- была предусмотрена двухуровневая, но сделали так для экономии средств. Заставить этих экономистов с их предводителем там по кругу ездить.

Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2721
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26.11.2020 22:08 Відповісти
Йозеф Кнехт

Просто цифри по чистому прибутку (збитку) НАК Нафтогаз:
2012 мінус 11 млрд.
2013 мінус 18 млрд.
2014 мінус 90 млрд.
2015 мінус 25 млрд.
2016 + 26,5 млрд.
2017 + 39,3 млрд.
2018 + 13,6 млрд.
2019 + 90 млрд.
9 міс. 2020 мінус 17 млрд.
Це офіційні дані.

Скільки йому ще дати днів?
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26.11.2020 21:19 Відповісти
Подивився ще показники ПАТ "Центренерго",
улюблена компанія Коломойського. Чистий прибуток:
2010:+9 млн.
2011:+35 млн.
2013:+233 млн.
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн.
2020: мінус 163 млн.

Ну круто.
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26.11.2020 21:21 Відповісти
та ж сама динаміка і в Центренерго.... бородата бабушка знімає вершки
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26.11.2020 21:24 Відповісти
Свадебный генерал на выезде тур карикатуры Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 5779
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26.11.2020 21:21 Відповісти
Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 4010
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26.11.2020 21:25 Відповісти
Ну шо вьі, шуток не понимаете?
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26.11.2020 21:28 Відповісти
що воно меле ... звіііздобол, місто засрано по саме не балуй .. все сіре і брудне ..
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26.11.2020 21:28 Відповісти
https://i.artfile.ru/1920x1200_646374_%5Bwww.ArtFile.ru%5D.jpg
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26.11.2020 21:30 Відповісти
"Я сегодня увидел, что есть дороги Кривой Рог - Кропивницкий, Кривой Рог - Днепр, Кривой Рог - Николаев" - это он побыстрому смотался во всех этих направлениях? Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 4496 или приход был такой сильный что увидел одновременно во всех указанных направлениях? Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2644
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26.11.2020 21:35 Відповісти
Зеля, это выступление уровня кандидата в мэры Кривого Рога. Но ты им не будешь. Даже на место мэра Ростова есть более подходящая кандидатура. Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 5308
Зеленский провел совещание по вопросам развития Кривого Рога - Цензор.НЕТ 2780
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26.11.2020 21:41 Відповісти
А в натуре у Зеленского рога кривые.
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26.11.2020 22:36 Відповісти
так пусть и идет мером кривого рога и решает местные проблемы ))
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26.11.2020 22:54 Відповісти
 
 