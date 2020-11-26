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Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Політика України
Президент України Володимир Зеленський побував у гостях у батьків і поділився радістю в Фейсбуці.
Фотографію із зустрічі опубліковано на офіційній сторінці глави української держави, інформує Цензор.НЕТ.
"Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - підписав фото Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський зараз перебуває з візитом на Дніпропетровщині. У рідному Кривому Розі він провів нараду з питань розвитку міста.
Топ коментарі
+121 Алекс Мышкевич
показати весь коментар26.11.2020 22:14
+98 18c49ed2
показати весь коментар26.11.2020 22:16
+93 belge
показати весь коментар26.11.2020 22:10
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Гулять так гулять!
Покупку новых носков пришлось отложить.
Особливо огидно бачити сьогодні в стрічці святенницьке: "Зачіпляти батьків аморально". У вас з мораллю щось не те, жевжики.
Аморально кидати напризволяще вірного сина Вітчизни.
Аморально влаштовувати оргії під час моровиці.
Аморально покривати злочинців і тримати у в'язниці невинуватих.
Аморально срати в душу батькам і дітям загиблих воїнів, брехати про хворобу і чудове одужання.
Аморально прирікати беззахисних на смерть, а натомість годувати холуїв.
А знущатися з тих, хто виростив ********, виховав і благословив його на паскудство, є природним для будь-якої морально здорової людини.
Надо поставить свечку за упокой.
Этой конченной семейке желаю быстрее подохнуть, пока полностью не угробили всю страну.
сиротки млть