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Зеленський (17470) Кривий Ріг (814)

Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський із батьками:

Президент України Володимир Зеленський побував у гостях у батьків і поділився радістю в Фейсбуці.

Фотографію із зустрічі опубліковано на офіційній сторінці глави української держави, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - підписав фото Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський зараз перебуває з візитом на Дніпропетровщині. У рідному Кривому Розі він провів нараду з питань розвитку міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів нараду з питань розвитку Кривого Рогу. ФОТО

Зеленський із батьками: Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!! 01
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Топ коментарі
+121
"простая совецкая еврейская семья" - рюмки стоят, а водки нет.
не соврать ну никак не могут.... Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 1453
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26.11.2020 22:14
+98
Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 907
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26.11.2020 22:16
+93
Как трогательно, ****. Зеленский с родителями: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 3861
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26.11.2020 22:10
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Годовщину голодомора справляют. горбатенькие такие...
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28.11.2020 01:38 Відповісти
В сравнении с этим тупым клоуном-членограем даже Виктархвёдарычянукевич адекватным президентом кажется...
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27.11.2020 22:05 Відповісти
кугочка,кугочка,главное на столе.Дайте Шмаркле кугиную гузку.Вкус детства.
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27.11.2020 22:19 Відповісти
у Мамыримы благородный оскал! Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 3096 Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 6868 Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 3805
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27.11.2020 22:21 Відповісти
Мамапапа в честь приезда сынули устроили аттракцион невиданной щедрости. Зеленський із батьками: "Кривбасссссс!!!! Папааа!!! Мамааааа!!!! Люблюююю!!!" - Цензор.НЕТ 6979
Гулять так гулять!
Покупку новых носков пришлось отложить.
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27.11.2020 22:40 Відповісти
Відповідь дволичним ЗЕбілам, які обурюються, що з батьків ЗЕленого ублюдка іржуть притомні люди
Особливо огидно бачити сьогодні в стрічці святенницьке: "Зачіпляти батьків аморально". У вас з мораллю щось не те, жевжики.
Аморально кидати напризволяще вірного сина Вітчизни.
Аморально влаштовувати оргії під час моровиці.
Аморально покривати злочинців і тримати у в'язниці невинуватих.
Аморально срати в душу батькам і дітям загиблих воїнів, брехати про хворобу і чудове одужання.
Аморально прирікати беззахисних на смерть, а натомість годувати холуїв.
А знущатися з тих, хто виростив ********, виховав і благословив його на паскудство, є природним для будь-якої морально здорової людини.
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27.11.2020 22:45 Відповісти
Ну и рожи гадкие. У мамаши зеленского клоуна улыбка как у дебилки, семейка конченных мразей.
Надо поставить свечку за упокой.
Этой конченной семейке желаю быстрее подохнуть, пока полностью не угробили всю страну.
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28.11.2020 00:33 Відповісти
точнее и не скажешь.

сиротки млть
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28.11.2020 01:35 Відповісти
А можно было еще проще: на табуретке поставить одну миску с квашеной капустой и три рюмки - зашибись как к нариду приблизился-бы ...
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28.11.2020 01:44 Відповісти
Определенно у Зели лицо расширяется.
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28.11.2020 01:53 Відповісти
Гонишь, зелень. Всем давно известно, что клоун убил своего отца. А еще он, падла, торгует на крови и не хочет останавливать войну.
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28.11.2020 05:55 Відповісти
Вот она, семейная чета, стараниями собачьего сына снискавшая себе титулы «Самый Гадский Папа» и «Самая Гадская Мама».
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28.11.2020 06:15 Відповісти
Сей Гадский Папа весною 1977 года вместо гыцать на Гадской Маме мог бы и задуматься о пользе и благе воздержания.
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28.11.2020 21:30 Відповісти
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29.11.2020 14:49 Відповісти
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