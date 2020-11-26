Зеленський провів нараду з питань розвитку Кривого Рогу. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України Фоторепортаж
Президент України Володимир Зеленський провів нараду з питань перспектив розвитку та екологічної ситуації у Кривому Розі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Життя в Україні має бути комфортним, безпечним і сучасним. Я сьогодні перебуваю у Кривому Розі, де ми прагнемо бачити таке життя. Ми цього хочемо і вже це робимо", – сказав Зеленський.
Глава держави зазначив, що навколо Кривого Рогу будують нові дороги, які з’єднують місто з іншими областями. "Я сьогодні побачив, що є шляхи Кривий Ріг – Кропивницький, Кривий Ріг – Дніпро, Кривий Ріг – Миколаїв. Залишився один великий шлях – до Запоріжжя. Наступного року ми закінчимо цю дорогу. Це з’єднання нашого прекрасного міста з іншими прекрасними містами України", – зауважив президент.
Учасники зустрічі обговорили низку інфраструктурних проєктів, які планують реалізувати у Кривому Розі. Зокрема, йшлося про спорудження нових доріг навколо міста в межах програми "Велике будівництво". Наголошувалося на необхідності створення нових парків та скверів у кожному районі міста, будівництво нових станцій і нової лінії швидкісного трамвая, а також розвиток спортивної та велосипедної інфраструктури.
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трындец братья и сестры. это гном начал копать ниже дна
А как же бессимптомные разнозчики? А как же тисячи в сутки и локдауны?
Бубочку пустить по кругу ездить по этой т.н. "развязке".
https://i.obozrevatel.com/2019/11/28/filestoragetemp20.jpg?size=972x462
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Просто цифри по чистому прибутку (збитку) НАК Нафтогаз:
2012 мінус 11 млрд.
2013 мінус 18 млрд.
2014 мінус 90 млрд.
2015 мінус 25 млрд.
2016 + 26,5 млрд.
2017 + 39,3 млрд.
2018 + 13,6 млрд.
2019 + 90 млрд.
9 міс. 2020 мінус 17 млрд.
Це офіційні дані.
Скільки йому ще дати днів?
улюблена компанія Коломойського. Чистий прибуток:
2010:+9 млн.
2011:+35 млн.
2013:+233 млн.
2014:+75 млн.
2015:+21.8 млн.
2016:+386 млн.
2017:+1 млрд. 891 млн.
2018: +499 млн.
2019: мінус 1 млрд. 979 млн.
2020: мінус 163 млн.
Ну круто.